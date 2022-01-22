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    Сможет ли Рублев обыграть Чилича?

    Рублев — Чилич. Прогноз (к. 2.50) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Чилич
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против хорвата Марина Чилича в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 12:30 мск. Рублев — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 22 Января 2022 года
    Андрей Рублёв (Россия)
  • Australian Open. Мужчины
    •  Андрей Рублёв (Россия) 12:30 Марин Чилич (Хорватия) Марин Чилич (Хорватия)
  • Australian Open. Мужчины
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    Рублев

    Для Рублева первые матчи в Мельбурне получились чересчур простыми. Пожалуй, можно сказать, что Андрей все-таки успел полностью восстановиться после ковида, из-за которого он не сыграл ни одного матча перед Australian Open.

    В стартовом раунде российский теннисист разгромил итальянца Джанлуку Маджера. А потом была уверенная победа над литовцем Ричардасом Беранкисом.

    С одной стороны, это здорово, но отсутствие хотя бы одного сложного сета перед встречей с Марином Чиличем тоже может стать проблемой.

    Чилич

    Чилич начал турнир с уверенной победы над эквадорцем Эмилио Гомесом, который практически не сопротивлялся.

    Потом был матч с Норбетом Гомбошем. Здесь уже было не так легко. Словак взял одну партию, а в заключительной уступил только на тай-брейке.

    Все прогнозы на Australian Open

    У Чилича была хорошая подготовка к Australian Open. Марин сыграл по три матча на турнирах в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Чилича букмекеры предлагают за 3.82.

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    У Рублева отличная статистика в противостоянии с Чиличем. Россиянин проиграл хорвату в 2015 году на турнире в Женеве, но после этого одержал пять побед кряду. В прошлом сезоне Андрей обыграл Марина в Майами и Цинциннати.

    Возможно, одну партию опытный Чилич все же возьмет, но, скорее всего, Рублев пройдет дальше.

    Ставка — победа Рублева со счетом 3-1 по сетам за 2.50.

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    Рублев — Чилич: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев обыграть Чилича?
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