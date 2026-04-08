Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля.

«Детройт» — «Коламбус» — 3:4

«Коламбус» прервал серию поражений и с 90 очками в 78 матчах занимает 9-е место в Восточной конференции.

«Детройт» идет на 11-й строчке — 89 очков в 78 играх.

«Каролина» — «Бостон» — 6:5 ОТ

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Теперь у 26-летнего россиянина 69 (30+39) очков в 78 играх сезона.

Защитник «ураганов» Александр Никишин сделал одну голевую передачу.

Защитник «Брюинз» Никита Задоров записал на свой счет два ассиста.

«Каролина» набрала 106 очков в 78 матчах и лидирует в Восточной конференции.

«Бостон» идет на 6-й строчке — 96 очков в 79 играх.

«Монреаль» — «Флорида» — 4:3 Б

Российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов забросил одну шайбу.

Голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 29 из 32 бросков по воротам.

«Монреаль» набрал 102 очка в 78 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции.

«Флорида» идет на 15-й строчке — 78 очков в 78 играх.

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 1:5

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков сделал две голевые передачи. Его признали третьей звездой встречи.

«Филадельфия» набрала 92 очка в 78 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции.

«Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 83 очка в 78 играх.

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 6:2

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей.

«Оттава» набрала 92 очка в 78 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции.

«Тампа» идет на 2-й строчке — 102 очка в 78 играх.

«Даллас» — «Калгари» — 4:3 ОТ

Российский нападающий «Флэймз» Матвей Гридин отметился голевой передачей.

«Даллас» набрал 104 очка в 78 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции.

«Калгари» идет на 14-й строчке — 73 очка в 77 играх.

«Миннесота» — «Сиэтл» — 5:2

Российский нападающий «Уайлд» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу.

На счету Якова Тренина одна голевая передача.

«Миннесота» с 102 очками в 78 матчах занимает 3-е место в Западной конференции.

«Сиэтл» идет на 13-й строчке — 75 очков в 77 играх.

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:3

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль.

«Колорадо» набрал 112 очков в 77 матчах и лидирует в Западной конференции.

«Сент-Луис» идет на 12-й строчке — 78 очков в 77 играх.

«Юта» — «Эдмонтон» — 6:5 ОТ

Российский защитник «Маммот» Михаил Сергачев сделал одну голевую передачу. Форвард «Ойлерз» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой.

«Юта» с 88 очками в 77 матчах занимает 4-е место в Западной конференции.

«Эдмонтон» идет на 5-й строчке — 88 очков в 78 играх.

«Анахайм» — «Нэшвилл» — 0:5

Российский нападающий «Предаторз» Федор Свечков забросил одну шайбу.

«Нэшвилл» набрал 84 очка в 78 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции.

«Анахайм» идет на 7-й строчке — 87 очков в 78 играх.

«Ванкувер» — «Вегас» — 1:2

«Вегас» набрал 88 очков в 78 матчах и поднялся на 6-е место в Западной конференции.

«Ванкувер» идет последним — 52 очка в 77 играх.