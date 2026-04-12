Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 апреля.

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:0

Единственный гол забил российский нападающий Артемий Панарин.

«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (87 очков после 79 игр). «Эдмонтон» (90 очков после 80 встреч) располагается на пятом месте.

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 3:5

У хозяев дубль оформил российский нападающий Илья Михеев.

В составе гостей отличился форвард Алексей Торопченко.

«Чикаго» занимает 15-е место в таблице Западной конференции (70 очков после 80 игр).

«Сент-Луис» (80 очков после 79 встреч) идет на 12-м месте.

«Даллас» — «Рейнджерс» — 2:0

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 17 бросков в створ из 18.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции со 108 очками после 80 игр.

«Рейнджерс» (75 очков после 80 встреч) идет на 16-м месте в Восточной конференции.

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 3:5

«Детройт» в 80 матчах набрал 91 очко и располагается на 11-м месте в таблице Восточной конференции.

«Нью-Джерси» (85 очков после 80 игр) идет на 13-м месте.

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 2:1

«Миннесота» (102 очка после 80 игр) занимает третье место в таблице Западной конференции.

«Нэшвилл» (86 очков после 80 встреч) располагается на девятом месте.

«Юта» — «Каролина» — 1:4

У хозяев результативную передачу сделал российский защитник Михаил Сергачев.

У гостей отличился российский нападающий Андрей Свечников.

«Юта» занимает четвертое место в таблице Западной конференции (90 очков после 79 встреч).

«Каролина» (110 очков после 80 игр) лидирует в Восточной конференции.

«Монреаль» — «Коламбус» — 2:5

У гол забил российский нападающий Кирилл Марченко, на счету которого также результативный пас. Также ассист на счету российского защитника «Коламбуса» Ивана Проворова.

«Монреаль» в 80 матчах набрал 104 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

«Коламбус» (92 очка после 80 встреч) идет на девятом месте.

«Сиэтл» — «Калгари» — 4:1

«Калгари» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 73 очками после 79 встреч.

«Сиэтл» (79 очков после 79 игр) располагается строчкой выше.

«Торонто» — «Флорида» — 2:6

Российский вратарь Даниил Тарасов отразил 17 бросков в створ из 19.

«Торонто» проиграл в пятом матче подряд, занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (78 очков после 80 игр).

«Флорида» прервала серию из четырех поражений кряду, идет строчкой выше (80 очков после 80 встреч).

«Виннипег» — «Филадельфия» — 1:7

У гостей гол забил российский нападающий Матвей Мичков, на счету которого также голевой пас.

«Виннипег» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 82 очками после 79 игр.

«Филадельфия» (94 очка после 80 встреч) располагается на восьмом месте в Восточной конференции.

«Колорадо» — «Вегас» — 2:3 ОТ

В основное время у гостей забил российский нападающий Павел Дорофеев.

«Колорадо» (115 очков после 79 игр) лидирует в таблице Западной конференции.

«Вегас» (91 очко после 80 встреч) идет на четвертом месте.

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 3:4 Б

У хозяев две шайбы забросил Игорь Чернышов. Результативная передача на счету Дмитрия Орлова.

«Сан-Хосе» набрал 82 очка и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.

«Ванкувер» с 54 очками — на последней строчке.