В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Трактор» 29 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Трактор — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Трактор» заработал 75 очков, с которыми обосновался на 5-м месте в Восточной конференции, на 3 пункта отстав от 5-го «Салавата Юлаева».

Последние матчи: В первом матче серии на льду «Ак Барса» «Трактор» бился на равных, но, несмотря на дубль Виталия Кравцова, потерпел поражение в овертайме (2:3, от).

Во второй встрече челябинцы уступили с более очевидной разницей (2:4), тогда как в домашних стенах коллектив Евгения Корешкова установил победный результат в волевом стиле (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Сергей Мыльников.

Состояние команды: На домашнем льду «Трактор» в очередной раз проявил силу и добился важнейшей победы, которая обладает весомым значением, в том числе в плане психологии.

После упорной борьбы в Казани, где челябинцам для победы не хватало больших усилий, команда Евгения Корешкова сумела в должной степени реализовать свои идеи и доказать, что шансы в этом противостоянии остаются равными.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Ак Барс» завершил на 3-й позиции в таблице Востока. С 94 заработанными очками, казанцы отстали от 2-го «Авангарда» на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: В дебютной кубковой встрече «Ак Барс» добился трудовой победы благодаря шайбе Александра Барабанова на 17-й минуте овертайма (3:2, от).

После столь энергозатратной игры команда Анвара Гатиятулина вновь забрала результат на морально-волевых (4:2). В Челябинске казанцы уже сами владели преимуществом, но не сумели толково им распорядиться (2:3).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: После двух побед на домашнем льду «Ак Барс» в гостях поплатился за потерю концентрации, которая имела место и в Казани, но ее последствия там оказались не столь значительны.

Поражение в Челябинске стало для команды Анвара Гатиятулина пятым в рамках десяти предыдущих выездов и лишь вторым в восьми последних матчах, включая игры на родной площадке.

Статистика для ставок

«Трактор» не проигрывает дома на протяжении 5 матчей кряду

«Трактор» переиграл «Ак Барс» в 4 домашних встречах из 5

В 8 личных встречах на льду «Трактора» команды забивали 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 3.89, победа «Ак Барса» — в 2.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: Перед возвращением в Казань победный результат на территории «Трактора» рассматривался бы «Ак Барсом» как серьезная заявка на выход в следующий раунд. Эту возможность команда Анвара Гатиятулина постарается реализовать всеми доступными способами.

1.92 «Ак Барс» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Трактор — Ак Барс позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.92.

Прогноз: В домашних стенах «Трактор» намерен владеть инициативой, но подобные замыслы соперника вряд ли способны поставить в замешательство «Ак Барс». Казанцы будут готовы к выпадам челябинцев и со своей стороны станут действовать не менее эффективно в зоне атаки.

1.94 Тотал больше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Трактор — Ак Барс позволит вывести на карту выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Тотал больше 5 за 1.94.