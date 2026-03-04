Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 марта.

«Бостон» — «Питтсбург» — 2:1

Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов забросил одну шайбу.

«Бостон» набрал 73 очка в 60 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке — 75 очков в 60 играх.

«Баффало» — «Вегас» — 3:2

Обе шайбы «Голден Найтс» забросили российские нападающие: сначала отличился Иван Барбашев, а затем — Павел Дорофеев.

«Баффало» одержал четвертую победу подряд и с 78 очками в 61 матче занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вегас» идет четвертым в Западной конференции — 70 очков в 61 игре.

«Коламбус» — «Нэшвилл» — 3:2

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

«Коламбус» набрал 70 очков в 60 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 62 очка в 61 игре.

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 5:1

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк отметился заброшенной шайбой. Его признали третьей звездой встречи.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

«Нью-Джерси» набрал 62 очка в 61 матче и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 14-й строчке — 63 очка в 61 игре.

«Вашингтон» — «Юта» — 2:3

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил одну шайбу.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 18 с половиной минут, отметился четырьмя бросками и тремя силовыми приемами.

«Юта» набрала 68 очков в 61 матче и занимает 6-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 69 очков в 63 играх.

«Виннипег» — «Чикаго» — 3:2 ОТ

«Калгари» — «Даллас» — 1:6

«Эдмонтон» — «Оттава» — 5:4 ОТ

«Миннесота» — «Тампа» — 5:1

«Анахайм» — «Колорадо» — 1:5

«Сан-Хосе» — «Монреаль» — 7:5