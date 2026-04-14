В четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Общий этап сезона «Ак Барс» закончил на 3-м месте в таблице Восточной конференции. С 94 очками на счету, казанцы на 5 турнирных пунктов отстали от 2-го «Авангарда».

Последние матчи: На старте кубковой кампании «Ак Барс» провел пять матчей против «Трактора» — 4-1, а четвертьфинальную серию с «Динамо» Минск начал со скромной гостевой победы (2:1).

Яркий и вместе с тем тяжелый победный результат команда Анвара Гатиятулина зафиксировала во второй встрече в Беларуси (5:4, от). На домашнем же этапе казанцы выдали сольный перформанс (4:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: «Ак Барс» выносит минчан во всех смыслах этого определения — в тактическом и игровом, что кажется удивительным с учетом того, какую форму белорусы демонстрировали ранее.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В восьми матчах в рамках этого плей-офф команда Анвара Гатиятулина одержала семь побед. Трижды в этой кубковой кампании «Ак Барс» забивал 4+ шайбы и ни разу не уступил на домашнем льду.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: В историческом для себя регулярном сезоне «Динамо» Минск набрало 88 очков и закрепилось на 2-м месте в таблице Западной конференции, на 2 балла опередив 3-ю «Северсталь».

Последние матчи: «Динамо» Минск оказалось первым участником четвертьфинального раунда, так как до этого сбросило с маршрута «Динамо» Москва в четырех встречах — 4-0.

На фоне явного доминирования в 1/8 серия с «Барсом» переросла в катастрофу. На домашнем льду белорусы потерпели два поражения (1:2, 4:5, от) и не смогли вернуться в борьбу на площадке в Казани (0:4).

Не сыграют: У «Динамо» Минск потери отсутствуют.

Состояние команды: Перед началом четвертьфинального раунда мало кто мог предположить, что динамовцы будут гореть 0-3, показывая абсолютную безысходность.

Именно в серии с «Ак Барсом» команда Дмитрия Квартальнова впервые в этом плей-офф пропустила больше 3 голов, причем дважды кряду. В четырех матчах из пяти последних «Динамо» Минск не забивало больше одного гола.

Статистика для ставок

«Ак Барс» одержал 9 побед в 10 последних матчах

«Ак Барс» не пропускал больше 1 гола в 3 матчах из 4 последних

В 4 личных встречах из 5 последних в Казани было забито 4 гола или меньше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.87, победа «Динамо» Минск — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.44, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

Прогноз: Серия с «Ак Барсом» динамовцами почти проиграна, но в столь затруднительном положении команда Дмитрия Квартальнова наверняка даст бой в надежде вернуться в Беларусь на пятый матч.

1.99 «Динамо» Минск победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Ак Барс — Динамо Минск позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.99.

Прогноз: Если «Динамо» Минск еще надеется на чудо в этом противостоянии, то ему в срочном порядке нужно что-то менять в атаке. Белорусы обладают высококачественной линией нападения и умеют играть результативно, что попытаются доказать в четвертой встрече.

2.17 Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Ак Барс — Динамо Минск принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 2.17.