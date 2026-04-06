Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля.
«Филадельфия» — «Бостон» — 2:1 ОТ
«Бостон» находится на шестом месте в таблице Восточной конференции с 95 очками после 78 встреч.
«Филадельфия» (90 очков после 77 матчей) располагается на восьмом месте.
«Оттава» — «Каролина» — 6:3
Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей.
У гостей гол забил российский нападающий Андрей Свечников.
«Каролина» лидирует в Восточной конференции (104 очка после 77 игр).
«Оттава» (90 очков после 77 встреч) идет на седьмом месте.
«Монреаль» — «Нью-Джерси» — 0:3
«Монреаль» проиграл после восьми побед подряд. Он занимает третье место в таблице Восточной конференции (100 очков после 77 игр).
«Нью-Джерси» (83 очка после 77 встреч) идет на 13-м месте.
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 8:1
Российский защитник Владислав Гавриков сделал результативную передачу.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков в створ из 21.
«Рейнджерс» (75 очков после 78 матчей) занимают 16-е место в таблице Восточной конференции.
«Вашингтон» (87 очков после 78 игр) идет на 12-м месте.
«Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:3
«Блюз» набрали 78 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Эвеланш» с 110 очками лидирует на «Западе».