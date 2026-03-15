В ходе 26-й недели в КХЛ были определены победители своих конференций и новые участники Кубка Гагарина, представляющие восточный лагерь.

«Металлург» Мг забрал Кубка Континента

На прошлой неделе «Металлург» Мг впервые в своей истории завоевал Кубок Континента, вручаемый команде, набравшей наибольшее количество очков в регулярке.

На протяжении всего сезона команда Андрея Разина оставалась образцом структурной стабильности и демонстрировала вариативность креативных атакующих решений, которые непременно отражались на статистике.

На момент 65 сыгранных матчей магнитогорцы наколотили 245 шайб — 3,77 в среднем за матч. По этим цифрам «Магнитка» является безусловным лидером лиги, как и по объему турнирных приобретений.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На текущем отрезке в активе уральского коллектива — 103 заработанных балла при 48 победах. Так, показатель набранных очков команды Андрея Разина составляет 79,2%.

Лучшим бомбардиром в клубе является Владимир Ткачев, в послужном списке которого — 69 очков по системе гол+пас (12+57). Самым забивным в составе «Магнитки» остается Роман Канцеров. В 62 встречах форвард забросил 34 шайбы при 28 ассистах.

Насколько важен для «Металлурга» Кубок Континента? Мне кажется, для клуба это важно, потому что «Металлург» в современной истории — один из самых титулованных клубов, поэтому лишний стяг над ареной, я думаю, что повесят, но, скажу так: игры предсезонки и турниры, которые там выигрываются, о них в сезоне никто не вспоминает. Так и с первой игрой плей-офф, я думаю, что никто не вспомнит, кто выиграл Кубок Континента. Андрей Разин главный тренер «Металлурга» Мг

К Кубку Гагарина «Металлург» Мг подходит в числе первых претендентов на победу, а частые осечки в последних матчах — четыре поражения при восьми недавних появлениях на льду — скорее выглядят как следствие потери мотивации, а не начальная фаза спада.

На прошлой неделе южноуральцы провели два скромных по событийному насыщению выезда. В рамках первого «Магнитка» переиграла «Салават Юлаев» — 2:1, от. Шайбой в основное время отличился Роман Канцеров в сочетании «пять на четыре», а Даниил Вовченко реализовал магнитогорское большинство в овертайме.

По аналогии команда Разина провела встречу на площадке «Сибири» — 2:1, от. Единственную шайбу за час игры в Новосибирске вонзил Люк Джонсон на 9-й минуте третьего периода. В овертайме же «Металлург» Мг вновь реализовал большинство. За 40 секунд до сирены голевую отметину поставил Дерек Барак.

«Локомотив» — лидер Западной конференции

На протяжении большей части регулярного сезона на «Локомотив» плотно наседали «Динамо» Минск и «Северсталь», но верхнюю строчку родной конференции, как и год назад, забрали ярославцы.

В межсезонье действующий обладатель Кубка Гагарина сменил тренерский штаб. Если говорить в общих чертах, то ключевым направлением нового были попытки не нарушить тактическую основу, привитую в чемпионский год. В сущности, с этой задачей канадско-российская группа специалистов во главе с Бобом Хартли справились на пятерку, хотя и без плюса.

На отрезках команда не была такой же устойчивой, как в трофейный сезон, но короткие фазы пикирования не помешали с запасом добиться лидерства и замахнуться на завершение регулярки с лучшим в лиге показателем надежности в обороне: в 67 матчах «Локомотив» пропустил 134 шайбы — 2 за игру в среднем.

«Локомотив» — первая команда Запада

В таблице родной конференции команда Боба Хартли лидирует с 96 набранными очками, а дистанция между «Динамо» Минск и «Северсталью» составляет 11 и 12 пунктов соответственно. По числу заработанных баллов ярославцы на начало новой недели уступают только «Металлургу» Мг.

В предыдущие семь хоккейных дней «Локомотива» вместились четыре матча. Первая игра прошла при домашних зрителях, в рамках которой ярославцы вырвали победу у «Северстали» в овертайме 4:3, от. Встреча с череповчанами стала восьмой в серии без поражений, но в ходе выезда на территорию «Автомобилиста» этот цикл был разорван, как и сама команда Боба Хартли — 1:4.

Дежурный победный результат «Локомотив» зафиксировал в пятницу на льду «Лады» — 4:2, тогда как в последнем матче недели «Ярославль» проиграл минскому «Динамо» в столице Беларуси — 1:2, бул.

«Нефтехимик» возвращается в плей-офф

При Игоре Гришине хоккей «Нефтехимика» стал дерзким и щетинистым, а многие матчи нижнекамцы спасали в большей мере на характере, чем на выверенном тактическом исполнении.

С такими принципами игры «Нефтехимик» на протяжении всего сезона уверенно шел в зоне плей-офф, а на прошлой неделе подтвердил возвращение в кубковый этап впервые с регулярки 2022/23 математическим путем.

На момент выхода обзора нижнекамцы находятся на 7-й строчке в Восточной конференции с 67 очками на счету. За три тура до завершения чемпионата команда может подняться на 6-ю позицию, которую с гандикапом +2 захватил «Трактор». Параллельно сохраняется незначительный риск откатиться на 8-е место, если «Сибирь» внезапно отыграет отставание в 4 пункта. Все три команды к этому времени провели по 65 матчей.

«Нефтехимик» вышел в плей-офф

Последняя хоккейная неделя «Нефтехимика» состояла из одной встречи. На домашнем льду коллектив Игоря Гришина волевым образом переиграл «Трактор» — 2:1, от.

Небогатая на голевые шедевры игра в Нижнекамске началась с пропущенной хозяевами шайбы на 19-й минуте первого периода. В составе челябинцев отличился Виталий Кравцов. Результативную атаку форвард провел в меньшинстве.

На 15-й минуте второго отрезка «Нефтехимик» додавил «Трактор» в формате «пять на четыре» и сравнял счет благодаря связке Максима Федотова и Андрея Белозерова. В овертайме соперники провели на льду менее 3-х минут: шайбу на отрезке 2:23 провел Артем Сериков.

«Трактор» закрепился на 6-й строчке и вышел в плей-офф

Выходу «Трактора» в плей-офф на прошлой неделе способствовало крупное поражение «Амура» от «Барыса» в матче в Хабаровске — 0:3.

Сами челябинцы при этом проводят хаотичный сезон, в котором страдают от отсутствия отлаженной системы, подобной той, что позволила команде добраться до главной кубковой серии годом ранее.

Как правило, «Трактор» образца нынешнего действует на инстинктах. Однако импульсный подход не позволяет реализовать цели, соответствующие кадровому арсеналу.

С широкой линией высоких мастеров, отвечающих за голы, уральский коллектив, как правило, проседает именно в командном ритме. От этого мы наблюдаем частые серии неудач и безобразную игру в обороне, которая обусловлена не только проблемами вратарской позиции.

В настоящее время «Трактор» входит в число худших представителей родной конференции по игре в обороне (192 пропущенные шайбы), опережая в этом компоненте только «Барыс» (200) и «Адмирал» (205). В турнирном же смысле команда Евгения Корешкова по-прежнему испытывает давление, находясь на 6-й позиции в таблице Востока. С 69 очками после 65 матчей, уральцы опережают «Нефтехимик» всего на 2 пункта.

«Трактор» дома обыграл «Торпедо»

На прошлой неделе «Трактор» провел два матча. Помимо упомянутого ранее гостевого поражения от «Нефтехимика», была зафиксирована домашняя победа над «Торпедо» — 3:2, от.

Игра против клуба из Нижнего уже в первые минуты пошла не по плану челябинцев. К середине стартового периода хозяева горели 0:2. По шайбе за «Торпедо» оформили Владимир Ткачев и Андрей Белевич.

В начале второго отрезка команда Евгения Корешкова отличилась дважды за полторы минуты. Второй лучший бомбардир «Трактора» Михаил Григоренко сократил отставание, а Виталий Кравцов перевел игру в нейтральное русло.

Без значимых эпизодов в третьем периоде, матч перетек в овертайм, в котором на 4-й минуте победную шайбу с передачи Джошуа Ливо упаковал Василий Глотов.

«Сибирь» опережает «Амур» за неделю до конца регулярки

До начала 26-й недели «Амур» установил шесть побед в восьми матчах и тем самым вывел на пик интригу в борьбе за плей-офф. «Сибирь» со своей стороны чаще находилась в роли проигравшей, поэтому у тренерского штаба Ярослава Люзенкова наверняка шалили нервы в условиях надвигающейся бури. Но на прошлой неделе буря стихла, а «Новосибирск» близок к тому, чтобы остаться при своем.

«Амур», затеяв гонку по своей инициативе, сам же и допустил фатальную ошибку 10 марта, когда не сумел должным образом подготовиться к наскоку «Барыса», которому в домашних стенах сгорел крупно и «всухую» — 0:3.

Прогнозы и ставки на хоккей

Уже не столь важным на этом фоне оказалось поражение в пятницу 13-е на льду «Спартака», где команда Александра Андриевского в скучнейшем матче сумела пополниться одним зачетным баллом — 0:1, от. В последнее воскресенье «Амур» вырвал победу у «Сочи» — 3:2, благодаря которой в новую неделю входит с сохраняющейся математической вероятностью совершить камбэк.

«Сибирь» на прошлой неделе провела тяжелые матчи против восточных лидеров. Победой команды Ярослава Люзенкова завершился выезд на площадку «Авангарда» (2:1, бул.). На родной арене сибиряки уступили «Металлургу», сумев забрать важнейшее очко (1:2, от).

[QOUTE Ярослав Люзенков, главный тренер «Сибири»] Честно могу сказать, что не моделировали возможную встречу в первом раунде, борьба за плей-офф ещё идет, на 100% ничего не гарантировали. Давно видели календарь свой и понимали, что играем с топ-командой. По последним тренировкам было видно, что команда психологически уравновешена. Нормально готовились к игре, не было нервозного состояния.

У финальной черты регулярного сезона «Сибирь» опережает «Амур» на 3 турнирных пункта. В 65 матчах замыкающий топ-8 коллектив заработал 63 балла. «Амур» на флажке чемпионата имеет 60 очков при 66 встречах позади. Следующую неделю новосибирцы проведут на домашнем льду, где примут ЦСКА, СКА и «Барыс». Хабаровчанам тем временем предстоит выезд к «Ладе» и сложнейшая игра против «Торпедо» в Нижнем Новгороде.