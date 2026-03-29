Матч ожидается как продолжение шахматной серии с акцентом на реализацию моментов. «Торпедо» будет стремиться контролировать темп и использовать редкие шансы, тогда как «Северсталь» постарается навязать более интенсивный хоккей с акцентом на давление и большинство. С учётом текущих цифр (низкий xG у хозяев и слабая реализация у гостей) многое решит эффективность в спецбригадах и игра вратарей

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

27' Давыдов с кистей бросал из правого круга, но не попал в створ.

26' Шавина вывели на бросок с дальней дистанции, но Самойлов в шпагате поймал шайбу ловушкой.

26' Свищёв атаковал ворота гостей, но Самойлов вновь надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

25' Атанасов из убойной позиции бросал, но выручил Самойлов.

24' Ткачёв получил шайбу на пятаке, бросал вроде бы наверняка, но не попал в створ.

23' 17-7 по броскам в створ в пользу гостей.

22' Камалов от синей линии бросил, Костин не смог поймать шайбу, но подстраховали защитники.

21' Ткачёв с вершины левого круга вбрасывания стрелял, но Самойлов сыграл надёжно и зафиксировал шайбу.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 1-го периода

20' Первый период окончен. Равная игра, но по броскам в створ «Северсталь» перебросала соперника 16-6.

20' Аймурзин атаковал ворота «Торпедо», но надёжно сыграл Костин и зафиксировал шайбу.

20' Пошла последняя минута первого периода.

19' Александров бросил в створ с дальней дистанции, но надёжно сыграл Самойлов и зафиксировал шайбу.

18' Подловили торпедовцы на смене «Северсталь», от правого борта Шавин сделал передачу на одинокого Фирстова, но Владислав не смог переиграть Самойлова.

17' Калдис атаковал ворота нижегородцев, но Костин спас свою команду.

16' Ткачёв дважды заблокировал броски Подшивалова.

16' В полном составе «Торпедо».

15' Абросимов выкатился справа на ворота хозяев и бросил в дальний угол, но клюшкой блокировал его защитник.

15' И ещё одна попытка броска от синей линии в исполнении Камалова, но итог один — шайба в ловушке у Костина.

15' Камалов от синей линии стрельнул, но Костин спокойно поймал шайбу.

14' Бросал с дальней дистанции Калдис, но Костин ловушкой поймал шайбу.

13' Первое удаление в матче у «Торпедо»: Сергей Бойков наказан малым штрафом за выброс шайбы.

13' Пока только два раза в створ попали торпедовцы.

12' Давыдов дважды бросал: сначала Костин отбил шайбу, а потом Свищев здорово на блокировке сработал.

11' Камалов атаковал ворота хозяев, но Костин поймал и зафиксировал шайбу.

10' Силаев от синей линии пальнул, но краем ловушки отбил шайбу Самойлов.

09' Грегуар справа бросал, но надёжно сыграл Костин и зафиксировал шайбу.

08' Конюшков заблокировал бросок Фомина.

07' Подшивалов выкатился на рандеву с Костиным, но переиграть вратаря «Торпедо» не смог.

06' 5-2 по броскам в створ в пользу «Северстали».

05' Справа со средней дистанции бросал в ближний угол ворот гостей Гончарук, но ловушкой поймал шайбу Самойлов.

04' Нарделла бросал от синей линии, но Самойлов на местей и шайбу отразил.

03' Камалов нашёл передачей на пятак Казулаева, но переиграть Костина не получилось.

02' Лишка опасно атаковал ворота хозяев, но справился Костин.

01' Ткачёв прорвал по левому флангу и выкатился на ворота гостей, однако помешали ему защитники нанести акцентированный бросок.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:53 Основные вратари: Денис Костин и Александр Самойлов.

16:50 Главный судья: Максим Сидоренко (Минск, Беларусь); Главный судья: Александр Соин (Москва, Россия); Линейный: Александр Сысуев (Уфа, Россия); Линейный: Юрий Иванов (Санкт-Петербург, Россия).

16:40 Матч пройдёт на стадионе «Нагорный» (Нижний Новгород, Россия), 5 500 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Торпедо» https://t.me/torpedonn

Торпедо: Дмитрий Шугаев, Денис Костин, Даниил Журавлёв, Богдан Конюшков, Денис Александров, Антон Силаев, Антон Сизов, Бобби Нарделла, Сергей Бойков, Максим Летунов, Владислав Фирстов, Егор Соколов, Василий Атанасов, Шейн Принс, Сергей Гончарук, Кирилл Свищёв, Владимир Ткачёв, Амир Гараев, Никита Шавин, Александр Яремчук, Егор Виноградов, Андрей Белевич.

Стартовый состав «Северсталь» https://t.me/hcseverstal

Северсталь: Константин Шостак, Александр Самойлов, Владимир Грудинин, Николай Буренов, Иоаннис Калдис, Никита Камалов, Томас Грегуар, Тимофей Давыдов, Макар Фомин, Илья Иванцов, Владислав Цицюра, Александр Скоренов, Руслан Абросимов, Адам Лишка, Илья Рейнгардт, Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Даниил Казулаев, Иван Окунев, Давид Думбадзе, Николай Чебыкин, Михаил Ильин.

Торпедо

Нижегородцы подходят к очередному матчу серии с важным преимуществом, добытым за счёт прагматичной реализации моментов. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина «Торпедо» входит в топ-6 по результативности — 2,33 шайбы за игру, при этом команда демонстрирует четвёртый показатель реализации бросков (9,86%). Оборона в плей-офф выглядит стабильнее, чем на дистанции марта: в среднем 2,00 пропущенных шайбы за матч — шестой результат турнира. Важный нюанс — дисциплина в стартовых отрезках: нижегородцы ни разу не проиграли первый период в серии и не пропустили за первые 20 минут ни одной шайбы. Однако атакующая модель остаётся ограниченной по созданию моментов. По среднему xG «Торпедо» — среди худших команд плей-офф (1,43), что указывает на зависимость от реализации и ошибок соперника. Это проявилось и в третьем матче: команда эффективно использовала редкие шансы (Ткачёв, Гараев, Виноградов), но во втором периоде заметно просела под давлением и уступала в позиционной борьбе. Отдельная проблема — спецбригады: реализация большинства всего 14,3% (1 из 7), а нейтрализация меньшинства — 75%, что ниже среднего уровня турнира. При этом кадровых потерь нет, и тренерский штаб может рассчитывать на оптимальный состав, делая ставку на дисциплину и реализацию.

Северсталь

Череповецкий клуб входит в матч в статусе догоняющего, несмотря на яркую игру во втором поединке серии (4:0 и 51:16 по броскам). В целом «Северсталь» остаётся одной из самых нестабильных команд плей-офф: под конец регулярного чемпионата и уже в серии команда чередует провалы и сильные отрезки. В атаке показатели скромные — 2,00 шайбы за игру (10-е место), при крайне низкой реализации бросков (5,45%). При этом у команды Козырева есть выраженное преимущество в специальных командах. «Северсталь» — лидер турнира по голам в большинстве (3 из 12 попыток), а также показывает высокий процент нейтрализации в меньшинстве (85,7%). В третьем матче проблема была не в создании, а в реализации: команда ограничилась одной шайбой Михаила Ильина, который остаётся ключевой фигурой в атаке. Кадровых потерь также нет, что позволяет рассчитывать на повторение агрессивной модели второго матча при должной реализации.

Личные встречи

За последние три сезона команды встречались 15 раз: «Северсталь» выиграла 9 матчей, «Торпедо» — 6. В текущей серии команды уже обменялись уверенными победами (4:1 и 4:0), а первый матч в Нижнем Новгороде остался за хозяевами (3:1). Отдельно стоит отметить тенденцию: с 2022 года череповчане уступили в Нижнем Новгороде лишь однажды, что даёт им психологическое преимущество даже в гостевом формате. При этом обе команды регулярно забивают друг другу: «Торпедо» отличалось в 9 из 11 последних очных матчей, «Северсталь» — в 26 подряд.

