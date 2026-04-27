Ночью за океаном завершились четыре матча первого раунда плей-офф НХЛ

«Бостон» — «Баффало» — 1:6

«Баффало» повел в серии со счетом 3-1. Пятый матч клубы проведут 29 апреля.

В случае победы «Сэйбрз» пробьются во второй раунд плей-офф, в котором встретятся с победителем серии «Тампа-Бэй» — «Монреаль».

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 1:5

«Колорадо» выиграл серию со счетом 4-0. Во втором раунде «Эвеланш» сразятся с победителем пары «Даллас» — «Миннесота» (2-2).

«Монреаль» — «Тампа» — 2:3

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал в активе две голевые передачи. У форварда в Кубке Стэнли-2026 6 (1+5) очков в четырех встречах.

Российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил 16 сейвов.

«Лайтнинг» сравняли счет в серии с «Канадиенс» — 2-2. Пятый матч команды сыграют в Тампе 30 апреля.

«Монреаль» — «Тампа» — 2:3

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ

«Анахайм» смог упрочить преимущество в серии до четырех побед — 3-1.

Следующий матч клубы сыграют в Эдмонтоне 29 апреля.