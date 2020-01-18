Australian Open: битва за первое место, шанс Серены и надежды Медведева

С 20 января по 2 февраля в Мельбурне пройдет 108-й по счету Открытый чемпионат Австралии по теннису. Титулы в одиночном разряде на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» попробуют защитить Новак Джокович и Наоми Осака. Мы решили выделить главные интриги соревнований.

«Большая тройка»

Новак Джокович globallookpress.com

Продолжат ли Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер доминировать на «мэйджорах»? Эта возрастная тройка выиграла 12 последних турниров «Большого шлема». Последними, кто прерывал ее гегемонию, были Энди Мюррей и Стэн Вавринка в далеком 2016 году.

Надаль прибыл в Мельбурн после победы на Кубке Дэвиса в составе сборной Испании и в статусе первой ракетки мира. В конце прошлого сезона у него возникли проблемы со здоровьем, но, похоже, что сейчас у него все в порядке, поэтому он готов побороться за второй в карьере титул Australian Open. Да, в Австралии у Рафы было много проблем в прошлом, однако прошлогодний финал доказывает, что сбрасывать его со счетов не стоит.

Шансы Джоковича на успех несколько выше — он главный фаворит и действующий чемпион. Да, в конце 2019 года серб потерял звание первой ракетки мира, но в Мельбурне его очень сложно остановить, о чем говорят его рекордные семь титулов Australian Open.

Федерер в свои 38 лет надеется завоевать седьмой трофей австралийского «мэйджора». В этом «Большом трио» он не выглядит фаворитом, но давайте не забывать, что два года назад в него тоже мало кто верил, а он стал лучшим на кортах Мельбурна, завоевав 20-й в карьере титул на «Больших шлемах».

К слову, в этом сезоне Роджер немного изменил график подготовки к турниру. Если раньше он традиционно участвовал в Кубке Хопмана, то в этот раз ограничился лишь выставочными матчами, направленными на благотворительность.

Восхождение Осаки

Наоми Осака globallookpress.com

Помните ли вы блестящую шестимесячную серию Наоми Осаки, начавшуюся в конце 2018 года? Тогда молодая японская звезда тенниса выиграла Открытый чемпионат США, а уже в начале 2019 года добавила на свой счет триумф на Открытом чемпионате Австралии.

Осака стала первой женщиной, выигравшей два подряд титула на «Больших шлемах» после Серены Уильямс, сделавшей это в 2015 году. Заявка на доминирование? Да, иначе и не скажешь. Однако в последние месяцы в игре японки наметился явный спад.

С середины сентября прошлого года она ни разу не доходила до полуфинала на любом из турниров, что говорит об игровых проблемах. Новый год может придать ей уверенности в силах, поэтому 22-летняя теннисистка попробует защитить титул.

Битва за первое место и сотка Федерера

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Вернемся к нашей «Большой тройке», чтобы вспомнить, что на кортах Мельбурна развернется борьба за первое место в рейтинге ATP, на которое претендуют Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

На данный момент испанец имеет 515 очков преимущества над сербом. Впрочем, к концу турнира ситуация может резко измениться.

Напомним, что Джоковичу нужно защитить все 2000 очков, тогда как Надалю — 1200. Чтобы вернуться на первую строчку, Ноле нужно защитить титул, а также надеяться, что Рафа не дойдет до полуфинала.

Надаль и Джокович — двое из шести теннисистов в истории, которые занимали первое место в течение по крайней мере 200 недель (207 и 275 недель соответственно). Лидирует по этому показателю Роджер Федерер (310 недель).

В прошлом сезоне Федерер завоевал свой 100-й титул в одиночном разряде, а также достиг отметки в 100 побед на Уимблдоне. Теперь же швейцарец попробует добиться 100-й победы и на Australian Open, где за 20 лет участия он одержал 97 побед и потерпел 14 поражений.

В прошлом году победную серию Роджера из 17 поединков на кортах Мельбурна в четвертом круге прервал грек Стефанос Циципас.

Шанс Серены Уильямс

Серена Уильямс globallookpress.com

С тех пор, как Серена Уильямс выиграла свой последний из 23 титулов «Большого шлема», прошло уже три года. После паузы, связанной с рождением дочери, американка четырежды выходила в финал на «мэйджорах», но во всех из них проиграла.

Учитывая тот факт, что Серене уже 38 лет, ее шансы завоевать 24-й титул и сравняться по этому показателю с рекордсменкой Маргарет Корт постепенно тают.

Впрочем, в начале 2020 года Уильямс выглядит здоровее и мотивированнее, чем когда-либо за последние пару лет. Она даже успела завоевать свой первый титул в Окленде, что добавляет ей уверенности перед выходом на корты Мельбурна.

Четвертьфинал против действующей чемпионки Наоми Осаки — аппетитная перспектива, которую подарила нам жеребьевка. Нынешняя форма Серены доказывает, что, вполне возможно, она все-таки станет чемпионкой Australian Open.

Медведев ведет за собой молодежь

Андрей Рублев globallookpress.com

Многие так часто говорят о «Большой тройке», забывая о том, что серьезный вызов ей готова бросить перспективная молодежь, во главе которой стоит Даниил Медведев.

Россиянин стал открытием прошлого сезона, когда после побед на нескольких турнирах, в том числе «Мастерсах», дошел до финала US Open, где в пятисетовой битве уступил Рафаэлю Надалю.

Успешные выступления позволили 23-летнему теннисисту подняться на четвертую строчку мирового рейтинга, а это значит, что до полуфинала он точно не встретится с Рафой, а с Джокович или Федерером может сыграть только в финале.

От Медведева старается не отставать и Андрей Рублев, который перед Australian Open выиграл турниры в Дохе и Аделаиде, впервые в карьере поднявшись на 18-е место в рейтинге. В топ-20 он присоединился к Медведеву и Карену Хачанову. До этого три россиянина входили в топ-20 в марте 2005 года, когда на кортах блистали Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный.

Среди других молодых звезд выделим двукратного финалиста «Ролан Гаррос» Доминика Тима, действующего победителя Итогового чемпионата ATP Стефаноса Циципаса, чемпиона Итогового чемпионата ATP-2018 Александра Зверева и 20-летнего Дениса Шаповалова, занимающего 13-е место в рейтинге ATP.

Давление на австралийцев

Эшли Барти globallookpress.com

Ни один австралиец или австралийка не выигрывали титул в одиночном разряде на Australian Open с тех пор, как это синхронно в 1978 году сделали Марк Эдмондсон и Крис О'Нил.

В этом сезоне у австралийцев есть реальный шанс прервать неприятную серию, ведь большинство их надежд связано со все еще молодой и талантливой Эшли Барти, которая уже побеждала на турнире «Большого шлема» — прошлым летом она стала лучшей на «Ролан Гаррос».

Год назад продвижение Барти по турнирной сетке смогла остановить только феноменальная игра Петры Квитовой в четвертьфинале, но Эшли не стоит на месте, а продолжает прогрессировать. На этой неделе она, к слову, выиграла турнир в Аделаиде.

Если она справится с давлением, то способна порадовать местную публику качественным результатом. Возможно, Австралия вновь получит своего чемпиона.

Если говорить о мужчинах, то долгое время основное внимание австралийцев к себе приковывал Ник Кирьос, однако его нестабильность, как правило, не позволяет ему доходить до решающих стадий на «мэйджорах». В этот раз в посеве Кирьос оказался даже ниже своего соотечественника Алекса де Минора, взрывная игра которого способна удивить многих соперников.

Новое покрытие

Корт на Australian Open globallookpress.com

В 2020 году организаторы Australian Open сменили поставщика покрытия кортов. Отныне установкой акриловых поверхностей занимается компания «Гринсет», чьи покрытия известны по некоторым турнирам ITF, ATP и WTA.

Так, «Гринсет» сотрудничает с парижским «Мастерсом», турнирами в Базеле и Лионе, итоговым чемпионатом ATP в Лондоне.

К чему это приведет? Однозначный ответ даст лишь конкретная игра, но, по словам некоторых экспертов, корты станут медленнее, чем раньше.

Не секрет, что с 2017 года корты в Мельбурне были очень быстрыми, даже если сравнивать с Уимблдоном. Этим очень хорошо воспользовались Роджер Федерер и Новак Джокович.

Новое покрытие в теории должно сыграть на руку более обороняющимся игрокам — Рафаэлю Надалю и Даниилу Медведеву, но конкретный анализ можно будет провести только по завершении турнира.

Финальный забег

Каролин Возняцки globallookpress.com

В конце 2019 года одна из величайших теннисисток поколения Каролин Возняцки объявила об уходе из тенниса. Ее последним турниром станет Australian Open, который она выигрывала два года назад, завоевав свой единственный титул на «Больших шлемах».

Датчанке всего 29 лет, но она заявила, что не в состоянии полноценно тренироваться из-за проблем со здоровьем. Длительные травмы, а также ревматоидный артрит не позволяли ей полноценно работать в течение последних нескольких лет.

Вряд ли Возняцки сможет претендовать на что-то серьезное в 2020 году, но на ее лебединую песню на корте в любом случае будет интересно посмотреть.

Попрощаются с кортами Мельбурна и братья Брайаны — шестикратные чемпионы в парном разряде.

Погодные условия

Задымленность в Мельбурне globallookpress.com

На Открытом чемпионате Австралии всегда важна погода, и из-за сильной жары теннисисты, как правило, сталкиваются с серьезными проблемами. Однако разрушительные пожары этого года, дым от которых добрался и до Мельбурна, заставил многих задуматься о том, скажется ли это на самом турнире.

Сильнейшие игроки пострадать не должны, поскольку преимущественно будут играть на кортах, на которых в любой момент можно закрыть крышу, если качество воздуха будет ниже признанных стандартов. А вот для остальных теннисистов задымленность может стать серьезным фактором. 0