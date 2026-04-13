«Лос-Анджелес» не станет делить очки с безусловным аутсайдером

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.94

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Ванкувер»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Ванкувер» сидит на 16-й позиции с 56 заработанными очками, на 14 турнирных баллов отставая от ближайшего соседа выше — «Чикаго».

Последние матчи: После домашнего поражения 8 апреля от «Вегаса» (1:2) «Ванкувер» отправился в тур по Калифорнии, который стартовал с провала на льду «Лос-Анджелеса» (1:4).

Волевой победный результат команда Адама Фута установила в матче против «Сан-Хосе» (4:3, бул.). В похожем ключе «Кэнакс» накануне разобрались с «Анахаймом» (4:3, от).

Не сыграют: Филип Хитил, Тэтчер Демко, Дерек Форборт, Жонатан Леккеримяки, Эвандер Кейн.

Состояние команды: «Ванкувер» откровенно слил этот сезон в надежде на мощные усиления перед началом нового. По игре и результатам «Кэнакс» достигли предельного дна.

Канадцы из Британской Колумбии имеют худший в лиге показатель заработанных очков и демонстрируют абсолютное дно с точки зрения действий в обороне. На текущее время команда Адама Фута пропустила 307 голов.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: На момент написания «Лос-Анджелес» размещен на 8-м месте в таблице Западной конференции с 87 очками на балансе. На 1 турнирный пункт калифорнийцы опережают 9-й «Нэшвилл».

Последние матчи: В начале апреля «Лос-Анджелес» забрал 3 зачетных балла в двух встречах с «Нэшвиллом» (4:5, бул., 3:2, бул.), между которыми успел ярко переиграть «Торонто» (7:6, от).

Домашняя серия «Кингз» продолжилась уверенной победой над «Ванкувером» (4:1), а завершилась скромным результатом в пользу команды Ди Джея Смита в игре против «Эдмонтона» (1:0).

Не сыграют: Кевин Фиала, Андрей Кузьменко, Джефф Мэлотт.

Состояние команды: Финишную черту регулярного сезона «Лос-Анджелес» надеется пересечь в статусе клуба, который сыграет в плей-офф. На этом фоне калифорнийцы постарались выйти на пик общекомандной формы.

Без учета матча против «Сиэтла» в ночь на 14 апреля, «Кингз» одержали четыре победы кряду и заработали 11 зачетных баллов в шести встречах.

Статистика для ставок

«Ванкувер» не побеждает дома на протяжении 6 матчей кряду

«Лос-Анджелес» одержал 4 победы в 5 последних личных встречах

«Лос-Анджелес» победил с разницей в 3 гола и более в 4 личных встречах из последних 7

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ванкувера» оценивается букмекерами в 3.90, ничья — в 4.47, победа «Лос-Анджелеса» — в 1.82.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

Прогноз: В игре против безусловного аутсайдера, выходящего на площадку без всякой мотивации, «Лос-Анджелес», набравший хороший ход, должен без вопросов решать свои задачи.

1.94 «Лос-Анджелес» победит с форой -1.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Ванкувер — Лос-Анджелес позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: «Лос-Анджелес» победит с форой -1.5 за 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелес» умеет добиваться результатов за счет толковой игры в нападении. Высокую голевую активность калифорнийцы наверняка возьмут за основу в ходе предстоящего выезда.

2.03 Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 3.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Ванкувер — Лос-Анджелес принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 3.5 за 2.03.