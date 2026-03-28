В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 29 марта. Начало встречи — в 13:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Салават Юлаев»
Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Салават Юлаев» завершил на 5-м месте в таблице Востока с 78 очками в наличии. От 6-го «Трактора» уфимцы дистанцировались на 3 пункта.
Последние матчи: После трех побед на флажке регулярки «Салават Юлаев» «всухую» уступил «Автомобилисту» в первом матче в Екатеринбурге (0:2).
Выровнять положение команде Виктора Козлова удалось благодаря голу Егора Сучкова во второй игре (1:0). В Уфе тем временем команды выдали результативную борьбу, в которой верх взял «СЮ» (4:3).
Не сыграют: Александр Комаров.
Состояние команды: После поражения в первой игре «Салават Юлаев» не посыпался и максимально корректно среагировал на ситуацию, сумев перевернуть ход этого противостояния.
На текущий момент команда Виктора Козлова не проигрывает на домашнем льду на протяжении четырех матчей кряду. Трижды на этом отрезке уфимцы забрасывали 3 шайбы и более.
«Автомобилист»
Путь к плей-офф: «Автомобилист» прописался на 4-й позиции в восточной гонке с 84 очками на счету. На 10 турнирных баллов екатеринбуржцы отстали от лидерского трио конференции.
Последние матчи: Плей-офф серию «Автомобилист» начал со скромной домашней победы (2:0) за счет голевых действий Даниэля Спронга, оформившего дубль.
Во втором матче на Урале коллектив Николая Заварухина потерпел минимальное поражение (0:1). На выезде «Авто» дважды выходило вперед, но потеря концентрации привела к очередному провалу (3:4).
Не сыграют: Рид Буше.
Состояние команды: «Автомобилист» в первых кубковых матчах скорее разочаровывает. Команда демонстрирует слабую результативность и испытывает трудности с точки зрения характера.
В трех плей-офф встречах коллектив Николая Заварухина забил всего 5 голов, ограничившись только двумя результативными действиями в родных стенах. Три недавних выезда из четырех закончились поражением екатеринбуржцев.
Статистика для ставок
- «Салават Юлаев» победил в 4 последних домашних матчах
- «Салават Юлаев» забивал по 4 гола в 2 домашних матчах против «Автомобилиста»
- В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 3.79, победа «Автомобилиста» — в 2.61.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.60, на тотал меньше 5.5 — за 1.45.
Прогноз: Стратегической ошибкой «Автомобилиста» было позволить «СЮ» почувствовать свое превосходство. С полной уверенностью в собственных силах, уфимцы намерены увеличить цикл побед в серии, которую можно будет завершить в Екатеринбурге.
Ставка: «Салават Юлаев» победит за 1.90.
Прогноз: В предыдущем матче в Уфе команда Виктора Козлова испытывала проблемы с концентрацией, но в ходе второй попытки «СЮ» будет сфокусирован на уменьшении количества грубых ошибок в обороне.
Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2 за 2.12.