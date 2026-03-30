В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 12-ю позицию с 83 очками на счету, на 5 турнирных пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В последнем домашнем матче «Вашингтон» не справился с «Колорадо» (2:3, от). Крупным провалом также обернулся следующий выезд к «Сент-Луису» (0:3).

Яркий перфоманс при победном результате команда Спенсера Карбери выдала в игре против «Юты» (7:4). В другой гостевой встрече «Кэпиталз» взяли верх над «Вегасом» (5:4, бул.).

Не сыграют: Итен Фрэнк, Давид Кампф, Алексей Протас.

Состояние команды: Шансы столичного коллектива на выход в плей-офф не просто сохраняются — они растут уверенными темпами, что можно объяснить уступчивостью прямых конкурентов на фоне высокой плотности в таблице.

Сами же последние результаты «Вашингтона» насчитывают шесть побед в десяти матчах. Тем временем в домашних стенах «Кэпиталз» заработали 18 очков в одиннадцати предыдущих встречах.

«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» в таблице Востока закрепилась на 11-й позиции. С 86 баллами в наличии, коллектив из Пенсильвании отстает от зоны плей-офф на 2 пункта.

Последние матчи: После трех побед кряду в рамках тура по Калифорнии «Филадельфия» в домашних стенах не сумела справиться с «Коламбусом» (2:3).

В другой домашней игре команда Рика Токкета прибила «Чикаго» (5:1), а на выезде одержала верх над «Детройтом» (5:3). Вернувшись в Пенсильванию, «Флайерз» разобрались с «Далласом» (2:1, от).

Не сыграют: Родриго Аболс, Тайсон Ферстер, Никита Гребенкин.

Состояние команды: «Филадельфия» относится к числу команд, которые надеются прорваться в зону Кубка, хотя, как и в случае с «Вашингтоном», ее шансы зависят от ряда второстепенных факторов.

На текущий момент «Флайерз» проводят достаточно убедительный отрезок, в рамках которого установили восемь побед в десяти матчах и заработали суммарно 17 баллов из возможных 20.

Статистика для ставок

«Филадельфия» победила в 2 последних личных встречах, забив по 4 шайбы

«Филадельфия» не проигрывает в гостях в 8 матчах кряду

В 6 гостевых встречах «Филадельфии» из 8 последних была зафиксирована ничья в основное время

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.26, победа «Филадельфии» — в 2.68.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Филадельфия» воспринимает этот матч как возможность уйти в больший отрыв от прямого конкурента, а форма, демонстрируемая «Флайерз» в последних гостевых встречах, позволяет рассчитывать на успех не на пустом месте.

Ставка: «Филадельфия» победит в матче за 1.99.

Прогноз: «Флайерз» при многих недостатках в структуре остаются кусачим коллективом, способным выцарапывать результат за счет широты атакующих идей. На столичном катке команда Рика Токкета вряд ли станет отходить от этой основы, учитывая, что на текущее время она себя оправдывает.

