«Сиэтл» справится с непростым выездом в Сент-Пол?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.96

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 8 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Миннесота — Сиэтл с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Миннесота»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Миннесота» расположена на 3-й позиции со 100 очками в наличии, на 13 пунктов опережая «Эдмонтон» и «Анахайм».

Последние матчи: Последнюю домашнюю игру «Миннесота» провела 3 апреля против «Ванкувера», с которым разобралась легко и спокойно (5:2).

Яркий перфоманс накануне команда Джона Хайнса выдала на площадке «Оттавы» (4:1). В последнем матче «Уайлд» взяли верх над «Детройтом» (5:4).

Не сыграют: Зак Богосян.

Состояние команды: «Миннесота» формирует главную ударную тройку Запада и готовится к содержательному кубковому этапу, выход в который ранее подтвердила досрочно.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Шесть матчей из девяти последних команды Джона Хайнса закончились победным результатом, а в шести последних матчах кряду «Уайлд» забивали не менее 3 голов.

«Сиэтл»

Турнирное положение: «Сиэтл» заработал 75 очков, с которыми рухнул на 13-ю строчку в таблице Западной конференции. От зоны Кубка команду из Вашингтона отделяют 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: После победы над «Тампой» 27 марта (4:3, от) «Сиэтл» провалил матчи на льду «Баффало» (2:3, бул.) и «Эдмонтона» (0:3).

Вернувшись на домашнюю площадку, команда Лейна Ламберта сгорела «Юте» (2:6). Без результатов прошла и недавняя встреча с «Чикаго» (2:4).

Не сыграют: Райан Винтертон, Шейн Райт.

Состояние команды: Фрагментами «Сиэтл» в этом сезоне выглядел неплохо и даже несколько раз пробовал закрепиться в топ-8. Однако на флажке регулярки команду покинули силы, а шансы на плей-офф практически угасли.

Без учета предстоящего выезда в Виннипег, «Кракен» потерпел восемь поражений в девяти последних встречах. Четырежды на этом отрезке коллектив Ламберта горел с гандикапом в -3 и больше.

Статистика для ставок

«Миннесота» не проигрывает на протяжении 3 матчей кряду

«Миннесота» обыграла «Сиэтл» в 4 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.47, победа «Сиэтла» — в 3.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Сиэтл» не преследует турнирных целей, понимая, что борьба за плей-офф скорее проиграна. Тем не менее в конце регулярки команда Ламберта попытается выдать свой максимум, в том числе и на льду нестабильной «Миннесоты», где в теории можно цепляться за очки.

Ставка: «Сиэтл» не проиграет за 1.96.

Прогноз: На дистанции «Миннесота» является одной из самых надежных команд Запада по игре в обороне. Но в последние недели статистика отдельных матчей идет вразрез. При правильной организации атакующей модели «Кракен» способен выбраться на хороший показатель результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сиэтла» больше 2.5 за 2.02.