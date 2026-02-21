прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.40

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» устроился на 5-й строчке с 62 очками после 56 матчей. На 1 зачетный балл уфимцы опережают «Нефтехимик».

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Салават Юлаев» в Уфе добился победы над «Металлургом» Мг (4:3, бул.).

В минувший понедельник команда Виктора Козлова допустила крупный промах на территории СКА (0:4), но в следующем матче не оставила шансов «Трактору» в Челябинске (6:0).

Не сыграют: В составе «Салавата Юлаева» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Салават Юлаев» приближается к кубковому этапу в лучшей форме с начала сезона. Команда наладила игру и научилась давать сдачи топам.

Накануне «СЮ» собрал неплохой список побежденных соперников, в том числе из группы лидеров Востока и Запада. В восьми последних матчах уфимцы допустили только один результативный промах.

«Спартак»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Спартак» откатился на 8-ю позицию с 64 очками после 57 матчей. От 7-го СКА москвичей отделяет 1 зачетный балл.

Последние матчи: После поражений от «Динамо» Москва (2:3) и ЦСКА (0:2) в битве за столицу «Спартак» дважды кряду встретился с минским «Динамо».

На домашнем льду красно-белые взяли верх, тогда как в Беларуси пережили крупный провал (1:6). Последнюю встречу команда Алексея Жамнова провела на площадке «Нефтехимика», где допустила новую потерю (0:2).

Не сыграют: Лукас Локхарт, Герман Рубцов.

Состояние команды: «Спартак» остается одним из самых непоследовательных представителей кубковой восьмерки Запада. Москвичи проходят регулярку судорожно и прямо сейчас находятся на спаде.

С начала февраля команда Алексея Жамнова потерпела пять поражений в шести матчах, при этом в четырех встречах описываемого периода красно-белым не удавалось забросить больше одной шайбы.

«Салават Юлаев» не проигрывает дома на протяжении 3 матчей кряду

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в 5 домашних матчах из 6 последних

«Салават Юлаев» забивал 3 шайбы и более в 5 последних личных встречах в родных стенах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 4.38, победа «Спартака» — в 2.54.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Салават Юлаев» показывает приличное исполнение и результаты, уверенно справляясь с соперниками разной величины. На домашнем льду команда Виктора Козлова представляет угрозу для нестабильных гостей уровня «Спартака».

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.40.

Прогноз: Содержательный хоккей в исполнении «СЮ» предполагает не только высокое индивидуальное мастерство отдельных лидеров, но и целостный тактический рисунок, за счет которого команда способна добиться победного результата.

Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.88.