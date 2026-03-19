В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 20 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — Шанхайские Драконы с коэффициентом для ставки за 1.87.
СКА
Турнирное положение: С 79 очками после 67 матчей, СКА находится на 6-м месте в таблице Западной конференции, по дополнительной разнице опережая «Торпедо».
Последние матчи: В последних матчах при домашних трибунах СКА обыграл «Динамо» Минск (4:3) и прикончил «Северсталь» (5:0).
В начале этой недели армейцы потерпели поражение на территории «Трактора» (1:2). Накануне на льду «Сибири» команда Игоря Ларионова также понесла потери (1:4).
Не сыграют: Никита Зайцев, Тревор Мерфи.
Состояние команды: СКА пережил бурный сезон, насыщенный в том числе и негативными эпизодами. Однако перед началом Кубка Гагарина петербуржцы стараются добиться лучшей формы, которую не демонстрировали ранее.
В пяти матчах из последних семи команда Игоря Ларионова установила победный результат. Испортили настроение петербуржцам лишь две недавние встречи, в которых армейцы забили всего 2 гола.
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: С 54 очками после 67 матчей, «Шанхайские Драконы» прописались на 9-й строке Западной конференции, на 7 зачетных баллов опередив «Ладу».
Последние матчи: Последняя гостевая серия «Шанхайские Драконов» началась с поражения от московского «Динамо» 11 марта (2:4),
В других матчах команда Митча Лава уступила «Авангарду» (1:6) и «Салавату Юлаеву» (3:5). Последний выезд шанхайцы провели на площадке «Автомобилиста», где проиграли вчистую (2:6).
Не сыграют: Джейк Бишофф, Жереми Гроло, Андрей Кареев, Патрик Рибар, Бен Харпур.
Состояние команды: По ходу регулярки «Шанхайские Драконы» запомнились несколькими яркими матчами, успели сгонять в Китай, но в целом провалили дебют под новым спортивным брендом.
К заключительной игре сезона команда Митча Лава готовится на фоне шести поражений кряду. На этом отрезке представители Китая пропускали 4 гола и более в пяти случаях.
Статистика для ставок
- СКА победил в 4-х личных встречах из 5 в истории этого противостояния
- СКА забивал 4 гола и более в 3-х личных встречах из 5
- «Шанхайские Драконы» не забивали больше 2-х голов в 4-х личных встречах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 4.89, победа «Шанхайских Драконов» — в 5.80.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.
Прогноз: СКА при минимальном настрое на игру по-прежнему превосходит «Драконов» по всем ключевым основам. В домашних стенах армейцы продемонстрируют высокий уровень исполнения и добьются комфортного преимущества.
Ставка: СКА победит с форой -1.5 за 1.87.
Прогноз: На домашнем льду команда Игоря Ларионова заберет владение и будет доминировать на протяжении большей части игрового отрезка. Этот контроль отразится в том числе и на атакующей эффективности.
Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.75.