В среду, 18 марта, челябинский «Трактор» примет магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

26' Глотов бросал с передачи от Чайковского по воротам «Металлурга», но шайба в одного из защитников гостей угодила.

25' В полном составе играет «Трактор».

25' Добивал Михаил Грасс с близкого расстояния от ворот «Трактора», поймал шайбу на себя вратарь хозяев Николаев.

24' Удаётся «Трактору» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

23' Удаление у «Трактора», за нарушение численного состава, командный штраф 2 минуты.

22' Плотный бросок Мухранова с центра зоны атаки «Металлурга», поймал шайбу вратарь хозяев Николаев.

22' Позиционная атака «Металлурга».

21' Ткачёв бросал по воротам «Трактора» с близкого расстояния, спас хозяев вратарь Николаев.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Больше «Трактор» владеет преимуществом, «Металлург» за счет быстрых атак действует, пока счет равный.

19' «Металлург» играет в полном составе.

18' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за нарушение экипировки удален Павел Тютнев.

18' Удаление у «Трактора», за игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Джордан Гросс.

18' Удаётся хоккеистам «Магнитки» шайбу из своей зоны вывести в меньшинстве.

17' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за подножку удален Александр Сиряцкий.

16' Гоол! 2:2. Добил с пятака у ворот «Трактора» шайбу в ворота хозяев Ярослав Мухранов, завершив продолжительную атаку магнитогорцев.

15' Позиционная атака «Металлурга».

14' Гоол! 2:1. Андрей Светлаков воспользовался ошибкой хоккеистов «Металлурга» в своей зоне, расстреляв вратаря гостей в упор с передачи Джиошвили.

14' Гоол! 1:1. Контр-атака «Металлурга» 3 в 1, Владимир Ткачёв метко поразил дальний угол ворот Дмитрия Николаева с близкого расстояния.

13' Продолжает уверенно играть «Трактор».

12' Гоол! 1:0. Василий Глотов замкнул розыгрыш «Трактора» на дальней штанге ворот «Металлурга», классную голевую с неудобной стороны клюшки выдал Михал Чайковски.

11' С передачи Кравцова из-за ворот «Металлурга», Ливо угрожал воротам гостей, но послал шайбу мимо створа.

10' Алексей Рыкманов с входа в зону «Металлурга» метнул шайбу в створ ворот, парировал её вратарь Набоков.

09' Бросок Жаркова в створ ворот «Металлурга», поймал шайбу вратарь гостей Набоков.

08' Джиошвили бросал на точность с центра зоны атаки «Трактора», но промахнулся.

07' Пробросились игроки «Металлурга» в попытке перейти в быструю атаку.

06' Пока всего 1 бросок в створ ворот на 2 команды.

05' В среднем темпе развивается игра.

04' Встречают атаки «Трактора» на своей синей линии хоккеисты «Металлурга».

03' Захватили челябинцы инициативу.

02' Позиционная атака «Трактора», внимательно обороняются магнитогорцы.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Трактора».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, вмещающей 7500 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Дударов Александр и Евгений Кочетов.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Трактора»

«Трактор»: Шерстнев, Николаев; Дэй, Юсупов, Чайковский, Гросс, Прибыльский, Федосеев; Джиошвили, Рыков, Никонов, Жарков, Рыкманов, Кисаков, Кравцов, Горбунов, Кадейкин, Светлаков, Ливо, Григоренко, Коршков, Глотов.

Стартовый состав «Металлурга»

«Металлург»: Набоков, Крамзин; Жуков, Мухранов, Шетле, Исаков, Полтавчук, Сиряцкий, Рубин; Гущин, Зимин, Грасс, Мухотьянов, Тютнев, Ткачёв, Кузякин, Фёдоров, Рыбин, Нечаев, Коробкин, Осипович, Галенюк.

«Трактор»

«Трактор» в таблице Востока находится на 6-м месте с 71 очком после 66 матчей. От «Нефтехимика», занимающего 7-ю строчку, уральцы оторвались на 2 турнирных пункта. На прошлой неделе «Трактор» сыграл с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. В битве с прямым конкурентом челябинцы потерпели поражение (1:2, от). Другой матч уральцы провели на домашней площадке и зафиксировали победу над «Торпедо» (3:2, от). В недавней встрече команда Евгения Корешкова обыграла СКА (2:1).

В этом сезоне «Трактор» прописался в группе «середняков», хотя широкий кадровый потенциал предполагает решение задач высшего турнирного содержания. Дистанцию регулярки челябинцы преодолевали при полном дисбалансе в результатах. Не сильно картина улучшилась и перед плей-офф, если учесть, что в 12 предыдущих встречах подопечные Евгения Корешкова добились всего 5 побед. Не поможет команде в отчетной встрече вратарь Сергей Мыльников.

«Металлург»

По итогам 66 матчей «Магнитка» пробила отметку в 105 заработанных очков, закрепившись на 1-м месте в таблице Востока. Разрыв между «Авангардом» увеличился до 10 баллов. На прошлой неделе «Металлург» Мг в ходе упорнейших выездов одержал победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1, от) и «Сибирью» (2:1, от). Последнюю игру команда Андрея Разина провела на домашнем катке против «Автомобилиста». Итогом битвы за Урал в Магнитогорске стала волевая победа хозяев (4:3).

Впервые в своей истории «Металлург» Мг стал гордым обладателем Кубка Континента. Команда Андрея Разина с отрывом вышла в лидеры по набранным очкам и результативности, забивая в среднем 3,77 гола за игру. На фоне исключительных показателей по ходу чемпионата «Магнитка» дала несколько осечек в предыдущие недели. Однако к текущему времени южноуральцы идут без поражений на протяжении 4-х матчей кряду. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Дмитрий Силантьев.

Личные встречи

«Металлург» Мг победил «Трактор» в 6 последних матчах кряду. «Металлург» Мг забрасывал 3 шайбы и более в 5 личных встречах из 6 последних. В 4-х личных встречах из 5 последних на льду «Трактора» команды забивали 6 и более голов.

