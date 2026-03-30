Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 марта.
«Каролина» — «Монреаль» — 1:3
У хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Свечников.
В составе гостей российский форвард Иван Демидов сделал ассист.
«Монреаль» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 94 очками после 73 игр.
«Каролина» (98 очков после 73 встреч) располагается на втором месте.
«Коламбус» — «Бостон» — 3:4 Б
У хозяев российский нападающий Кирилл Марченко сделал два результативных паса. Также голевая передача у защитника Ивана Проворова.
Победный буллит на счету Виктора Арвидссона.
«Бостон» идет пятым в таблице Восточной конференции с 92 очками после 74 игр.
«Коламбус» (88 очков после 74 встреч) располагается на восьмом месте.
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 3:2
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропускал матч из-за болезни.
У гостей результативный в активе российского форварда Федора Свечкова.
«Нэшвилл» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 77 очками после 74 игр.
«Тампа» (98 очков после 73 встреч) лидирует в Восточной конференции.
«Нью-Джерси» — «Чикаго» — 5:3
У гостей забил российский нападающий Илья Михеев.
«Чикаго» идет на 15-м месте в таблице Западной конференции (67 очков после 74 игр).
«Нью-Джерси» (78 очков после 73 встреч) располагается на 13-м месте Восточной конференции.
«Филадельфия» — «Даллас» — 2:1 ОТ
У хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Матвей Мичков.
«Филадельфия» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 86 очками после 73 игр.
«Даллас» (100 очков после 74 встреч) идет вторым в Западной конференции.