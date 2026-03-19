Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 марта.

«Каролина» — «Питтсбург» — 6:5 ОТ

В составе хозяев отличились Джордан Мартинук, Джексон Блэйк, Тэйлор Холл, Логан Стэнковен и К`Андре Миллер. Также победная шайба в овертайме на счету Шона Уокера.

За «Пингвинз» забивали Сидни Кросби, Брайан Раст, Бенджамин Киндел и Эрик Карлссон (дважды). Голевая передача у Евгения Малкина. Теперь у 39-летнего россиянина 51 (15+36) очко в 48 играх этого сезона.

«Каролина» набрала 92 очка в 68 матчах и идет первой на «Востоке». «Питтсбург» пока пятый — 84 очка в 68 играх.

«Каролина» — «Питтсбург» — 6:5 ОТ

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:6

В составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад, Конор Шири и Владислав Гавриков. У 30-летнего защитника теперь стало 31 (14+17) очко в 68 матчах

За победителей забивали Нико Хишир, Коннор Браун, Тимо Майер, Джек Хьюз, Йеспер Братт и Арсений Грицюк. 25-летний форвард теперь имеет 30 (13+17) очков в 64 играх сезона.

«Нью-Джерси» одержал третью победу кряду и с 72 очками в 68 матчах занимает 13-е место на «Востоке». «Рейнджерс» идут последними — 64 очка в 68 играх.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:6

«Вашингтон» — «Оттава» — 4:1

Александр Овечкин открыл счет на 9-й минуте второго периода. Для 40-летнего россиянина этот гол стал 25-м в сезоне и 999-м в карьере в НХЛ с учетом плей-офф. По заброшенным шайбам (с учетом плей-офф) он занимает второе место в истории лиги, уступая 17 голов Уэйну Гретцки.

Также в составе победителей забивали Том Уилсон, Алексей Протас и Коул Хатсон. Единственная шайба гостей на счету Тима Штюцле.

«Вашингтон» набрал 76 очков в 69 матчах и поднялся на 11-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 77 очков в 67 играх.

«Вашингтон» — «Оттава» — 4:1

«Калгари» — «Сент-Луис» — 2:1 Б

В основное время у «Флэймз» забил Коннор Зари, а у «Блюз» — Дилан Холлоуэй. Победный буллит на счету Джоэла Фараби.

Отметим также заброшенный буллит Матвей Гридин в послематчевой серии. 20-летний россиянин забил в левый от голкипера угол ворот.

«Калгари» набрал 61 очко в 68 матчах и занимает 15-е место на «Западе». «Сент-Луис» идет на 13-й строчке — 65 очков в 68 играх.

«Калгари» — «Сент-Луис» — 2:1 Б

«Даллас» — «Колорадо» — 2:1 Б

В основное время у «Эвеланш» забил Тэйлор Макар, а у «Старз» — Джейсон Робертсон. Победный буллит на счету Уайатта Джонстона.

«Колорадо» уступил в трех последних матчах, но все равно лидирует в Западной конференции с 98 очками в 67 матчах. «Даллас» идет на второй строчке — 96 очков в 68 играх.

«Даллас» — «Колорадо» — 2:1 Б

«Анахайм» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ

В составе хозяев забивали Каттер Готье и Лео Карлссон. За гостей в основное время отличились Люк Гленденинг и Оуэн Типпетт.

К победной шайбе в овертайме приложил руку Матвей Мичков, сделавший ассист, а отличился Ноа Кэйтс. У 21-летнего россиянина 34 (16+18) очка в 66 играх этого сезона.

«Филадельфия» набрала 76 очков в 67 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Анахайм» пока четвертый на «Западе» — 78 очков в 68 играх.