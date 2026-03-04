В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 6 марта. Начало встречи — в 05:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Айлендерс с коэффициентом для ставки за 1.82.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции калифорнийская команда находится на 10-м месте с 62 очками после 60 матчей, отставая от зоны Кубка на 5 пунктов.

Последние матчи: После возобновления чемпионата «Лос-Анджелес» на домашнем льду потерпел поражение от «Вегаса» (4:6) и был сокрушен «Эдмонтоном» (1:8).

В матче 1 марта «Кингз» на своей территории взяли верх над «Калгари» (2:0). Двумя днями позже калифорнийцы под руководством Ди Джея Смита не сумели сдержать «Колорадо» (2:4).

Не сыграют: Йоэль Армиа, Кевин Фиала, Андрей Кузьменко, Джейкоб Моверар, Куинтон Байфилд, Дрю Даути, Дарси Кемпер, Тревор Мур.

Состояние команды: Накануне «Лос-Анджелес» оказался на точке, с момента достижения которой посчитал нужным сменить тренера. В настоящее время команда не может закрепиться в кубковой зоне и обладает второй худшей результативностью на Западе.

В 9 последних матчах калифорнийцы зацепились только за 2 победных результата, а в 5 играх из 6 предыдущих — остались без турнирных пополнений, всякий раз пропуская 4 шайбы и более.

«Айлендерс»

Турнирное положение: В 61 игре «Айлендерс» заработали 75 очков, с которыми обосновались на 7-й позиции на Востоке, по дополнительной разнице уступая «Монреалю» и «Питтсбургу».

Последние матчи: Заключительную февральскую встречу «Айлендерс» провели на площадке «Монреаля», где зафиксировали волевую победу (4:3, от).

Следом команда Патрика Руа отправилась в гости к «Коламбусу», над которым также взяла верх (4:3, от). Вернувшись на Лонг-Айленд, «островитяне» обыграли «Флориду» (5:4).

Не сыграют: Джонатан Друэн, Пьер Энгвалл, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов.

Состояние команды: «Айлендерс» находятся в среде повышенной конкуренции. Команду могут вытеснить из топ-8 несколько ближайших соседей снизу, но сама она в теории способна замахнуться на лидерский квартет.

К матчу в Калифорнии ньюйоркцы готовятся в условиях пяти побед кряду — без учета выезда в Анахайм. Между тем на отрезке в 10 игр «Айлс» уступили только дважды. В 6 предыдущих встречах на гостевом льду коллектив Руа заработал 10 очков.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс» в 3-х последних матчах кряду

«Айлендерс» не забивали больше 2-х голов в 8 последних личных встречах

В 4 последних личных встречах команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.38, ничья — в 4.16, победа «Айлендерс» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Лос-Анджелес» находится в неважных кондициях, но с приходом нового тренера в команде рассчитывают на изменения. Начать процесс выправления игрового рисунка «Кингз» попытаются в домашних стенах против «Айлендерс», которые, хоть и идут без поражений с начала февраля, способны в любой момент дать сбой.

Ставка: «Лос-Анджелес» победит в матче за 1.82.

Прогноз: Обе команды являются одними из худших в своих конференциях — если вынести за рамки абсолютных аутсайдеров — по результативности, поэтому матч в Калифорнии едва ли перерастет в фейерверочное противостояние с большим количеством голевых эпизодов.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.89.