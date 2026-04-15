В среду, 15 апреля, казанский «Ак Барс» примет на своем льду минское «Динамо» в рамках четвертого матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19' Куча мала на пятаке гостей — шайба находится пол Тимуром Биляловым («Ак Барс») и судьи остановили игру.

18' По две минуты получили представители обеих команд: Никита Лямкин («Ак Барс») и Сергей Кузнецов («Динамо Минск»).

16' Тимур Билялов («Ак Барс») накрыл шайбу после опасного броска низом от Вадима Шипачёва («Динамо Минск»).

15' Алексей Пустозёров («Ак Барс») включил прессинг и едва не поймал на ошибке защитников минского клуба — спас вратарь.

14' Вадим Мороз («Динамо Минск») расчехлил свою пушку, но шайба пролетела рядом с воротами.

13' Г-ООООООООО-Л! «Ак Барс» — 1:0! Никита Лямкин! Илья Сафонов отдал передачу на пятак, там Никита Лямкин бросил слета и сам же отлично сыграл на добивании, отправив шайбу в ворота!

11' Отличный хитрый бросок от Ильи Карпухина («Ак Барс») — шайба отбита Василием Демченко («Динамо Минск»)

10' Степан Терехов («Ак Барс») мощно зарядил с дальней дистанции, но шайба пролетела мимо створа ворот.

09' Григорий Денисенко («Ак Барс») жестко применил силовой прием у борта и помог партнерам отобрать шайбу.

08' Егор Бориков («Динамо Минск») убежал в контратаку и едва не проткнул шайбу в ближний угол, но клюшкой хорошо сыграл Тимур Билялов («Ак Барс»).

07' У хозяев опять большинство: Артём Галимов («Ак Барс») получил 2 минуты, а Даррен Диц («Динамо Минск») 2+2.

07' Артём Галимов («Ак Барс») на скорости промчался по правому борту и зарядил с острого угла — шайба попала прямо в голкипера.

06' Василий Демченко («Динамо Минск») делает невероятный сейв после броска в упор с двух метров от Александра Барабанова («Ак Барс»).

05' Очередная драка и удаления: по пять минут заработали Никита Дыняк («Ак Барс») и Ксавье Уэлле («Динамо Минск»). Плюс к этому игроку белорусского клуба дали 2 минуты за подножку.

04' Сэм Энас («Динамо Минск») прострелил на пятак, но никто из партнеров не смог замкнуть эту передачу.

03' Опасный бросок Тая Смита («Динамо Минск») от синей линии отбил Тимур Билялов («Ак Барс») — шайба улетела в угол площадки.

02' Никита Лямкин («Ак Барс») удален на 2 минуты за толчок соперника клюшкой. Первое большинство в матче у гостей.

02' По пять минут штрафа за драку получили Николас Мелош («Динамо Минск») и Михаил Фисенко («Ак Барс»)!

02' Николас Мелош («Динамо Минск») и Михаил Фисенко («Ак Барс») сбросили перчатки и пустились в рукопашный бой.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Ак Барс» — «Динамо Минск» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «Татнефть-Арены». Звучат гимны Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Татарстан. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча «Ак Барс» — «Динамо Минск»: главные судьи — Бирин Виктор и Гамалей Евгений, линейные судьи — Зайцев Валентин и Шишло Дмитрий.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Казани на «Татнефть-Арене».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертого матча в серии «Ак Барс» — «Динамо Минск» в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Ак Барс»: Билялов Тимур, Миллер Митчелл, Лямкин Никита, Галимов Артём, Сафонов Илья, Барабанов Александр, Карпухин Илья, Фальковский Степан, Тодд Нэйтан, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Марченко Алексей, Терехов Степан, Яшкин Дмитрий, Фисенко Михаил, Денисенко Григорий, Замалтдинов Радэль, Пустозёров Алексей, Кателевский Дмитрий, Дыняк Никита.

«Динамо Минск»: Демченко Василий, Брук Джошуа, Уэлле Ксавье, Энас Сэм, Пинчук Виталий, Бориков Егор, Диц Даррен, Смит Тай, Мороз Вадим, Шипачёв Вадим, Лимож Алекс, Мелош Николас, Хэмилтон Роберт, Галиев Станислав, Усов Илья, Липский Даниил, Сотишвили Даниил, Стась Андрей, Кузнецов Сергей.

«Ак Барс»

Казанский клуб стабильно провел регулярный чемпионат и финишировал третьим в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» бился с челябинским «Трактором». Затяжной та серия не получилась — Казань отдала всего одну встречу и выиграла с общим счетом 4:1.

В противостоянии с минским «Динамо» предполагалась упорная борьба, но пока она не получается — казанский клуб выносит своего соперника в одну калитку. «Ак Барс» на старте забрал две встречи в Минске (2:1 и 5:4 в овертайме), а затем разгромил оппонента дома (4:0).

«Динамо Минск»

Минское «Динамо» провело свой лучший сезон в регулярном чемпионате и заняло итоговое второе место с турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «зубры» уверенно обыграли одноклубников из Москвы, не отдав им ни одного матча — счет в серии 4:0.

Касательно нынешнего противостояния с «Ак Барсом», то здесь шансы на общий успех минского клуба очень низкие. так как проиграно уже три стартовых матча. Две домашние неудачи сильно подкосили команду и в третьей игре она была разгромлена (0:4).

Личные встречи

Между собой эти команды до плей-офф пересекались не очень часто, так как представляют разные конференции. В рамках Кубка Гагарина «Ак Барс» выиграл все три предыдущие встречи: на выезде 2:1 и 5:4 в овертайме, а также дома 4:0.

