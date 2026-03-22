прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 24 марта. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Рейнджерс — Оттава с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» на момент написания провели 69 матчей и заработали 64 очка. В таблице Востока ньюйоркцы затерялись на 16-м месте, на 20 пунктов отдалившись от зоны плей-офф.

Последние матчи: В гостевой игре 15-го марта «Рейнджерс» прибили «Миннесоту» (4:2) и довели серию матчей без поражений до четырех.

Прервался цикл в домашних стенах, где команда Майка Салливана сперва сгорела «Лос-Анджелесу» (1:4), а затем уступила «Нью-Джерси» (3:6). Не справились «Рейнджерс» и с выездом на площадку «Коламбуса» (3:6).

Не сыграют: Ноа Лаба, Мэттью Ремпе, Урхо Вааканайнен, Джонатан Куик.

Состояние команды: «Рейнджерс» в нынешнем сезоне до безобразия ужасны. Команда страдает от бездарного менеджмента, низкой кадровой глубины и результатов, присущих главным неудачникам лиги.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Самое сильное исполнение ньюйоркцы вместили в пять мартовских дней, когда выиграли четырежды кряду, всякий раз забивая 4 шайбы и более. Трижды на этом отрезке команда Майка Салливана громила соперников с гандикапом в +3 и более.

«Оттава»

Турнирное положение: В активе «Оттавы» — 69 сыгранных матчей и 81 заработанный балл. В таблице Востока канадцы закрепились на 10-м месте, на 3 очка отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Неделю назад «Оттава» на домашнем льду выдала эффектную победу над «Сан-Хосе» (7:4), после чего в столице крупно проиграла «Вашингтону» (1:4).

Последние матчи команда Трэвиса Грина вновь провела на своей территории, где взяла верх над «Айлендерс» (3:2) и снесла «Торонто» в очередной битве при Онтарио (5:2).

Не сыграют: Ник Дженсен, Джейк Сандерсон.

Состояние команды: «Оттава» остается кусачей и щетинистой командой, которая, действуя в условиях аритмии, вернулась в борьбу за плей-офф и заметно прибавила с точки зрения атакующей игры.

В девяти предыдущих встречах «Сенаторз» забрали семь победных результатов. В четырех матчах команда Грина забивала 4 шайбы и более. В гостевых условиях канадцы набрали 11 очков в семи последних играх.

«Рейнджерс» победили в 5 личных встречах из 7 последних

В 3-х последних личных встречах было забито 6 и более голов

«Рейнджерс» забивали 4 гола и более в 5 личных встречах из 7 предыдущих

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 3.25, ничья — в 4.37, победа «Оттавы» — в 2.02.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

Прогноз: «Рейнджерс» проваливают подавляющее большинство матчей, сопровождая неудачи проблемами в обороне. «Оттава», которая старается прокачать игру, будет сосредоточена на активных действиях в зоне атаки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Оттавы» больше 3.5 за 2.12.

Прогноз: Если «Сенаторз» выйдут на высокий показатель результативности — а шансы у них хорошие — то инициативу и результат команда уже не упустит.

Ставка: «Оттава» победит за 2.02.