прогноз на матч НХЛ

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В активе «Нью-Джерси» 83 набранных балла, с которыми команда занимает 13-ю строчку в таблице Востока, на 7 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Апрельские туры «Нью-Джерси» начал с крупного поражения от «Рейнджерс» (1:4), за которым последовала фестивальная победа над «Вашингтоном» (7:3).

В ходе предыдущих соревновательных дней команда Шелдона Кифа дважды встретилась с «Монреалем», которому уступила дома (3:4, бул.), но с которым уверенно разобралась в Канаде (3:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Арсений Грицюк, Зак Макивен, Стефан Ноусен, Бретт Песс.

Состояние команды: У финальной черты регулярного сезона «Нью-Джерси» старается прокачать результаты, но в сущности команда проводит провальную кампанию и находится за бортом Кубка Стэнли.

В десяти недавних играх «Девилз» добились шести побед, а в четырех встречах из последних пяти команда Шелдона Кифа, являющаяся худшей на Востоке по результативности, забивала не менее 3 голов.

«Филадельфия»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Филадельфия» прописалась на 8-й позиции с 90 очками в наличии. На 1 балл «Флайерз» опережают «Айлендерс».

Последние матчи: Апрельская серия началась для «Филадельфии» не лучшим образом — без турнирных приобретений команда осталась в матчах против «Вашингтона» (4:6) и «Детройта» (2:4).

Важнейший победный результат коллектив Рика Токкета установил в недавней гостевой встрече с «Айлендерс» (4:1). Локальный успех «Флайерз» зафиксировали и в недавнем матче против «Бостона» (1:2, от).

Не сыграют: Родриго Аболс, Никита Гребенкин.

Состояние команды: «Филадельфия» входит в широкую группу претендентов на одну из последних позиций в зоне Кубка. При всех структурных проблемах команда действует на пике возможностей.

В одиннадцати последних матчах коллектив Рика Токкета зафиксировал восемь побед. Тем временем в гостевых условиях «Флайерз» набрали 18 очков в десяти предыдущих встречах.

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» не проигрывает в основное время на протяжении 5 последних матчей дома

«Филадельфия» победила в 3 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды забивали 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.51, ничья — в 4.22, победа «Филадельфии» — в 2.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: Для «Нью-Джерси» сезон в целом оказался неудачным, тогда как «Филадельфия» остается в борьбе. За счет большого желания «Флайерз» способны скрыть недочеты в игре и забрать победный результат.

Прогноз: В ряде недавних матчей «Джерси» неплохо проявил себя в атаке. В домашних стенах команда Кифа попытается вновь реализовать свои лучшие идеи впереди, но для «Флайерз» игра на встречных курсах вряд ли станет большой проблемой.

