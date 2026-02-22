Битва в КХЛ: зеленые с Востока против красно-белых с Запада

В воскресенье,22 февраля, уфимский «Салават Юлаев» примет на своем льду московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

14' Джек Родуолд («Салават Юлаев») бросил, но его заблокировали — шайба покинула пределы площадки, вбрасывание будет в средней зоне.

13' Биро Брэндон («Спартак») ворвался в зону соперника по борт и зарядил слету, но не попал в створ ворот.

12' Александр Георгиев («Спартак») выкатился за ворота и запустил шайбу по закруглению, но ошибся — гости едва не пропустили!

11' Александр Жаровский («Салават Юлаев») получил передачу из-за ворот и щелкнул в угол, но голкипер гостей был внимателен.

09' Сергей Варлов («Салават Юлаев») перехватил передачу Даниила Гутика («Спартак») и разрядил обстановку, выбросив шайбу из зоны.

08' А вот и первое удаление в матче: Дин Стюарт («Салават Юлаев») получил 2 минуты штрафа за блокировку.

08' Девин Броссо («Салават Юлаев») активно работал на пятаке и едва не протолкнул шайбу в ворота, но Александр Георгиев («Спартак») выручил.

07' Михаил Мальцев («Спартак») высоко прессинговал соперника, отобрал шайбу, но отдать точную передачу не сумел.

06' Даниил Гутик («Спартак») нанес бросок от синей линии — шайбу в ловушку поймал Семён Вязовой («Салават Юлаев»).

05' Александр Георгиев («Спартак») отбил шайбу щитками после броска Шелдона Ремпала («Салават Юлаев»).

04' Г-ОООООООО-Л! «Салават Юлаев» — 1:0! Егор Сучков! Евгений Кузнецов прокатился за воротами и отдал па на пятак, а Егор Сучков вогнал шайбу в сетку с близкого расстояния!

02' Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев») силовым приемом встретил соперника на своей синей линии и позволил партнерам завладеть шайбой.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Салават Юлаев» — «Спартак» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:28 Главные действующие лица появляются на льду «Уфа-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

14:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

14:15 Судейская бригада матча: главные судьи — Гашилов Виктор и Морозов Сергей, линейные судьи — Иванов Юрий и Строганов Максим.

14:10 Сегодняшний матч пройдет в Уфе на «Уфа-Арене».

14:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Спартак». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Салават Юлаев»: Вязовой Семён, Зоркин Никита, Стюарт Дин, Ремпал Шелдон, Кузнецов Евгений, Сучков Егор, Кулик Евгений, Цулыгин Ярослав, Броссо Девин, Родуолд Джек, Хохлачёв Александр, Василевский Алексей, Алалыкин Данил, Хохряков Пётр, Жаровский Александр, Варлов Сергей, Панин Григорий, Кузнецов Максим, Ефремов Владислав, Горшков Артём.

«Спартак»: Георгиев Александр, Кин Джозеф, Миронов Андрей, Порядин Павел, Мальцев Михаил, Гутик Даниил, Вишневский Дмитрий, Орлов Даниил, Соловьёв Дмитрий, Мансуров Демид, Пивчулин Данил, Ярош Кристиан, Бычков Роман, Рябов Иван, Холодилин Никита, Биро Брэндон, Соболев Даниил, Филин Егор, Кровяков Максим, Яровой Станислав.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» неплохо провел вторую половину регулярного чемпионата и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У уфимского клуба есть все шансы догнать впередиидущий Автомобилист, от которого он отстает на 4 очка и имеет на один проведенный матч меньше.

«Салават Юлаев» выиграл семь из восьми последних матчей, показав один из лучших результатов в лиге на это отрезке времени. Единственное поражение было в матче против санкт-петербургского СКА (0:4). После той неудачи уфимцы уже успели реабилитироваться перед своими болельщиками и разгромили челябинский «Трактор» (6:0).

«Спартак»

«Спартак» со скрипом пробился в плей-офф в этом году, хотя теоретически он может еще тут не попасть. В данный момент московский клуб занимает восьмое место в Западной конференции и на 13 очков опережая ближайшего преследователя («Шанхайских Драконов»). «Красно-белые» еще могут подняться на несколько позиций вверх, если ударно проведут концовку регулярного чемпионата — отставание от впередиидущих команд составляет 3 и 4 очка.

В последние недели дела у «Спартака» идут не очень хорошо — много поражений и единичные победы. В двух последних матчах москвичи потерпели поражения: от минского «Динамо» (1:6) и нижнекамского «Нефтехимика» (0:2). Разница заброшенных и пропущенных шайб у команды в нынешнем сезоне отрицательная — 166:171.

Личные встречи

В прошлом сезоне эти соперники пересеклись меду собой в плей-офф на стадии четвертьфинала, в той напряженной серии победу вырвал уфимский клуб (4:3). Последние четыре встречи между этими командами завершились в пользу «Салавата Юлаева», в том числе и в нынешнем сезоне.

