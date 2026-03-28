В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Нагорном» 29 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торпедо — Северсталь с коэффициентом для ставки за 1.94.

«Торпедо»

Путь к плей-офф: На флажке регулярного чемпионата «Торпедо» переместилось на 6-ю строчку в таблице Запада. С 81 очком в наличии, нижегородцы по дополнительным показателям отстали от 5-го СКА.

Последние матчи: Кубковый раунд для «Торпедо» пошел по идеальному сценарию. На территории «Северстали» коллектив из Нижнего уверенно взял верх (4:1).

На этом фоне провалом обернулась вторая встреча в Череповце (0:4). Попытку на домашнем льду коллектив Алексея Исакова реализовал должным образом (3:1) и вновь повел в серии.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «Торпедо» потерь нет.

Состояние команды: Пока для «Торпедо» все в этой серии складывается как надо. Команда Алексея Исакова прекрасно читает игру и справляется с угрозами, которые исходят от «Северстали».

В двух матчах из трех нижегородцы не пропускали больше одной шайбы. При этом последняя победа в «Нагорном» стала лишь пятой для торпедовцев на отрезке в одиннадцать встреч в домашних стенах.

«Северсталь»

Путь к плей-офф: «Северсталь» завершила регулярку на рекордном для себя 3-м месте в таблице Западной конференции с 86 очками в активе. На 2 балла череповчане отстали от «Динамо» Минск.

Последние матчи: «Северсталь» явно не планировала сгореть на домашнем льду с крупным счетом. Но именно в таком ключе прошла встреча с «Торпедо» (1:4).

Собраться и выдать топ-реализацию команде Андрея Козырева удалось во второй встрече при своих трибунах (4:0). Тем временем гостевой попыткой «Северсталь» распорядилась неудачно (1:3).

Не сыграют: У «Северстали» потерь нет.

Состояние команды: После яркой регулярки силы «Северстали», как кажется, достигли локального минимума. Однако сбавлять динамику в серии с равным соперником «Череповец» не станет.

До недавнего выезда в «Ледовый» коллектив Андрея Козырева одержал пять побед в восьми гостевых матчах, тогда как на площадке «Торпедо» ранее выиграл в семи встречах кряду.

Статистика для ставок

В 5 последних личных встречах команды забивали 5 и менее голов

«Северсталь» одержала 7 побед в 8 последних матчах на льду «Торпедо»

В 3 матчах на льду «Торпедо» из 4 было забито 7 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.57, ничья — в 3.73, победа «Северстали» — в 2.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.29, на тотал меньше 5.5 — за 1.61.

Прогноз: Удачный исход встречи в «Нагорном» по очевидным причинам будет иметь важное стратегическое значение для «Северстали», поэтому вторую гостевую попытку команда постарается использовать с максимальной эффективностью.

Ставка: «Северсталь» победит с форой 0 за 1.94.

Прогноз: «Северсталь» остается командой, способной в любой момент взорваться и выдать яркий атакующий перфоманс. В четвертом матче серии подобная импульсивность наверняка придется к месту.

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 за 1.98.