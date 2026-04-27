В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 29 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Эдмонтон — Анахайм с коэффициентом для ставки за 1.93.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: В 82 играх общего этапа «Эдмонтон» заработал 93 очка, с которыми обосновался на 5-м месте в таблице Западной конференции, на 1 балл опередив «Юту» и «Анахайм».

Последние матчи: Регулярный сезон «Эдмонтон» завершил уверенной домашней победой над «Виннипегом» (6:1), за которой последовал локальный успех в серии против «Анахайма» (4:3).

Однако хорошее настроение в домашних стенах сменилось на разочарование во второй игре (4:6). Провалом «Ойлерз» закончилась игра №3 (4:7). Еще в одном матче на территории «Дакс» команда Криса Кноблауха сгорела в овертайме (3:4, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Адам Хенрик, Маттиас Янмарк, Макс Джонс, Джейсон Дикинсон.

Состояние команды: «Эдмонтон» ужасающе съездил в Калифорнию и теперь близок к вылету в первом раунде, который в Альберте будет восприниматься как безусловный провал.

Во всех матчах серии «Ойлерз» неизменно пропускали 3 шайбы и более и недопустимо часто теряли концентрацию на важнейших отрезках. В третьей встрече кряду коллектив Криса Кноблауха проиграл, ведя в счете.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: Калифорнийцы завершили регулярку на 7-й строке Западной конференции. С 92 очками на счету, «утки» обошли на 2 пункта 8-й «Лос-Анджелес».

Последние матчи: В последнем матче главного турнира «Анахайм» вырвал яркую победу у «Нэшвилла» (5:4), тогда как 1/8 финала Кубка Стэнли начал с поражения на льду «Эдмонтона».

После осечки в первой игре команда Джоэля Кенневилля не раскисла и сравняла счет в Канаде (6:4). Успех гостевой встречи был улучшен в домашних стенах (7:4). В последнем матче в «Хонда Центре» «Дакс» вернулись в игру и дожали гостей в овертайме (4:3, от).

Не сыграют: Радко Гудас, Янсен Харкинс, Росс Джонстон, Петр Мразек.

Состояние команды: В первом с 2018 года раунде плей-офф «Анахайм» выходит на лед с предельной самоотдачей, за счет которой к текущему моменту успешно разбирается с изначальным фаворитом пары.

Три победных результата команда Джоэля Кенневилля забрала на морально-волевых, всякий раз пропуская первой. Встреча в ночь на 27 апреля оказалась пятой кряду, в которой «Дакс» пропускали 3 шайбы или более.

Статистика для ставок

В 4 домашних матчах «Эдмонтона» из 5 последних было забито 6 или более голов

«Анахайм» забивал в гостях 3 шайбы или более в 4 встречах из 5 последних

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» в 3 домашних матчах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 4.77, победа «Анахайма» — в 3.30.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 6.5 — за 2.20.

Прогноз: В домашних условиях «Эдмонтон» должен навязать дерзкому «Анахайму» свою игру и добиться результата, который соответствует статусу элитного состава, ежегодно в последние сезоны претендующего на Кубок.

Прогноз: Как и на своей территории, в Канаде «Дакс» способны дать бой, динамика которого позволит в матче пробить результативный «верх».

