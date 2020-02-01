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    Все новости спорта

    Какая из неожиданностей выиграет женский финал Australian Open?

    София Кенин — Гарбинье Мугуруса. Прогноз (к. 1.90) и ставки на финал Australian Open 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на София Кенин — Гарбинье Мугуруса
    Гарбинье Мугуруса
    В суббота, 1 февраля, в решающем поединке за титул женского одиночного разряда Australian Open-2020 встретятся американка София Кенин и испанка Гарбинье Мугуруса. Начало встречи — в 11:30 мск. Прогноз на София Кенин — Гарбинье Мугуруса.

    София Кенин

    Американка является 15-й ракеткой мира, а в Мельбурне она получила 14-й номер посева.

    21-летняя теннисистка в прошлом сезоне завоевала три титула и многие ждали, когда же девушка покажет себя на турнирах Большого шлема.

    Теперь это случилось. Подготовка на первенствах в Брисбене и Аделаиде обрывалась уже во втором раунде, но на Australian Open Кенин набрала великолепную форму.

    До полуфинала у Софии была не самая сложная турнирная сетка. Были обыграны в двух сетах американка Энн Ли, китаянка Чжан Шуай и Унс Джабир из Тунниса. Все — в двух сетах.

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    Было очевидно, что в полуфинале все может кончиться. Кенин встретилась с первой очень серьезной соперницей — лидером мирового рейтинга Эшли Барти. Однако все получилось наоборот.

    Против Барти Кенин сделала акцент на подачу, но вести игру не удавалось. Только своими ошибками Барти отдала победу сопернице — 6:7, 5:7.

    C Мугурусой американка встречалась однажды и сумела победить.

    Гарбинье Мугуруса

    Испанка является 32-й ракеткой мира. Мало кто ожидал, что в Мельбурне девушка покажет уровень, который она в последнее время растеряла.

    Довольно давно Гарбинье не в финале турнира Большого шлема. В последний раз это было еще на Уимблдоне-2017, когда она стала чемпионкой. Еще один титул на ТБШ у нее — на Ролан Гаррос-2016.

    Теперь Мугуруса вновь в прекрасной форме и готова идти до конца. В двух стартовых играх она отдала по сету американке Шелби Роджерс и Айле Томлянович, но затем убрала с пути двух топов всухую.

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    В третьем раунде была разгромлена украинка Элина Свитолина — 6:1, 6:2. Затем удалось одолеть голландку Кики Бертенс — 6:3, 6:3. Против Бертенс Мугуруса ошибалась чаще, чем против Свитолиной, но все равно показала отличный прием и первую подачу.

    Игра с Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале показала, что Мугуруса продолжает набирать ход. Испанка не оставила шансов россиянке — 7:5, 6:3. У Гарбин правильный настрой, хорошая первая подача, а также она часто старается атаковать на приеме.

    В полуфинале испанка выдержала испытание великолепной Симоной Халеп — 7:6, 7:5. Сетка была очень сложная, но Гарбинье ее прошла и однозначно готова взять трофей.

    Прогноз

    В решающей игре аналитики больше верят в Мугурусу — 1.60 против 2.39.

    Главное преимущество испанки — опыт. Она трижды играла в финалах ТБШ и дважды побеждала. Кроме того, в Мельбурне она уже обыграла трех представительниц топ-10 WTA. У Кенин были не самые сложные соперницы, а Барти в полуфинале сыграла откровенно неудачно против американки. Предлагаем поставить на победу Мугурусы с форой -2,5 гейма за 1.90. 0

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