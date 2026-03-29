Салават Юлаев

В Уфе продолжится серия, которая уже подарила зрителям и сухие победы (2:0, 1:0), и результативную перестрелку (4:3). «Салават» будет играть первым номером, используя поддержку трибун и надеясь на Вязового, который в двух выездных матчах пропустил всего дважды. «Автомобилист» вынужден идти вперёд, чтобы сравнять счёт в серии, но его атака буксует, а большинство не работает. Ключевым станет первый гол: если хозяева забьют рано, гостям придётся раскрываться, что может привести к более открытой игре

54' В полном составе уральцы.

53' Всё в порядке с Данилом — оклемался.

53' Алалыкин упал на лёд после единоборства с Каштановым и, похоже, сбил дыхание. Пауза в игре.

52' Посовещались судьи и решили удалить на две минуты главную звезду «Автомобилиста» Даниэля Спронга за удар клюшкой.

52' После поперечной передачи Спронга бросал из левого круга Каштанов, но надёжно сыграл Вязовой и зафиксировал шайбу.

51' Василевский щёлкнул от синей линии, но справился с броском Аликин.

50' Пименов с кистей бросал, но попал в каркас ворот «Автомобилиста».

49' Горбунов опасно бросал, но снова тащит Вязовой.

48' 2 в 1 убегали уфимцы, пытался переиграть Аликина Родуолд, но перекинул шайбу не только через вратаря, но и через ворота.

47' Голышев опасно бросал в касание с пятака, но Вязовой отбивает шайбу ловушкой!

47' Максим Кузнецов справа бросал, но только размял Аликина.

46' В полном составе «Автомобилист».

45' Жаровский заблокировал бросок Бусыгина.

44' Удаление у гостей: за грубость малым штрафом наказан Сергей Зборовский.

43' Замена вратаря у «Автомобилиста»: вместо Галкина на льду появился Евгений Аликин.

43' Гоооооол!!!! 4:1. Ворвался в чужую зону Максим Кузнецов и здорово бросил с кистей с вершины правого круга, шайба вроде бы не сложная была, но угодила между щитков Галкину и заползла в ворота.

43' Всё нормально с вратарём уфимцев, матч продолжается!

43' Бросал Каштанов из правого круга, но шайба попала в маску Вязовому. Пауза в игре.

42' Бусыгин бросал в сторону ворот хозяев, но не попал в створ.

41' Начался третий период! Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 2-го периода

40' Окончен второй период! Рисунок матча не меняется, по-прежнему команды поддерживают высокий темп и самое главное — есть голы.

40' Пошла последняя минута второго периода.

39' Успокоилась игра, никто не хочет пропускать гол в раздевалку.

38' Спронг сделал из-за линии ворота передачу на пятак в адрес Шарова, Александр бросил в касание, но Вязовой снова выручил.

37' По броскам в створ 26-19 в пользу уральцев.

36' Шаров сделал прекрасную поперечную передачу слева на дальнюю штангу, откуда Голышев завершал, но Вязовой спас, пытался ещё с отрицательного угла добавить Анатолий, но и там не сплоховал вратарь уфимцев.

36' Юдин подключился к атаке и мощно бросил из левого круга, но не попал в створ.

35' Кизимов хорошо бросил в дальний угол, но Вязовой щитком отбил шайбу.

34' Гооооол!!!! 3:1. Родуолд исполнил отличную проникающую передачу в центр чужой зоны на Шелдона Ремпала, который выкатился на рандеву с Галкиным и забросил шайбу в верхний угол ворот.

33' В полном составе уфимцы.

32' Поймали на смене соперника автомобилисты, на пятак вывели передачей Спронга, который практически в упор бросал в дальний угол, но не попал в створ.

31' Удаление у «Салавата»: за задержку соперника малым штрафом наказан Шелдон Ремпал.

31' Блэкер всё-таки ушёл в раздевалку сильно хромая.

30' Спронг набрасывал на пятак, но никто клюшку не подставил и шайба оказалась у Вязового.

29' Трямкин мощно стрельнул от синей линии, но попала в партнёра по команде.

29' С трудом покидает лёд Джесси, но он остался на скамейке, в раздевалку не стал уходить.

29' Блэкер получил болезненное повреждение после того, как врезался в борт.

28' Пименов справа сделал передачу на дальнюю штангу, откуда пытался завершить Варлов, но толком не попал по шайбе и Гакин её спокойно поймал.

27' Гооооооол!!!! 2:1. Спронг сделал передачу на Александра Шарова сразу после входа в зону, который выкатился на рандеву с Вязовым и забросил шайбу по перекладину.

26' Гооооол!!! 2:0. Пименов у правого борта перехватил шайбу и сделал передачу на синюю линию, откуда Цулыгин мощно стрельнул в касание, а на пятаке Данил Алалыкин подставил клюшку и увеличил преимущество в счёте!

25' Броски Спронга и Шарова заблокировали защитники «Салавата».

24' Ремпал добивал с лёта на дальнем пятаке, но не попал в створ.

23' Горшков и Ремпал атаковали ворота гостей, но Галкин выручил.

22' Да Коста с острого угла бросал, но Вязовой снова надёжен и фиксирует шайбу.

22' Жаровский сделал диагональ на дальнюю штангу, куда вкатился Василевский, бросил в касание, но не попал в створ ворот.

21' Начался второй период! Вбрасывание выиграла хозяева.

Итоги 1-го периода

20' Окончен первый период! Хорошая, быстрая и зрелищная игра в первом отрезке матч, а изюминкой на торте стала заброшенная шайба Максима Кузнецова. Активно в атаке провели вторую половину периода автомобилисты, но здорово на последнем рубеже работает Вязовой.

20' Спронг со входа в чужую зону бросил из-под защитника, но Вязовой выручил.

20' Минута до конца первого периода.

19' Из центра чужой зоны хорошо с кистей бросил Спронг, но Вязовой эффектно поймал шайбу ловушкой из верхнего угла.

19' Бусыгин слева бросил в ближний угол, но немного не попал в створ.

18' В полном составе хозяева.

18' Убежали уфимцы в контратаку, Алалыкин сделал передачу на Хохрякова, который мощно бросил справа, но выше створа полетела шайба.

17' Шаров атаковал ворота «Салавата», но Вязовой пока непробиваем.

16' Спронг сразу после вбрасывания стрельнул, но выручил Вязовой.

16' Первое удаление в матче у хозяев: Дин Стюарт наказан малым штрафом за удар клюшкой.

15' 8-6 по броскам в створ в пользу «Салавата Юлаева».

14' Жаровский обокрал Блэкера, убежал практически на рандеву с Галкиным, но сам же Джесси успел вернуться помешать нанести бросок молодому форварду уфимцев.

13' Зборовский заблокировал бросок Стюарта.

12' Горшков из левого круга вбрасывания сделал передачу на пятак, где подставлял клюшку Ефремов, но Галкин выручил.

11' Трямкин зарядил в сторону ворот, но немного не попал в створ.

10' Родуолд бросал из убойной позиции, но Галкин снова спас свою команду.

09' Ефремов бросал с дальнего пятака, но Галкин выручил.

08' Более четырёх минут без пауз играют команды.

07' Романцев с «усов» бросал, но не попал в створ.

06' Горшков опасно бросал из центра чужой зоны, но совсем немного не попал в створ.

05' Высокий темп в матче, открытый хоккей, в центральной зоне шайба не задерживается.

04' Юдин слева от синей линии бросал, но Вязовой надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

04' Спронг слева атаковал ворота хозяев, бросил в ближний угол, но угодил в Вязового.

03' Гооооооол!!! 1:0. Это фантастика какая-то! Ефремов из левого круга сделал короткую передачу на Максима Кузнецова, который выкатился на ворота и прекрасным финтом, из-под ноги, переиграл Галкина.

02' Кизимов бросал, но шайба через рикошет от клюшки Василевского угодила в каркас ворот хозяев.

01' Ремпал бросил из правого круга, но в створ не попал, рядом со штангой шайба пролетела.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

13:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

13:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

13:23 Основные вратари: Семён Вязовой и Владимир Галкин.

13:20 Главный судья: Юрий Оскирко (Ярославль, Россия); Главный судья: Сергей Юдаков (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

13:15 Матч пройдёт на «Уфа-Арене» (Уфа, Россия), вместимостью 8 522 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салават Юлаев»

Салават Юлаев: Семён Вязовой, Илья Коновалов, Григорий Панин, Дин Стюарт, Сергей Варлов, Никита Зоркин, Ярослав Цулыгин, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Артём Горшков, Джек Родуолд, Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Пётр Хохряков, Владислав Ефремов, Артём Пименов, Максим Кузнецов, Егор Сучков, Артур Фаизов, Евгений Кузнецов, Александр Жаровский.

Стартовый состав «Автомобилист»

Автомобилист: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Сергей Зборовский, Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Дмитрий Юдин, Никита Трямкин, Даниил Малоросиянов, Даниэль Спронг, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Егор Черников, Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Стефан Да Коста, Максим Тарасов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семён Кизимов, Никита Шашков.

Салават Юлаев

«Салават Юлаев» подходит к четвёртому матчу серии в статусе команды, которая после домашней победы (4:3) вышла вперёд и теперь может завершить противостояние уже в Уфе. Уфимцы не проигрывают в шести из восьми последних матчей, а в последних пяти встречах пропускают в среднем всего 1,20 шайбы за игру. При этом атака тоже работает стабильно: 2,00 гола за игру в последних пяти матчах. Даже без дисквалифицированного Евгения Кузнецова, показавшего неприличный жест в третьем матче, нашёлся герой — Максим Кузнецов, забивший победный гол и впервые отличившийся в плей-офф. Реализация уфимцев остаётся одной из самых слабых в турнире (5,49%), но нейтрализация меньшинства — идеальная (100% при четырёх попытках). Дома «Салават» чувствует себя уверенно, а вратарь Семён Вязовой (в двух выездных матчах пропущено всего два гола) продолжает демонстрировать высокий уровень.

Автомобилист

«Автомобилист» приезжает в Уфу в роли догоняющего, и это положение усугубляется проблемами в атаке. Екатеринбуржцы входят в число худших на Востоке по ожидаемым голам в плей-офф (2,69 xG), а в четырёх из семи последних матчей не могут забить больше двух голов. Во втором матче серии «Автомобилист» и вовсе ушёл с поля без голов (0:1). Реализация уральцев — 5,38% (третий с конца показатель), а большинство до сих пор не забило ни одной шайбы в текущем розыгрыше. Единственный, кто стабильно угрожает воротам соперника, — Даниэль Спронг, оформивший уже два дубля в серии. Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста откровенно потерялись. Оборона гостей в последних пяти матчах пропускает в среднем три шайбы за игру, а в седьмой игре из девяти уральцы пропускали.

Личные встречи

За последние три сезона команды встречались 15 раз, и преимущество на стороне «Автомобилиста» (9 побед против 6). В текущей серии в Екатеринбурге команды обменялись сухими победами (2:0 и 1:0), а первый матч в Уфе завершился победой хозяев 4:3. Обе команды в плей-офф имеют одинаковые показатели результативности (1,67 гола за игру), но реализация у обеих оставляет желать лучшего.

