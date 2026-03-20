Команда из Солт-Лейк-Сити не оставит сопернику шансов ?

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Дельта Центр» 21 марта, начало — в 05:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Юта — Анахайм с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Юта»

Турнирная таблица: Хоккеисты «Юты» претендуют на выход в плей-офф Кубка Стэнли. Команда занимает 6-е место в Западной конференции, в 68 матчах команда набрала 76 очков.

Последние матчи: «Юта» на выезде нанесла поражение «Далласу» (6:3). По шайбе в сетку ворот соперника забросили Лоусон Крауз, Клэйтон Келлер, Нейт Шмидт, Джек Макбэйн, Кайлер Ямамото и Майкл Каркон.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: Хоккеистам Андре Туриньи удалось прервать чёрную полосу игр, которая состояла из четырёх матчей. «Юта» ранее проиграла в матчах против «Чикаго» (2:3 ОТ, 2:3 ОТ), «Питтсбурга» (3:4) и «Миннесоты» (0:5).

«Анахайм»

Турнирное положение: «Анахайм» в Западной конференции занимает 4-е место, в 68 матчах калифорнийцы набрали 78 очков.

Последние матчи: «Анахайм» ушёл от поражения в матче против «Филадельфии» и смог перевести игру в овертайм (2:2). В основное время в составе «Дакс» по голу забили Каттер Готье и Лео Карлссон. Однако в дополнительное время калифорнийцы всё же пропустили шайбу от «Филадельфии» (2:3).

Не сыграют: «Анахайму» из-за травм не смогут помочь Росс Джонстон и Петр Мразек. Защитник команды Радко Гудас не сыграет из-за дисквалификации.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Анахайм» одержал победы над «Монреалем» (4:3), «Виннипегом» (4:1), но уступил «Оттаве» (0:2), «Торонто» (4:6).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Анахайм» одержал победу над «Ютой» (3:2 ОТ)

«Юта» взяла реванш у «Анахайма» (7:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Анахайма» — в 2.65.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6 — за 1.77.

Прогноз: После победы над «Далласом» хоккеисты «Юты» могут поймать кураж, к тому же команда« уже обыгрывала "Анахайм" в этом сезоне с перевесом в 7 шайб.

Прогноз: В двух очных встречах сезона хоккеисты "Анахайма" и "Юты" забросили 5 и 7 шайб. Так что стоит ожидать результативной игры со стороны соперников.

