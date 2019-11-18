Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне

Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима со счетом 6:7, 6:2, 7:6 в финальном матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Для 21-летнего грека этот успех стал крупнейшим в карьере. Мы решили узнать, как СМИ отреагировали на это событие.

Неочевидный финал

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов подчеркнул, что финал Итогового чемпионата удивил составом участников, зато порадовал напряженной игрой.

«Из всех возможных раскладов на финал ATP Final-2019 Циципас — Тим не был основным, как ни крути основную восьмерку. Но к воскресенью сложилась картина, которая вряд ли привела в восторг организаторов: в финале не оказалось никого из топ-3. Федерер проиграл Циципасу, а остальные не вышли из группы. В итоге в главном матче 21-летний грек встретился с 26-летним австрийцем, который проводит лучший сезон в карьере, но этого оказалось недостаточно, чтобы догнать Роджера, Новака или Рафу.

Несмотря на то, что Тим на пять лет старше, фаворитом финала его можно было считать очень условно: он проигрывал тем, кто моложе — Звереву, Медведеву или Берретини по ходу сезона. Так что шансы Циципаса, проехавшего сквозь Федерера, не могли оцениваться ниже 50 процентов.

В итоге опыт сыграл роль только в первом сете: там Тим показал себя боссом. Он взял тай-брейк со счетом 8:6, но дальше не чувствовал себя уверенно. Доминик прошел два финала "Шлемов" против нуля у Циципаса, но в этом суперфинале на харде грек смотрелся чуть лучше: на поражение в первой партии он ответил разгромом во второй (6:2). А решающий сет вытащил на тай-брейке — 7:4», — подчеркивает Потапов.

Не потенциальный, а реальный чемпион

Павел Ниткин в своем блоге на sports.ru назвал Стефаноса Циципаса реальным чемпионом, восхитившись его игрой во втором и третьем сетах.

«В финале Стефанос продемонстрировав все качества, которые заставляют верить в его большое будущее. Он проиграл упорнейший и очень качественный первый сет, в котором соперник набрал всего на одно очко больше. Но после этого он не развалился, а провел две выдающихся партии, по ходу которых в сумме наколотил 20 виннерсов при всего четырех невынужденных ошибках.

До итогового Циципасу можно была выдвинуть претензию, что он не выиграл ни одного крупного титула. Можно было сомневаться в его способности проводить самые важные матчи самых важных турниров. Но теперь этих сомнений оставаться не должно. Этим выступлением (особенно последними двумя сетами) грек доказал, что он не только потенциальный чемпион, но и реальный.

Теперь главное, чтобы он не стал жертвой проклятья итогового турнира, которое появилось в 2016 году. С тех пор чемпион итогового в следующем сезоне либо ломается физически (Маррей), либо психологически (Димитров), либо у него в жизни случается что-то, не дающее играть (Зверев)», — напоминает Ниткин.

Талантливая молодежь на подходе

Корреспондент ESPN Саймон Кэмберс высоко оценил перспективы Стефаноса Циципаса в плане конкуренции с титанами мирового тенниса на крупнейших турнирах.

«За несколько дней до старта его дебютного Итогового чемпионата Крис Кермод, генеральный директор и председатель ATP, отвечал на вопрос о вере в успешное будущее тенниса.

"Я всегда говорил, что искренне верю в том, что теннис будет развиваться даже с уходом Роджера, Рафы, Новака и Энди. Они сыграли огромную роль в популяризации нашего вида спорта и, очевидно, их будет не хватать, но игра выживет, ведь на горизонте мы видим невероятно талантливую молодежь", — сказал Кермод.

Эта талантливая молодежь проявилась в воскресном финале, когда Стефанос Циципас из Греции победил австрийца Доминика Тима со счетом 6:7, 6:2, 7:6. А ведь всего три года назад Циципас был спарринг-партнером Тима.

Победа на Итоговом чемпионате в 21 год сделала Циципаса самым молодым чемпионом турнира со времен Ллейтона Хьюитта в 2001 году. Если он сохранит импульс, то в будущем его могут ждать большие успехи.

Само собой разумеется, что при обсуждении будущего мужского тенниса следует посмотреть на итоговый рейтинг ATP, где Надаль в пятый раз в карьере оказался на вершине, а его основными преследователями стали Джокович и Федерер. Звание первой ракеткой мира эта тройка разыгрывала между собой 15 раз за последние 16 лет, и лишь Энди Мюррей сумел разбавить эту компанию своим первым местом в конце 2016 года.

Даже несмотря на солидный возраст, Федерер, Надаль и Джокович продолжают доминировать на крупнейших турнирах. В 2019 году Рафа и Новак выиграли по два турнира "Большого шлема", тогда как Роджер был на грани триумфа на Уимблдоне.

За последние годы мы увидели много ложных поводов для радостных ожиданий. Триумф Григора Димитрова в Лондоне в 2017 году заставил болгарина поверить, что он способен выиграть "Большой шлем", но в итоге в течение следующих двух лет он страдал на корте. Александр Зверев пребывал в великолепной форме в Лондоне 12 месяцев назад, а затем провел очень тяжелый 2019 год.

Радует то, что Циципасу хватает уверенности в собственные силы, что в сочетании с его талантом и трудолюбием позволит ему добиться больших успехов.

Джокович, несомненно, будет фаворитом в 2020 году, как и Надаль. А Федерер по-прежнему будет претендовать на победу на турнире "Большого шлема". Но впервые за полтора десятилетия мы не можем с уверенностью сказать, что титулы на "мэйджорах" не достанутся кому-то новому.

Циципас заявил, что действительно близок к тому, чтобы претендовать на победу на турнире "Большого шлема", хотя и признал, что победа над Надалем, Джоковичем и Федерером в пяти сетах — главная проблемы из всех», — подчеркивает Кэмберс.

Максимальные амбиции

Обозреватель Tennis.com Стив Тинор похвалил Стефаноса Циципаса за проявляемый максимализм.

«Циципас дебютировал на Итоговом чемпионате ATP, и его выступление в Лондоне оказалось поразительно зрелым. Он начал турнир очень успешно, когда с шестой попытки впервые обыграл Даниила Медведева. Затем его уверенность только росла.

Он победил Александра Зверева и забронировал путевку в полуфинал, а Рафаэлю Надалю хоть и проиграл, но в очень равной борьбе. Затем он отыграл 11 из 12 брейк-поинтов во встрече с Роджером Федерером и выдержал давление Доминика Тима.

Итак, нашла ли ATP в лице Циципаса будушщего номера один? За последнее десятилетие мы слышали подобное много раз, особенно в конце года. Два года назад в Лондоне завоевал трофей Григор Димитров, однако после этого он не просто не добился больших успехов, а еще и скатился вниз в рейтинге.

Зверев в прошлом году победил и Федерера, и Джоковича, но в этом сезоне так и не набрал оптимальную форму.

Впрочем, у Циципаса есть по крайней мере два важных преимущества. Во-первых, желание атаковать и разнообразная игра. Во-вторых, амбиции. После победы над Федерером в полуфинале грек заявил, что хотел бы, чтобы за ним стояла такая же армия фанатов, как и у швейцарца. И в финале его желание исполнилось.

Когда Джокович только вошел в ATP-тур, он не стеснялся говорить, что хочет добиться всего того, что было у Федерера и Надаля, и даже больше. Циципас, похоже, имеет то же стремление», — заключает Тинор. 0