Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 марта.

«Каролина» — «Монреаль» — 1:3

У хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Свечников.

В составе гостей российский форвард Иван Демидов сделал ассист.

«Монреаль» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 94 очками после 73 игр.

«Каролина» (98 очков после 73 встреч) располагается на втором месте.

«Каролина» — «Монреаль» — 1:3

«Коламбус» — «Бостон» — 3:4 Б

У хозяев российский нападающий Кирилл Марченко сделал два результативных паса.  Также голевая передача у защитника Ивана Проворова.

Победный буллит на счету Виктора Арвидссона.

«Бостон» идет пятым в таблице Восточной конференции с 92 очками после 74 игр.

«Коламбус» (88 очков после 74 встреч) располагается на восьмом месте.

«Коламбус» — «Бостон» — 3:4 Б

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 3:2

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропускал матч из-за болезни.

У гостей результативный в активе российского форварда Федора Свечкова.

«Нэшвилл» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 77 очками после 74 игр.

«Тампа» (98 очков после 73 встреч) лидирует в Восточной конференции.

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 3:2

«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 5:3

У гостей забил российский нападающий Илья Михеев.

«Чикаго» идет на 15-м месте в таблице Западной конференции (67 очков после 74 игр).

«Нью-Джерси» (78 очков после 73 встреч) располагается на 13-м месте Восточной конференции.

«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 5:3

«Филадельфия» — «Даллас» — 2:1 ОТ

У хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Матвей Мичков.

«Филадельфия» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 86 очками после 73 игр.

«Даллас» (100 очков после 74 встреч) идет вторым в Западной конференции.

«Филадельфия» — «Даллас» — 2:1 ОТ