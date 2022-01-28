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    Сможет ли Циципас остановить Медведева?

    Циципас — Медведев. Прогноз (к. 1.86) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 28 января, начало — в 11:30 мск. Циципас — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 28 Января 2022 года
    Стефанос Циципас (Греция)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Стефанос Циципас (Греция) 11:30 Даниил Медведев (Россия) Даниил Медведев (Россия)
  • Australian Open. Мужчины
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    Циципас

    Циципас просто невероятно провел два предыдущих матча. И, возможно, именно здесь он показал лучший теннис в карьере. Это правда, так хорошо Стефанос давно не играл. А если учесть, что не так давно он сомневался, сможет ли выступить на турнире из-за проблем с локтем, то это вообще фантастика.

    В четвертом круге грек выиграл в пятисетовом матче у Тейлора Фрица. Четвертая и пятая партии превратились почти в сольное шоу Циципаса, разрывавшего буквально в каждом гейме.

    Мало кто сомневался, что больше трех сетов будет и в матче против Янника Синнера в четвертьфинале. Но Циципас, по сути, разгромил итальянца, доминируя в каждой партии. Удивительно, но кураж, который можно было наблюдать в его игре в матче с Фрицем, никуда не делся.

    Циципас — всего лишь четвертый мужчина в Открытой эре, выигравший первые пять четвертьфиналов на «Больших шлемах».

    Медведев

    Медведев тем временем совершил один из главных камбэков в карьере. Матч против Феликса Оже-Альяссима пока что можно смело назвать лучшим на этом турнире.

    Хотя изначально ожидания были самые банальные — очередная уверенная победа Медведева. Но игра прошла по совершенно невероятному сценарию.

    Даниил проиграл первый сет, потом второй, третий кое-как забрал на тай-брейке, а в четвертом у Оже-Альяссима был матчбол. И, пожалуй, в этот момент стало ясно, почему именно Медведев может столкнуть Новака Джоковича с вершины рейтинга. Россиянин отыграл матчбол, после чего сделал брейк и перевел матч в пятую партию. А дальше его уже было не остановить.

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    С одной стороны, можно говорить про ошибки, но, с другой, такие матчи тоже нужны. Медведев идеально проявил себя в стрессовой ситуации.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 3.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.45.

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    В прошлом году Медведев разбил Циципаса в полуфинале Australian Open, но в середине сезона грек взял убедительный реванш в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

    Но счет в противостоянии все равно говорит о том, что Медведев чересчур сложный соперник для Циципаса. Шесть из восьми предыдущих матчей завершились в пользу российского теннисиста.

    И вообще, есть подозрение, что Циципас боится играть против Медведева. Морально Стефаносу будет сложно. Матч на «Ролан Гаррос» вряд ли стоит всерьез рассматривать, Даниил никогда не любил играть на грунте. С хардом совсем другая история. И предстоящий матч вряд ли станет исключением.

    Ставка — победа Медведева с форой по сетам (-1,5) за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал эйсов больше 22,5 за 1.84. Оба будут стараться как можно лучше играть на первой подаче.

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    Циципас — Медведев: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас остановить Медведева?
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