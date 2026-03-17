«Металлург» Мг в очередной раз справится с «Трактором»?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.02

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Арене Трактор» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Трактор — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Трактор»

Турнирное положение: «Трактор» в таблице Востока находится на 6-м месте с 71 очком после 66 матчей. От «Нефтехимика», занимающего 7-ю строчку, уральцы оторвались на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: На прошлой неделе «Трактор» сыграл с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. В битве с прямым конкурентом челябинцы потерпели поражение (1:2, от).

Другой матч уральцы провели на домашней площадке и зафиксировали победу над «Торпедо» (3:2, от). В недавней встрече команда Евгения Корешкова обыграла СКА (2:1).

Не сыграют: Сергей Мыльников.

Состояние команды: В этом сезоне «Трактор» прописался в группе «середняков», хотя широкий кадровый потенциал предполагает решение задач высшего турнирного содержания.

Дистанцию регулярки челябинцы преодолевали при полном дисбалансе в результатах. Не сильно картина улучшилась и перед плей-офф, если учесть, что в 12 предыдущих встречах подопечные Евгения Корешкова добились всего 5 побед.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: По итогам 66 матчей «Магнитка» пробила отметку в 105 заработанных очков, закрепившись на 1-м месте в таблице Востока. Разрыв между «Авангардом» увеличился до 10 баллов.

Последние матчи: На прошлой неделе «Металлург» Мг в ходе упорнейших выездов одержал победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1, от) и «Сибирью» (2:1, от).

Последнюю игру команда Андрея Разина провела на домашнем катке против «Автомобилиста». Итогом битвы за Урал в Магнитогорске стала волевая победа хозяев (4:3).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: Впервые в своей истории «Металлург» Мг стал гордым обладателем Кубка Континента. Команда Андрея Разина с отрывом вышла в лидеры по набранным очкам и результативности, забивая в среднем 3,77 гола за игру.

На фоне исключительных показателей по ходу чемпионата «Магнитка» дала несколько осечек в предыдущие недели. Однако к текущему времени южноуральцы идут без поражений на протяжении 4-х матчей кряду.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил «Трактор» в 6 последних матчах кряду

«Металлург» Мг забрасывал 3 шайбы и более в 5 личных встречах из 6 последних

В 4-х личных встречах из 5 последних на льду «Трактора» команды забивали 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.28, победа «Металлурга» Мг — в 2.34.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Магнитка» в этом сезоне имеет полное преимущество в личных встречах с «Трактором». Сохраняя хороший тонус перед плей-офф, обладатель Кубка Континента замахнется еще на один локальный успех, учитывая форму челябинцев, которая оставляет желать лучшего.

2.02 «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 6.5

Прогноз: Проблемы «Трактора» в последних матчах связаны в том числе и с низкой реализацией. Атакующие сочетания команды достигли дна в плане эффективности и вряд ли выйдут на пик в дерби против магнитогорской машины.

1.83 Индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2.5

