прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В таблице Востока «Джерси» прописался на 13-й строке с 83 очками в наличии, потеряв математические шансы на выход в плей-офф.

Последние матчи: Апрельскую серию «Нью-Джерси» начал с крупного поражения на льду «Рейнджерс» (1:4), за которым последовала эффектная домашняя победа над «Вашингтоном» (7:3).

Накануне «Девилз» уступили «Монреалю» на своей территории (3:4, бул.), но установили уверенную победу в Канаде (3:0). В последней встрече команда Шелдона Кифа сгорела «Филадельфии» (1:5).

Не сыграют: Арсений Грицюк, Зак Макивен, Стефан Ноусен, Бретт Песс.

Состояние команды: Сезон «Нью-Джерси» близится к завершению. Команда пролетает мимо кубкового раунда, а в ее внутренней структуре происходят изменения с прицелом на будущую перестройку.

В десяти последних встречах «Девилз» зафиксировали пять побед при пяти поражениях. На момент 78 сыгранных матчей команда Шелдона Кифа забила 219 голов, что является худшим показателем на Востоке.

«Питтсбург»

Турнирное положение: «Питтсбург» переместился на 5-ю позицию в таблице Восточной конференции с 96 очками в активе, по дополнительной разнице опередив 6-й «Бостон».

Последние матчи: В домашнем матче 1 апреля «Питтсбург» уверенно разобрался с «Детройтом» (5:1), а двумя днями позже сам крупно проиграл «Тампе» на выезде (3:6).

Вернувшись на родную площадку, команда Дэна Мьюза дважды кряду встретилась с «Флоридой» и в обоих матчах учинила расправу над соперником, который выбыл из борьбы за плей-офф (9:4, 5:2).

Не сыграют: Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Стюарт Скиннер.

Состояние команды: «Питтсбург» приближается к заветной цели, которой не смог добиться годом ранее. В условиях точечной трансформации команда готовится к кубковому походу.

В семи последних матчах «Пингвинз» одержали пять побед. Четырежды эти результаты сопровождались 5+ заброшенными шайбами. По голам команда Дэна Мьюза на текущий момент входит в тройку сильнейших представителей Востока (280).

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил в 4 личных встречах из 5 последних

«Нью-Джерси» не забивал больше 1 гола в 3 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 7 последних было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.49, ничья — в 4.36, победа «Питтсбурга» — в 2.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.

Прогноз: В Ньюарк «Питтсбург» едет за победным результатом, но сдержать «Девилз» в последние недели удается не всем. Высокая интенсивность борьбы заставит гостей включить турборежим в зоне атаки. Подобная модель игры вряд ли станет проблемой для «Пингвинз».

Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 1.90.

Прогноз: Как было упомянуто ранее, на домашнем льду «Нью-Джерси» непременно даст бой. В этих условиях в матче должен спокойно пробиваться результативный «верх».

Ставка: Тотал больше 6 за 1.77.