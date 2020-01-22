Шарапова покидает Мельбурн и топ-300

Третье поражение подряд в первом круге турнира «Большого шлема» ставит перед первой ракеткой мира вопрос о спасении репутации.

Что делать Шараповой после нового провала?

«Это было грустное утро для поклонников Марии Шараповой. Попав в основную сетку Открытого чемпионата Австралии с помощью wild card, она проиграла стартовый матч Донне Векич — 3:6, 4:6. Дело даже не в результате — Векич игрок топ-20 в самом расцвете сил и была железным фаворитом этой встречи. И не в том, что поражение в первом круге приведет к обрушению Марии в рейтинге — в четвертую сотню. И не в показанной игре — она эпизодами была очень даже симпатичной. А в том, что в концовке Мария, казалось, и сама не очень-то верила в то, что может выиграть этот матч.

Два отданных с 30:0 гейма — по четыре проигранных очка подряд в каждом, без характерной для Шараповой напряженной борьбы на "больше — меньше" — это не самый обнадеживающий сигнал.

Такой исход вызывает резонный вопрос — зачем вообще все это нужно? В первую очередь, самой Шараповой. В последние месяцы 32-летняя суперзвезда четко давала понять: завершать карьеру она пока не собирается. Очевидно, что человек любит теннис, уверен, что не сказал своего последнего слова и упорно тренируется, чтобы снова преуспевать, но пока получается не очень», — размышляет о будущем российской теннисистки корреспондент «Спорт-Экспресса» Мария Никулашкина.

Грустно, но Шарапова слишком плохо играет

«В целом Шарапова играла без запаса. Ей нужно было показывать максимум возможностей, но ее нынешнего пика хватило на то, чтобы на какое-то время повести с брейком во втором сете. А когда она с него опустилась, проиграла пять геймов подряд.

По итогам турнира Мария выпадет из топ-350. Конечно, если она захочет, то может и дальше выступать на главных турнирах по wild card — найдется мало организаторов, которые ей откажут. Но есть предположение, что сейчас ей лучше пойти по пути Агасси.

Мария Шарапова globallookpress.com,https://globallookpress.com/

Андре в конце 90-х выпал из топ-100, но через "Челленджеры" снова поднялся на элитный уровень и вернулся к победам на "Больших шлемах". Правда, он тогда был на шесть лет моложе Шараповой, и травм у него было куда меньше. Но все равно кажется, что сейчас Марии лучше опуститься на турниры попроще, набрать ритм в матчах с соперницами из второго эшелона и тогда уже браться за исполнение мечты о шестом Шлеме», — говорится в материале Sports.

Так низко Шарапова еще не падала

«Мария Шарапова в прошлом году играла так мало и неудачно, что 240 очков, заработанных за выход в 1/8 финала Australian Open, в начале этого сезона составляли больше половины её рейтинга — всего на счету россиянки осталось 407 баллов. В случае потери этих очков Шарапова падала из второй сотни рейтинга в четвёртую.

Мария Шарапова globallookpress.com,https://globallookpress.com/

Так низко экс первая ракетка мира, пять раз поднимавшаяся на вершину и проведшая там 21 неделю, не была с самого старта своей карьеры в 2002 году, с 15-летнего возраста. Да, во время дисквалификации в 2016-2017 годах она полностью потеряла рейтинг, но тогда она просто выпала из него, а вернулась сразу на 262-ю строчку и ниже не опускалась.

После матча Шарапова не стала утвердительно отвечать на вопрос о том, выступит ли на Australian Open в следующем году. Я не знаю. Мне повезло, что я сейчас была здесь. Спасибо Крэйгу и команде за то, что позволили мне принять участие в этом турнире. Сложно сказать, что произойдёт за ближайшие 12 месяцев», — отметил падение россиянки в рейтинге журналист «Чемпионата» Артем Тайманов.

Шарапова проиграла четвертый матч подряд

«А мы увидели, почему россиянка находится сейчас там, где находится. И дело, к сожалению, не только в травмах.

Мария Шарапова globallookpress.com,https://globallookpress.com/

Ей попросту нечего предложить соперницам того уровня, которая попалась ей во вторник. Мария не может держать нужный темп. Играет коротко и через середину. Часто ошибается на подаче тогда, когда особенно важно не ошибаться. Она не в состоянии справиться с давлением — не моральным или психологическим, а с обычным — в виде плоских и мощных ударов, направленных в разные углы корта. На фоне теннисистки топ-20 она выглядит середняком, в арсенале которого просто нет инструментов, способных осложнить жизнь соперницам. Опыт и характер — имеются.

Я могу говорить о своих трудностях и тех вещах, через которые мне пришлось пройти в связи с травмой плеча, но это не в моем характере. Я старалась. Мне пришлось нелегко. Сейчас сложно сказать, что я на правильном пути. Но остается лишь верить в себя, потому что если ты все делаешь правильно, но не веришь в себя, это плохая формула. Я не знаю, не знаю, приеду ли сюда снова в следующем году. Мне сложно сказать, что случится через 12 месяцев. Я бы дала ответ, но не знаю Мария Шарапов, российская теннисистка

А вот необходимой резкости, скорости, набитых, отработанных ударов нет. Странно такое слышать о бывшей первой ракетке и чемпионке пяти "Шлемов", но в этом суть спорта — базовые навыки остаются, но для борьбы на высшем уровне нужно значительно большее. А это большее Мария потеряла. Из-за травм ли, дисквалификации, длительных пауз или отказа от мельдония — судить сложно. Может, и просто из-за возраста — ей, все-таки, почти 33 года. Но то, что потеряла — факт. И поражение от Докич было не просто предсказуемым. Оно, увы, закономерно», — заявил о закономерности провала Шараповой на Открытом чемпионате Австралии автор «Советского Спорта» Николай Мысин.

Шарапова задержалась на Australian Open на 81 минуту

«У российского женского тенниса за последние годы не появилось звезды уровня Марии Шараповой. И пока она продолжает, болельщики будут ждать каждого ее выхода на корт. Кстати, не факт, что новая Шарапова вообще будет. Мария уникальна во всем. Может вырасти очень классная теннисистка, но такого уровня обожания все равно не достигнет.

Мария Шарапова globallookpress.com,https://globallookpress.com/

Но сейчас с нашим женским теннисом вообще все плохо. Вы вообще в курсе, что первая ракетка страны — Екатерина Александрова? А многие знают, как Катя выглядит? Видели, что она уже прошла во второй раунд Australian Open? Сомневаюсь в ваших возможностях дать утвердительные ответы.

Все ждали появления Шараповой. Учитывая, что на турнире она выступает по wild card, то уже в первом круге ей мог достаться кто угодно — хоть Серена, хоть Барти. Но попалась Донна Векич. Не самый убийственный вариант, ведь Шарапова побеждала ее на "Ролан Гаррос — 2018". Правда, сейчас хорватка стоит в топ-20, а Мария перед стартом AO была 145-й.

Впервые за 10 лет Шарапова вылетела в Мельбурне в первом круге. После окончания турнира она будет только 366-й в мире. Ей остается рассчитывать на благосклонность организаторов, потому что на ряде турниров она даже в квал отбираться не будет», — написала редакция Sport24. 0