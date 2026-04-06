прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Белл Центре» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Флорида с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» гарантировал досрочный выход в плей-офф, набрав 100 очков, с которыми закрепился на 3-й строке таблицы Востока. По дополнительной разнице канадцы опережают «Баффало».

Последние матчи: В начале месяца «Монреаль» уже побывал во Флориде, где одержал уверенную победу над «Тампой» (4:1).

В ходе других гостевых матчей команда Мартена Сан-Луи взяла верх над «Рейнджерс» (3:2) и «Нью-Джерси» (4:3, бул.). Справиться с «Девилз» во второй игре кряду — в домашних стенах — «Канадиенс не сумели (0:3).

Не сыграют: Александр Каррье, Кирби Дах, Патрик Лайне.

Состояние команды: По своей структуре игры и общекомандному прогрессу "Монреаль" проводит великолепный сезон. Команда уверенно выходит в Кубок Стэнли, где может провести по-настоящему шумную кампанию.

До недавней встречи с "Нью-Джерси" в домашних стенах коллектив Мартена Сан-Луи одержал восемь побед подряд. В четырех матчах на этом отрезке "Канадиенс" не пропускали больше одной шайбы.

"Флорида"

Турнирное положение: "Флорида" в зачете Восточной конференции рухнула на 15-ю позицию. С 77 очками в активе, команда из Санрайза отстает от топ-8 на 13 турнирных пунктов.

Последние матчи: Первые апрельские туры "Флорида" завершила на домашнем льду, где обыграла "Оттаву" (6:3) и "Бостон" (2:1).

Накануне "Пантерз" провели две встречи на территории "Питтсбурга". Оба матча в Пенсильвании обернулись ужасающим провалом команды Пола Мориса (4:9, 2:5).

Не сыграют: Ювис Баланскис, Александр Барков, Джона Гаджович, Брэд Маршан, Нико Миккола, Сэм Рейнхарт, Аарон Экблад, Антон Лунделл, Эван Родригес.

Состояние команды: "Флорида" вошла в число аутсайдеров, лишившихся математических шансов на плей-офф. После трех ярких сезонов действующий чемпион испытывает колоссальные кадровые проблемы.

Низкая вариативность топ-исполнителей напрямую отражается на результатах "Пантерз". Так, на отрезке в десять последних матчей коллектив Пола Мориса потерпел шесть поражений.

Статистика для ставок

"Флорида" не побеждает в гостях на протяжении 5 матчей кряду

"Монреаль" одержал 4 победы в последних личных встречах на домашнем льду

"Флорида" пропускала 4 шайбы и более в 6 гостевых матчах из 8 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа "Монреаля" оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.47, победа "Флориды" — в 3.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: "Монреаль" проводит лучшие недели в сезоне. Команда выглядит исключительно на дистанции и в текущей форме не станет дарить очки "Флориде", которая не преследует никаких турнирных целей.

Ставка: "Монреаль" победит за 1.90.

Прогноз: Одним из сильнейших качеств нынешнего "Монреаля" является игра в обороне. "Флорида" с низкой кадровой глубиной вряд ли сумеет выйти на высокий уровень продуктивности в фазах позиционного наступления.

Ставка: Индивидуальный тотал "Флориды" меньше 2.5 за 1.74.