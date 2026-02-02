В Континентальной хоккейной лиге завершилась очередная игровая неделя, итоги которой подводим на LiveSport.Ru.

«Металлург» Мг с двух ног влетел в плей-офф

«Металлург» Мг первым среди представителей элиты КХЛ завоевал путевку в кубковый раунд. Достижение это видится вполне органическим, ведь по ходу регулярного чемпионата команда Андрея Разина не знает себе равных.

Достаточно вспомнить, что на текущее время «Магнитогорск» является безусловным фаворитом в борьбе за Кубок Контингента и остается неизменным лидером лиги не только по набранным очкам, но и по результативности, показатель которой добрался до отметки в 207 шайб — больше 4-х за игру в среднем.

Сразу два игрока «Магнитки» — Владимир Ткачев и Роман Канцеров входят в пятерку лучших бомбардиров регулярки, причем первый набирает очки безостановочно на протяжении четырех последних матчей.

В рамках предыдущей игровой недели команда Андрея Разина сыграла дважды — обе встречи провела на своем льду. В первой магнитогорцы в очередной раз в сезоне — четвертый подряд — взяли верх над «Трактором» — 3:2.

В самой скромной с ноября прошлого года встрече с челябинцами за «Металлург» Мг отличились Макар Хабаров, Дерек Барак и Никита Михайлис, тогда как в середине второго периода Сергей Толчинский не сумел реализовать буллит.

Во втором матче «Металлург» установил победу над «Динамо» Минск — 5:4. В качельной встрече с одним из лидеров Запада хозяева вели в два гола после первого периода. По шайбе за магнитогорцев организовали Владимир Ткачев и Даниил Вовченко.

«Металлург» Мг обыграл «Динамо» Минск VK

Тем временем Виталий Пинчук в составе белорусов отметился дублем. Между его результативными действиями шайбу в свой актив внес Канцеров.

Уверенное промежуточное преимущество (5:2) «Магнитка» заработала в середине заключительной трети благодаря шайбам в меньшинстве, которые исхитрились организовать Руслан Исхаков и Сергей Толчинский.

На флажке матча дублем за динамовцев стрельнул Станислав Галиев, но сделал это слишком поздно, чтобы его команда смогла устроить полноценный финальный штурм.

После 50 сыгранных матчей «Металлург» Мг находится на 1-м месте в таблице Восточной конференции с 82 очками в активе и на 9 пунктов опережает «Авангард».

«Салават Юлаев» выдал серию важных побед

В который раз в рамках обзора мы говорим о «Салавате Юлаеве» в положительном ключе. И ведь действительно, о результатах, демонстрируемых командой Виктора Козлова сейчас, нельзя просто умолчать.

На этапе сезона, который принято считать одним из наиболее значимых, уфимцы переживают подъем — намедни они увеличили разрыв между соперниками из нижнего ряда Востока, опередили в равной гонке «Трактор» и подкрались к топ-5.

На момент начала новой хоккейной недели «Салават Юлаев» идет без поражений в четырех матчах кряду, тогда как на одиннадцать последних матчей «Уфы» приходится девять побед.

В рамках семи дней команда Козлова выиграла трижды, проведя две тяжелейшие встречи на территории соперников из серии близких к лидерам.

В первой игре уфимцы утвердили победу на арене подсевшего минского «Динамо» — 2:1, от. Единственную шайбу за гостей в основное время провел Егор Сучков, тогда как Владислав Ефремов забил решающий гол в овертайме.

Вторая встреча прошла под знаком «Зеленого дерби» на территории «Ак Барса» и по своему содержанию подарила ряд крутых поворотных моментов — 4:3, от.

«СЮ» забрал победу в «Зеленом дерби» VK

По ходу матча в Казани «Салават Юлаев» несколько раз выходил вперед: раннее преимущество уфимцам обеспечил Шелдон Ремпал, тогда как во втором отрезке Деннис Ян и Владислав Ефремов увеличили фору до двух (промежуточные 3:1).

В третьей двадцатиминутке «СЮ» вчистую отдал инициативу — гости уступили по броскам в створ 3:17 — и получил две шайбы от Ильи Сафонова. Но гол Сучкова за 30 секунд до конца овертайма позволил состояться тяжелой победе команды Козлова.

Возвращение «Салавата» на домашний лед запомнилось уверенным результатом в игре против «Торпедо» — 3:1.

По шайбе в каждом периоде в составе уфимцев организовали Сучков, Ремпал и Григорий Панин (в пустые). Ассистентом последнего стал Евгений Кузнецов, вернувшийся после травмы и поместившийся в третье звено к Деннису Яну и Артуру Фаизову.

После 52 матчей «Салават Юлаев» находится на 6-й строчке Восточной конференции с 56 очками на счету, на 1 зачетный балл отставая от 5-го «Нефтехимика», с которым уфимцам в родных стенах играть 2 февраля.

«Динамо» Минск больше не топ?

В начале прошлой недели в «Динамо» Минск разгорелся конфликт между главным тренером и руководством, который вышел за рамки публичной адекватности.

Наставник белорусской команды Дмитрий Квартальнов высказался о трансфере Райана Спунера в контексте «мы не ждали, вы приперлись…», что не понравилось генеральному менеджеру «Динамо» Олегу Антоненко, который решил потушить огонь бензином и не постеснялся упрекнуть тренера в кумовстве, подразумевая «агентские истории и родственные подписания».

По Райану Спунеру я вообще говорить ничего не буду. Скажу лишь такую вещь, у нас романтиков в команде очень много. И ещё один романтик к нам присоединился, а нам нужны немножко другие хоккеисты. Не знаю, что он будет у нас делать. Дмитрий Квартальнов главный тренер «Динамо» Минск

Ссора «высшего содержания», вышедшая из-под контроля, тотчас отразились на игре и настроении команды, летевшей к кубковым сериям на гиперзвуке. Так, из атмосферы деструкции вытекают последние отрицательные результаты.

На отрезке в двенадцать матчей минчане потерпели восемь поражений, а если говорить о полной страстей предыдущей неделе, то коллектив из столицы Беларуси проиграл трижды кряду.

Серия провалов началась с упомянутой ранее встречи с «Салаватом Юлаевым» — 1:2, от, а продолжилась катастрофой на льду «Сибири» — 1:4.

«Динамо» Минск проиграло «Сибири» VK

В матче против кусачих сибиряков «Динамо» получило четыре безответные шайбы — от Алексея Яковлева, Федора Гордеева, Семена Кошелева и Энди Эндроффа — тогда как сами гости отличились на 15-й минуте третьего периода стараниями Даррена Дица.

Самой событийной оказалась игра на льду «Магнитки» (4:5) шедшая под диктовку лидера Востока, но завершившаяся попыткой команды Дмитрия Квартальнова совершить камбэк — с упомянутыми ранее дублями Пинчука и Галиева.

В таблице Западной конференции «Динамо» Минск находится на 3-м месте с 66 очками в активе. Тем временем отставание от 1-го «Локомотива» по итогам 51 игры увеличилось до 7 баллов.

ЦСКА вошел в топ-5 Запада

Сверхудачной последняя неделя оказалась для ЦСКА. По ходу чемпионата команда Игоря Никитина неоднократно сбоила и шла по дистанции судорожно. Но прямо сейчас столичный коллектив проживает свой лучший этап.

В тринадцати предыдущих матчах ЦСКА зафиксировал десять побед, тогда как текущая серия насчитывает четыре аналогичных результата. На этом отрезке москвичи дважды забрасывали по 4 шайбы и ни разу не пропускали больше 2-х.

Тем временем спад прямых конкурентов, «Динамо» Москва в частности, позволил армейцам сделать толковый шаг вперед в улучшении промежуточного турнирного положения.

В начале прошлой недели ЦСКА на домашнем льду переехал «Северсталь» — 4:2. Уже в начале встречи с представителем лидерского трио Запада Павел Карнаухов вывел хозяев перед, а к 11-й минуте Денис Гурьянов удвоил разницу.

На шайбу Кирилла Танкова на 16-й минуте стартового отрезка ЦСКА ответил прямыми попаданиями Ивана Дроздова и Виталия Абрамова, которых пришлось ждать до заключительной пятиминутки матча.

Доведя разрыв до крупного в концовке встречи, команда Никитина не заметила последствий второй шайбы Танкова, которая была проведена за 40 секунд до финальной сирены.

Первую в 2026 году победу в гостях ЦСКА зафиксировал 28 января на площадке безобразного «Динамо» Москва — 2:4.

По ходу битвы за столицу армейцы пропустили шайбу на 2-й минуте игры: за бело-голубых забил Сергей Артемьев.

Во втором отрезке армейцы переломили ситуацию за счет трех голов кряду — их авторами стали Николай Коваленко, Мак Холлоуэлл и молодой защитник Иван Патрихаев.

Третья двадцатиминутка прошла при скромном обмене шайб, которые в свой актив внесли Максим Комтуа и Иван Дроздов (в пустые).

Не менее принципиальной была игра против СКА, прошедшая в воскресенье в Москве. Ее итогом стала волевая победа хозяев — 3:2, бул.

ЦСКА обыграл СКА VK

Уже в стартовом отрезке Андрей Педан обеспечил преимущество команде Игоря Ларионова, но в конце периода Денис Гурьянов восстановил равенство.

Во вторых двадцати единственный гол провел Никита Нестеров, тогда как в третьем периоде Рокко Гримальди нашел способ ответить москвичам.

Переросшее в серию буллитов армейское дерби завершилось победным броском Виталия Абрамова при шести попытках на двоих.

Ввиду четырех побед в последних встречах и цикла неудач «Динамо» Москва команда Игоря Никитина поднялась на 5-ю строчку Западной конференции с 62 очками на счету. При одинаковом количестве сыгранных матчей, ЦСКА отстает от 4-го «Торпедо» на 3 пункта.

«Авангард» победил в семи матчах кряду

Само собой, не все семь матчей «Авангарда» вместились в эту неделю, но, безусловно, стоит выделить мощный отрезок, который проводит команда Ги Буше.

По темпу турнирных завоеваний омичи стали главными преследователями исключительной «Магнитки». В вопросе результативности на Востоке «Авангарду» принадлежит второй показатель (168), тогда как по количеству пропущенных шайб команда является второй среди самых надежных во всем чемпионате, уступая лишь «Локомотиву».

Три победных результата из четырех «Омск» утвердил неделей ранее. В первой игре коллектив Буше прибил «Адмирал» — 5:2.

Принимая слабейший восточный клуб на домашнем льду, «Авангард» устроил результативный размен в двух периодах из трех.

«Авангард» разгромил «Адмирал» VK

В стартовой двадцатиминутке шайбами обменялись Эндрю Потуральски и Оскар Булавчук, а во второй — на гол Степана Старкова омичи ответили верным исполнением Константина Окулова и Наиля Якупова.

Вторая шайба Якупова наряду с голом Семена Чистякова в третьем периоде позволили хозяевам довести игру до результата, с которым изначально ассоциировали фаворита.

Во втором матче «Авангард» взял верх над «Трактором» — 1:0. В скромной по содержанию игре победную шайбу провел Майкл Маклауд на 15-й минуте третьего периода.

В воскресенье команда Ги Буше уничтожила «Динамо» Москва — 4:1. Разнос на «ВТБ Арене» устроили Дамир Шарипзянов, Майкл Маклауд, отметившийся дублем, и Игорь Мартынов, выдавший голевую атаку в меньшинстве.

С 73 очками после 50 матчей, «Авангард» занимает 2-е место в Восточной конференции, на 9 баллов отставая от «Металлурга» при равенстве игр, оставшихся позади.