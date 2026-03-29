«Трактор» идет за второй домашней победой в серии

В воскресенье, 29 марта, челябинский «Трактор» примет на своем льду казанский «Ак Барс» в рамках четвертого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' Илья Карпухин («Ак Барс») классно бросил низом, но шайба рикошетом от защитника хозяев улетела в угол площадки.

21' Стартовал второй период в нашем матче! Гости ведут в счете (2:1). Продолжаем трансляцию.

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Ак Барс» ведет в счете 1:2! Отдыхаем

19' Положение вне игры у гостей: Кирилл Семёнов («Ак Барс») неудачно въехал в зону соперника.

18' Александр Хмелевский («Ак Барс») неудачно распорядился шайбой на пятаке, завозился и защитники его «обезоружили».

17' Сергей Телегин («Трактор») мощным силовым приемом остановил Михаила Фисенко («Ак Барс»).

16' Джошуа Ливо («Трактор») на скорости сблизился с голкипером и пытался проткнуть шайбу в ближний угол — Максим Арефьев («Ак Барс») отбил клюшкой.

15' Джордан Гросс («Трактор») сильно бросил после выигранного партнером вбрасывания, но шайба пролетела выше ворот.

14' Дмитрий Яшкин («Ак Барс») получил передачу на борту, накрутил соперника и бросил в створ ворот — надежно шайбу поймал Дмитрий Николаев («Трактор»).

13' Михаил Григоренко («Трактор») заблокировал бросок Михаила Фисенко («Ак Барс») с круга вбрасывания.

12' Г-ООООООООО-Л! «Ак Барс» — 1:2! Артём Галимов! Галимов получил передачу от Митчелла Миллера на лицевом борту и бросил с острого угла — шайба от вратаря влетела в ворота!

11' Михал Чайковски («Трактор») мощно щелкнул издали, но шайба просвистела над перекладиной.

10' Нэйтан Тодд («Ак Барс») на скорости ворвался в зону соперника и бросил с неудобной руки — шайбу отбил блином Дмитрий Николаев («Трактор»).

09' Алексей Марченко («Ак Барс») подключился к атаке, получил передачу на синей линии — мощный бросок, но шайба пролетела мимо свора.

08' Г-ООООООООО-Л! «Ак Барс» — 1:1! Дмитрий Яшкин! Яшкин поборолся на пятаке, поймал отскок и бросил без подготовки с разворота прямо в нижний угол!

07' Григорий Денисенко («Ак Барс») силовым приемом встретил у борта сольный проход Василия Глотова («Трактор»).

06' Логан Дэй («Трактор») бросил кистевым от борта, но шайба застряла на пятаке, а там ее прижал ко льду голкипер гостей.

05' Андрей Прибыльский («Трактор») зарядил от синей линии — Максим Арефьев («Ак Барс») отбил шайбу щитками.

04' Неудачный вход в зону от Григория Денисенко («Ак Барс») и арбитры зафиксировали положение вне игры! Вбрасывание состоится в средней зоне.

03' Г-ООООООООО-Л! «Трактор» — 1:0! Джошуа Ливо! Максим Джиошвили промчался сквозь все зоны и собрал на себе защитников, а затем отдал передачу на пятак, откуда Джошуа Ливо поразил пустой угол ворот!

02' Михаил Фисенко («Ак Барс») снес голкипера хозяев за воротами и получил 2 минуты штрафа!

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Трактор» — «Ак Барс» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:28 Главные действующие лица появляются на льду «Трактор-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

14:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

14:15 Судейская бригада матча «Трактор» — «Ак Барс»: главные судьи — Гашилов Виктор и Фатеев Иван, линейные судьи — Бутурлин Владимир и Новиков Никита.

14:10 Сегодняшний матч пройдет в Челябинске на «Трактор-Арене».

14:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертого матча в серии «Трактор» — «Ак Барс» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Трактор»: Николаев Дмитрий, Дэй Логан, Телегин Сергей, Кравцов Виталий, Григоренко Михаил, Ливо Джошуа, Гросс Джордан, Чайковски Михал, Глотов Василий, Светлаков Андрей, Джиошвили Максим, Прибыльский Андрей, Коромыслов Арсений, Горюнов-Рольгизер Михаил, Кадейкин Александр, Жарков Владимир, Федосеев Ярослав, Коршков Егор, Никонов Андрей, Рыкманов Алексей.

«Ак Барс»: Арефьев Максим, Миллер Митчелл, Лямкин Никита, Галимов Артём, Сафонов Илья, Барабанов Александр, Марченко Алексей, Карпухин Илья, Тодд Нэйтан, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Терехов Степан, Фальковский Степан, Яшкин Дмитрий, Фисенко Михаил, Денисенко Григорий, Яруллин Альберт, Пустозёров Алексей, Кателевский Дмитрий, Замалтдинов Радэль.

«Трактор»

«Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина с шестого места в Восточной конференции. Команда провела ударно концовку регулярного чемпионата и одержала четыре подряд победы: над нижегородским «Торпедо» (3:2 в овертайме), питерским СКА (2:1), магнитогорским «Металлургом» (6:2) и Адмиралом (1:0).

В 1/8 финала в серии против «Ак Барса» челябинский клуб стартовал с двух гостевых поражений. Причем первое было в овертайме (2:3), а второе в основное время (2:4). Приехав к себе дамой «Трактор» сократил отставание в серии до минимума, обыграв соперника со счетом 3:2. В случае успеха в предстоящей игре, ситуация для «Трактора» выровняется.

«Ак Барс»

В плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» вышел с третьего места в Восточной конференции, набрав в регулярном чемпионате 94 очка. Отметим неплохую разницу забитых и пропущенных шайб казанского клуба — 212:169. Она во многом предопределила статус команды в 1/8 финала.

К матчам плей-офф «Ак Барс» подошел с мини-серией из двух побед над «Сочи» (4:2) и московским «Динамо» (7:5). На кураже казанский клуб выиграл две домашние встречи. Первая была взята в овертайме (3:2) — победную шайбу забросил Александр Барабанов, а вторая в основное время (4:2). На выезде «Ак Барс» проиграл первую встречу (2:3).

Личные встречи

Нынешняя серия плей-офф между «Трактором» и Ак Барсом« началась с двух домашних побед казанского клуба — 3:2 в овертайме и 4:2 в основное время. В Челябинске также была упорная борьба, из которой победителем вышел "Трактор" (3:2). Счет в серии 2:1 в пользу "Ак Барса".

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92