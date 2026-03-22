Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 марта.

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 1:4

У хозяев гол забил российский нападающий Артемий Панарин.

«Баффало» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 94 очками после 70 игр. «Лос-Анджелес» (72 очка после 69 встреч) располагается на девятом месте в Западной конференции.

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 1:4

«Миннесота» — «Даллас» — 2:1 ОТ

У хозяев заброшенной шайбой отметился Владимир Тарасенко (в овертайме).

«Миннесота» (92 очка после 71 игры) располагается на третьем месте в таблице Западной конференции. «Даллас» в 69 встречах набрал 97 очко и идет на втором месте в этой же конференции.

«Миннесота» — «Даллас» — 2:1 ОТ

«Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 1:4

У хозяев заброшенной шайбой отметился российский защитник Дмитрий Орлов.

У гостей российский нападающий Матвей Мичков сделал результативный пас.

«Сан-Хосе» занимает 11-е место в таблице Западной конференции (70 очков после 68 игр). «Филадельфия» (80 очков после 69 встреч) идет 10-й в Восточной конференции.

«Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 1:4

«Коламбус» — «Сиэтл» — 5:2

«Коламбус» занимает шестое место в таблице Восточной конференции (85 очков после 69 игр). «Сиэтл» проиграл третий матч подряд, идет на 10-м месте в Западной конференции (71 очко после 69 встреч).

«Коламбус» — «Сиэтл» — 5:2

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 1:3

У гостей российский нападающий Павел Бучневич забил гол и сделал результативную передачу.

«Ванкувер» в 69 матчах набрал 50 очков, идет на последнем, 16-м месте в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» располагается на 13-м месте (67 очков после 69 встреч).

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 1:3

«Монреаль» — «Айлендерс» — 7:3

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков в створ из 32.

«Монреаль» в 69 матчах набрал 86 очков, занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (83 очка после 70 встреч) располагается на девятом месте.

«Монреаль» — «Айлендерс» — 7:3

«Оттава» — «Торонто» — 5:2

«Торонто» проиграл третий матч подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (71 очко после 71 игры). «Оттава» (81 очко после 69 встреч) располагается на 10-м месте.

«Оттава» — «Торонто» — 5:2

«Детройт» — «Бостон» — 2:4

У гостей забили россияне — защитник Никита Задоров и нападающий Марат Хуснутдинов.

«Детройт» в 70 матчах набрал 84 очка, идет на восьмом месте в таблице Восточной конференции. «Бостон» (86 очков после 70 игр) располагается на шестом месте.

«Детройт» — «Бостон» — 2:4

«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» — 2:5

У гостей дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров, которого признали первой звездой матча. Также форвард сделал два ассиста.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 25 сейвов.

«Тампа» (90 очков после 68 встреч) занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» (77 очков после 71 игры) располагается на шестом месте в Западной конференции.