В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Трактор» 29 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Трактор — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Трактор»
Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Трактор» заработал 75 очков, с которыми обосновался на 5-м месте в Восточной конференции, на 3 пункта отстав от 5-го «Салавата Юлаева».
Последние матчи: В первом матче серии на льду «Ак Барса» «Трактор» бился на равных, но, несмотря на дубль Виталия Кравцова, потерпел поражение в овертайме (2:3, от).
Во второй встрече челябинцы уступили с более очевидной разницей (2:4), тогда как в домашних стенах коллектив Евгения Корешкова установил победный результат в волевом стиле (3:2).
Не сыграют: Сергей Мыльников.
Состояние команды: На домашнем льду «Трактор» в очередной раз проявил силу и добился важнейшей победы, которая обладает весомым значением, в том числе в плане психологии.
После упорной борьбы в Казани, где челябинцам для победы не хватало больших усилий, команда Евгения Корешкова сумела в должной степени реализовать свои идеи и доказать, что шансы в этом противостоянии остаются равными.
«Ак Барс»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Ак Барс» завершил на 3-й позиции в таблице Востока. С 94 заработанными очками, казанцы отстали от 2-го «Авангарда» на 5 турнирных пунктов.
Последние матчи: В дебютной кубковой встрече «Ак Барс» добился трудовой победы благодаря шайбе Александра Барабанова на 17-й минуте овертайма (3:2, от).
После столь энергозатратной игры команда Анвара Гатиятулина вновь забрала результат на морально-волевых (4:2). В Челябинске казанцы уже сами владели преимуществом, но не сумели толково им распорядиться (2:3).
Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.
Состояние команды: После двух побед на домашнем льду «Ак Барс» в гостях поплатился за потерю концентрации, которая имела место и в Казани, но ее последствия там оказались не столь значительны.
Поражение в Челябинске стало для команды Анвара Гатиятулина пятым в рамках десяти предыдущих выездов и лишь вторым в восьми последних матчах, включая игры на родной площадке.
Статистика для ставок
- «Трактор» не проигрывает дома на протяжении 5 матчей кряду
- «Трактор» переиграл «Ак Барс» в 4 домашних встречах из 5
- В 8 личных встречах на льду «Трактора» команды забивали 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 3.89, победа «Ак Барса» — в 2.61.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.
Прогноз: Перед возвращением в Казань победный результат на территории «Трактора» рассматривался бы «Ак Барсом» как серьезная заявка на выход в следующий раунд. Эту возможность команда Анвара Гатиятулина постарается реализовать всеми доступными способами.
Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.92.
Прогноз: В домашних стенах «Трактор» намерен владеть инициативой, но подобные замыслы соперника вряд ли способны поставить в замешательство «Ак Барс». Казанцы будут готовы к выпадам челябинцев и со своей стороны станут действовать не менее эффективно в зоне атаки.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.94.