Россиянин Андрей Рублев сыграет против хорвата Марина Чилича в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 12:30 мск. Рублев — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Для Рублева первые матчи в Мельбурне получились чересчур простыми. Пожалуй, можно сказать, что Андрей все-таки успел полностью восстановиться после ковида, из-за которого он не сыграл ни одного матча перед Australian Open.

В стартовом раунде российский теннисист разгромил итальянца Джанлуку Маджера. А потом была уверенная победа над литовцем Ричардасом Беранкисом.

С одной стороны, это здорово, но отсутствие хотя бы одного сложного сета перед встречей с Марином Чиличем тоже может стать проблемой.

Чилич

Чилич начал турнир с уверенной победы над эквадорцем Эмилио Гомесом, который практически не сопротивлялся.

Потом был матч с Норбетом Гомбошем. Здесь уже было не так легко. Словак взял одну партию, а в заключительной уступил только на тай-брейке.

Все прогнозы на Australian Open

У Чилича была хорошая подготовка к Australian Open. Марин сыграл по три матча на турнирах в Аделаиде.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Чилича букмекеры предлагают за 3.82.

У Рублева отличная статистика в противостоянии с Чиличем. Россиянин проиграл хорвату в 2015 году на турнире в Женеве, но после этого одержал пять побед кряду. В прошлом сезоне Андрей обыграл Марина в Майами и Цинциннати.

Возможно, одну партию опытный Чилич все же возьмет, но, скорее всего, Рублев пройдет дальше.

Ставка — победа Рублева со счетом 3-1 по сетам за 2.50.