В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 1 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Спартак с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В 68 матчах общего этапа «Локомотив» набрал 98 очков, твердо обосновавшись на 1-м месте на Западе. От 2-го «Динамо» Минск ярославцы оторвались на 10 пунктов.

Последние матчи: В домашних стенах «Локомотив» забрал результат первой игры, уступая 0:2 (5:3). Во второй встрече случилось поражение в овертайме (1:2, от).

Дополнительный период на столичной площадке принес «Ярославлю» победу благодаря голу Артура Каюмова (2:1, от). В четвертом матче команда Боба Хартли вложилась в основные 60 минут (2:0).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотив» завершил гостевой этап серии с максимальными турнирными приобретениями, приблизив, как кажется, это противостояние к закономерному финалу.

Прогнозы и ставки на КХЛ

До поражения от «Спартака» 26 марта команда Боба Хартли не проигрывала в домашних стенах на протяжении десяти матчей кряду, а если брать во внимание только основное время, то цифра увеличится до одиннадцати.

«Спартак»

Путь к плей-офф: «Спартак» по итогам регулярного чемпионата припарковался на 8-м месте в Западной конференции. С 79 очками в активе, столичный клуб на 2 балла отстал от конкурентов до 5-й строчки включительно.

Последние матчи: В дебюте противостояния «Спартак» растратил преимущество по ходу первой игры (3:5), но во второй — вырвал победу стараниями Данила Пивчулина в овертайме (2:1, от).

Тот же трюк в дополнительном периоде домашней игры красно-белым проделать не удалось (3:4, от), ровно как и провести толковый четвертый матч (0:2).

Не сыграют: У «Спартака» потерь нет.

Состояние команды: В Ярославле «Спартак» дал хороший темп и оказал чемпиону Запада сопротивление, к которому тот был не готов. Однако переломить ход серии в столице красно-белые не сумели.

В обеих встречах в Москве ключевой проблемой команды Алексея Жамнова оказалась низкая бросковая активность. Против соперника с компактным оборонительным блоком подобный недостаток зачастую оборачивается непоправимыми последствиями.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 10 домашних матчах из 11 последних

В 5 личных встречах из 7 последних на льду «Локомотива» команды забивали 6 и более голов

«Спартак» потерпел 7 поражений в 9 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 3.98, победа «Спартака» — в 5.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.60, на тотал меньше 5.5 — за 1.45.

Прогноз: В четвертой игре в столице «Локомотив» превзошел «Спартак» тактически и добился комфортного по своим базовым меркам преимущества. По аналогии ярославцы пожелают провести матч при домашних трибунах, где оборонительная дисциплина возьмет верх.

1.91 Тотал меньше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Локомотив — Спартак принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Прогноз: В последнем матче команда Боба Хартли сумела прочитать практически каждое действие «Спартака» в зоне атаки и не позволила легко создавать острые моменты. Минимальную свободу действий «Локомотив», играя с позиции сильного, предложит и в пятой встрече.

1.92 Индивидуальный тотал «Спартака» меньше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Локомотив — Спартак принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

