СКА не намерен отдавать результат на домашнем льду

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 18 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — Северсталь с коэффициентом для ставки за 1.95.

СКА

Турнирное положение: В 55 матчах СКА набрал 64 очка, с которыми томится на 8-й позиции в Западной конференции, по дополнительной разнице уступая «Спартаку».

Последние матчи: В матче против «Северстали» 5 февраля в Череповце СКА зафиксировал победный результат (3:1).

После паузы в чемпионате команда Игоря Ларионова на выезде разгромила «Нефтехимик» (5:1) и «Барыс» (5:0), а на домашнем льду не оставила шансов «Салавату Юлаеву» (4:0).

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: Несколькими неделями ранее СКА провел безобразный отрезок из семи поражений кряду. В дальнейшем команда сумела прокачать игру и добилась череды победных результатов.

В рамках последней серии без потерь армейцы с Невы учинили расправу над соперниками, входящими в группу лидеров Запада. Однако на домашнем льду петербуржцы имеют в своем активе только две победы в последних семи матчах.

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северстали» принадлежат 74 очка после 57 матчей и 2-я строчка в таблице Запада. От лидера конференции — «Локомотива» — череповчан отделяют 5 пунктов.

Последние матчи: В начале предыдущей игровой недели «Северсталь» потерпела поражение на льду минского «Динамо» — прямого конкурента в гонке лидеров (4:7).

После энергичной игры в Беларуси команда Андрея Козырева добилась победы на льду «Шанхайских Драконов» (3:2). Возвратившись на домашнюю арену, «Северсталь» взяла верх над «Нефтехимиком» (3:1).

Не сыграют: Николай Чебыкин.

Состояние команды: В минувшее воскресенье «Северсталь» обеспечила себе путевку в кубковый раунд. Теперь команда полностью сосредоточена на лидерской гонке.

Неделями ранее команда Андрея Козырева устроилась на три поражения подряд и в целом в последнее время не лучшим образом выглядит на выезде. Так, в десяти последних гостевых матчах череповчане одержали пять побед при пяти неудачных исходах.

Статистика для ставок

СКА победил в 3 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 6.5 голов

«Северсталь» забивала 5 голов и более в 2 последних матчах на льду СКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Северстали» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: В последние недели СКА набирает форму, которую надеется сберечь до плей-офф. В текущем тонусе команда Игоря Ларионова способна добыть победные баллы в домашних стенах против представителей лидерского трио Запада.

1.95 СКА не проиграет + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч СКА — Северсталь позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: СКА не проиграет + ТМ 6.5 за 1.95.

Прогноз: В родном «Ледовом» команда Игоря Ларионова будет добиваться контроля, который позволит вести игру в комфортном темпе и довести ее до закономерного финала с +2 в активе.

1.74 СКА победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч СКА — Северсталь принесёт чистый выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: СКА победит в матче за 1.74.