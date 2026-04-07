прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.94

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 05:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Нэшвилл с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» расположен на 9-й строчке с 81 очком на счету, по дополнительной разнице отставая от 8-го «Нэшвилла».

Последние матчи: Последние туры «Лос-Анджелес» проводит в рамках домашней серии, которая стартовала с ужасающего провала в матче против «Юты» (2:6).

Скромную победу «Кингз» одержали над «Сент-Луисом» (2:1, от), после чего уступили «Нэшвиллу» (4:5, бул.). Очередные +2 команда Ди Джея Смита добыла в яркой встрече с «Торонто» (7:6, от).

Не сыграют: Кевин Фиала, Андрей Кузьменко.

Состояние команды: «Лос-Анджелес», находящийся в процессе точечной перестройки, по-прежнему надеется выйти в плей-офф. При этом совершить наскок в зону Кубка команде мешает отсутствие стабильности в игре.

В десяти последних матчах «Кингз» потерпели шесть поражений. При этом на домашнем льду коллектив Ди Джея Смита добился только трех побед в рамках девяти предыдущих попыток.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: В активе «Нэшвилла» 81 зачетный балл, с которым коллектив из Теннесси занимает 8-ю позицию в таблице Запада, на турнирных 5 пунктов отставая от «Юты» и «Вегаса».

Последние матчи: После домашних провалов в играх против «Нью-Джерси» (2:4) и «Монреаля» (1:4) «Нэшвилл» допустил неудачу на площадке «Тампы-Бэй» (2:3).

Яркую победу «Предаторз» ранее зафиксировали на территории «Лос-Анджелеса» (5:4, бул.). Не менее эффективно команда Эндрю Брюнетта разобралась с «Сан-Хосе» (3:6).

Не сыграют: У «Нэшвилла» потерь нет.

Состояние команды: «Нэшвилл» на флажке регулярного сезона активно включился в борьбу за одну из последних позиций в зоне плей-офф, но отсутствие последовательности в результатах по-прежнему является острой проблемой «Предс».

Семь матчей из десяти предыдущих закончились победой команды Эндрю Брюнетта. Четыре выигрышных результата «хищников» из пяти последних сопровождались 4+ заброшенными шайбами.

Статистика для ставок

В 6 матчах с участием «Лос-Анджелеса» из 9 последних была зафиксирована ничья в основное время

В 4 последних личных встречах была зафиксирована ничья в основное время

В 4 личных встречах из 5 последних на льду «Лос-Анджелеса» команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.16, победа «Нэшвилла» — в 2.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: На льду «Кингз» встретятся прямые конкуренты в борьбе за плей-офф, испытывающие колоссальный приток мотивации наряду с проблемами оборонительного характера. Как правило, подобное сочетание факторов играет в пользу высокой результативности.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.94.

Прогноз: «Лос-Анджелесу» предстоит игра в домашних условиях, где команда не чувствует себя комфортно в подавляющем большинстве последних матчей. Этот недопустимый недочет калифорнийцы наверняка попытаются устранить.

Ставка: «Лос-Анджелес» победит в матче за 1.75.