прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 4 февраля. Начало встречи — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: В таблице Востока хабаровчане обосновались на 9-й строчке с 45 очками после 52 матчей. От 8-й «Сибири» команда отстает на 6 пунктов при 2-х играх в запасе.

Последние матчи: Серию последних матчей «Амур» проводит на «Платинум-Арене», на территории которой все началось с разгромной победы над «Автомобилистом» (5:2).

Днями ранее команда Александра Андриевского дважды встретилась с «Барысом». В обоих случаях хабаровчане были сильнее (2:1, бул, 4:2).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: При поддержке домашних стен «Амур» старается нарастить динамику продвижения, за счет которой надеется поравняться с «Сибирью» в борьбе за плей-офф.

До текущей серии команда Александра Андриевского потерпела девять поражений подряд, тогда как в трех недавних встречах заработала 6 очков и ни разу не пропустила больше 2-х голов.

«Торпедо»

Турнирное положение: После 53 матчей «Торпедо» находится на 3-й строке Западной конференции. Набрав 67 очков, нижегородцы обошли «Динамо» Минск на 1 пункт.

Последние матчи: В одном из последних матчей января «Торпедо» при своих болельщиках не сумело справиться с «Северсталью» (2:3, от).

За проигранной битвой лидеров последовал безуспешный на территорию «Салавата Юлаева» (1:3). Тем временем в последней игре команда Алексея Исакова разобралась с «Адмиралом» (3:2, от).

Не сыграют: Алексей Кручинин.

Состояние команды: Недавняя серия из трех поражений, включая матч против прямого конкурента, перечеркнула старания «Торпедо» в попытке вернуться в гонку лидеров.

До череды неудач коллектив Алексея Исакова одержал шесть побед кряду, среди которых три встречи провел «на ноль», а еще в двух не пропустил больше 2-х голов.

Статистика для ставок

«Амур» не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей

«Торпедо» победило в 3 личных встречах из 4 последних

В 4 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.69, ничья — в 4.61, победа «Торпедо» — в 1.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: В спаде «Торпедо» дальневосточники могут найти свой шанс. Несмотря на то что команда Александра Андриевского не является фаворитом в домашних стенах, высокий мотивационный фон позволит хозяевам провести продуктивную в атакующем ключе встречу.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.

Прогноз: В условиях желания забрать победный результат «Амур» вряд ли избавится от проблем обличительного плана, поэтому торпедовцы наверняка постараются добиться высокой результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 1.78.