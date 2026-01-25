25 января в КХЛ закрылось трансферное окно.LiveSport.Ru рассказывает о 12 главных сделках, которые клубы заключили в последние 4 месяца по ходу регулярного чемпионата.

Евгений Кузнецов

СКА / «Металлург» / «Салават Юлаев»

После неоднозначного сезона в составе СКА Кузнецов попытался вернуться в НХЛ и всё межсезонье безуспешно искал себе команду за океаном. Когда же на дворе наступил октябрь, а контракта на руках не было, Евгений решил продолжить карьеру в КХЛ, а именно — в «Металлурге».

«Сталевары», осознавая все риски, дали нападающему, который предсезонку провёл самостоятельно, зарплату в 10 млн рублей. И они оказали правы — Кузнецов не потянул скоростной хоккей Андрея Разина и часто оставался в запасе.

К Новому году обладателю Кубка Стэнли всё это надоело, и он запросил обмен в «Салават Юлаев», где в отличие от Магнитогорска главный тренер видел Евгения в своей команде. Из-за специфики регламента переход состоялся через выставление игрока на драфт отказов.

В Уфе Кузнецов стартовал неплохо: 1+2 за 5 матчей. Но к сожалению, нападающий в игре с «Автомобилистом» получил повреждение и выбыл из строя, как минимум, до Матча звёзд КХЛ.

Даниэль Спронг / 100 млн рублей

ЦСКА / «Автомобилист»

Даниэль Спронг vk.com/hcavtomobilist

Летом нападающий приезжал в КХЛ в статусе не только первого в истории лиги хоккеиста из Нидерландов, но и потенциально главной звезды чемпионата. За форварда, который в НХЛ за 388 матчей набрал 169 (88+81) очков, боролись ЦСКА и «Ак Барс», но Спронг выбрал столичный клуб.

Подписание голландца вызвало вопросы, потому что в системе главного тренера ЦСКА Игоря Никитина у игрока, не отрабатывающего в обороне, будущего нет. Даже лучшему бомбардиру команды, которым сразу стал Спронг, поблажек не делают. В результате нападающий сначала пропустил два матча в середине октября, а в конце ноября и вовсе был выведен из состава, хотя он за 29 матчей набрал 31 (12+19) очко.

Даниэль вышел на лёд лишь через полтора месяца и уже в форме «Автомобилиста», который выкупил его за 100 млн рублей и продлил контракт до лета 2027 года. А «армейцы», в свою очередь, по итогам всей этой истории даже смогли заработать.

Александр Хмелевский / Уайатт Калинюк + 230 млн рублей

«Салават Юлаев» / «Ак Барс»

Александр Хмелевский www.ak-bars.ru

Александр Хмелевский на протяжении трех сезонов был одним из ведущих игроков «Салавата Юлаева»: за 233 матча набрал 92+96 и дослужился до нашивок «А» и «К». Американец остался чуть ли не последним лидером, который в начале текущего сезона остался в команде после сокращения бюджета.

Но в итоге и он запросил обмен в «Авангард». Однако «юлаевцы» отправили нападающего не в Омск, а в Казань, где помимо денег (230 млн рублей) смогли вдобавок предложить защитника Уайатта Калинюка.

Такой «подставы» Хмелевский не ожидал, и была вероятность, что он просто откажется играть за «Ак Барс». Однако казанцы смогли договориться с хоккеистом, который за 42 матча набрал 29 (13+16) очков, хотя от него ожидали больше. Что же касается Калинюка, то в Уфе он принял участие только в 18 матчах, после чего был отправлен в «Шанхай».

Майкл Маклауд

«Авангард»

Майкл Маклауд vk.com/hc_avangardomsk

Формально канадец никуда не переходил. Его прошлый контракт с «ястребами» закончился в мае 2025 г., а новое 3-летнее соглашение было заключено в начале октября. Но за это время Маклауда вместе с 4 бывшими партнерами по молодежной сборной Канады 2018 г. оправдали по делу о сексуальном насилии и допустили до выступлений в НХЛ.

27-летний нападающий естественно попытался получить контракт в Северной Америке. Тем более, другие участники скандальной истории смогли трудоустроиться: вратаря Картера Харта подписал «Вегас», а Диллон Дюбе, который сезон-2024/25 провёл в минском «Динамо», договорился с клубом АХЛ.

Маклауд, видимо, не нашёл достойного варианта, где ему бы предложили место не в фарм-клубе, а в основном составе. Так что форвард решил остаться в КХЛ, чему в Омске наверняка обрадовались (у игрока в активе 11+12 и 65,0% выигранных выбрасываний в 34 матчах).

Антон Косолапов, Михаил Абрамов + 15 млн рублей / Владимир А. Ткачев

«Торпедо» / «Сибирь»

Владимир А. Ткачёв vk.com/torpedonn

Владимир Ткачев только в июне подписал с «Сибирью» двухлетний контракт. Но спустя 2 месяца с начала регулярного чемпионата он понял, что борьбы за высокие места в Новосибирске ему не видать. В это же время им активно заинтересовалось «Торпедо», которое в нынешнем сезоне стабильно держится в топ-4 Запада.

«Сибирь», нехотя отпустила игрока, вокруг которого хотела строить команду. Но кто мог предположить, что Антон Косолапов, который ранее в КХЛ провёл всего 4 матча, станет одним из тех, кто будет тащить новосибирский коллектив в зону плей-офф: за 19 матчей он оформил 11+11. Михаил Абрамов тоже картины не испортил: набрал 6+6 за 20 игр.

Впрочем, и Ткачев в «Торпедо» пришёлся ко двору: выйдя на лёд в 18 встречах, он забил 8 голов и отдал 8 передач. Так что этот обмен — отличный пример того, когда все команды остались в выигрыше.

Шелдон Ремпал

«Вашингтон Кэпиталз» (НХЛ) / «Салават Юлаев»

Шелдон Ремпал vk.com/hcsalavat

После ударного сезона в «Салавате» (39+43 за 87 матчей) Ремпал решил, что сможет пробиться в НХЛ. Отказавшись от щедрых предложений клубов КХЛ, канадский нападающий подписал минимальный двухсторонний контракт с «Вашингтоном». Но спустя 2 недели после старта сезона форвард был выставлен на драфт отказов.

Уфимский клуб, который неудачно начал сезон, но потихоньку стал поправлять финансовое положение, вызвался принять Ремпала обратно. Более того, «Салават», получив щедрую компенсацию за обмен Хмелевского, дал контракт с зарплатой, по разным данным, от 70 до 100 млн рублей. И эти деньги нападающий более чем отрабатывает: в 20 матчах им набрано 28 очков (8+20).

Тэйлор Бек

«Женева-Серветт» (Швейцария) / «Сибирь»

Тэйлор Бек vk.com/hcsibir1962

Состав «Сибири» летом претерпел сильные изменения, но это привело не к качественному скачку в результатах, а к форменному провалу. За два месяца произошли 2 тренерские отставки, установили клубный антирекорд по числу поражений подряд (13) и команда опустилась на последнее место на Востоке

Сейчас новосибирцы уже находятся в кубковой восьмерке. Немалую роль в этом возрождении сыграло возвращение Тэйлора Бека. Канадец выступал за «Сибирь» на протяжении трех сезонов (в 2022-25 гг.), в которых сыграл 196 матчей и набрал 165 (51+114) очков. Вернувшись из Швейцарии и подписав контракт на 90 млн рублей за 2 года, 34-летний хоккеист будто вдохнул уверенность в команду, набрав за 16 матчей 11 (3+8) очков.

Виталий Кравцов

«Ванкувер Кэнакс» (НХЛ) / «Трактор»

Виталий Кравцов vk.com/traktor_chelyabinsk

Этого подписания в данном рейтинге могло бы и не быть, если бы челябинский клуб и сторона игрока летом были чуть посговорчивее друг с другом. Но переговоры о продлении контракта зашли в тупик, и Виталий решился четвёртый раз попытать удачу в НХЛ.

Но и на сей раз ничем хорошим для Кравцова поездка за океан не завершилась. «Ванкувер» после тренировочного лагеря отправил россиянина в АХЛ, где он провёл 10 матчей (1+3), после чего расторг соглашение.

Таким образом, нападающий вернулся в «Трактор», с которым подписал контракт на 200 млн рублей за 3 года. И не зря — за 23 матча Кравцов забил 10 голов и отдал 15 голевых передач.

Кевин Лабанк

«Коламбус Блю Джекетс» (НХЛ) / «Шанхайские Драконы»

Кевин Лабанк hc-dragons.com

«Шанхай» позже всех приступил к формированию команды на сезон (по сути, за 4 недели до начала чемпионата). Так что с началом сезона «Драконы» продолжили рыскать по рынку в поисках реальных возможностях усилить команду. В основном, привозили игроков уровня АХЛ. Но китайскому клубу удалось заманить к себе хоккеиста, который мог бы усилить любой топ-клуб КХЛ.

Кевин Лабанк к 29 годам провёл в НХЛ 542 матча, в которых забил 89 голов и отдал 162 передачи. Он не сумел пройти просмотр в «Каролине» и остался без контракта, поэтому на него обратили внимание в КХЛ. Были слухи об интересе к американцу со стороны ЦСКА и «Авангарда». Более того, на определенном этапе с нападающим сумели договориться в минском «Динамо».

Однако в последний момент Лабанка перехватил «Шанхай». Со спортивной точки зрения, наверно, он сейчас сожалеет. Но индивидуальная статистика у форварда на уровне: за 35 матчей набрал 27 (10+17) очков. К тому же он живет в Санкт-Петербурге — поводов жаловаться в бытовом плане нет.

Александр Георгиев

«Баффало Сейбрз» (НХЛ) / «Спартак»

Александр Георгиев spartak.ru

Александр Георгиев на профессиональном уровне ни разу не играл в России. Отыграв 3 сезона в Финляндии (в 2014-17 гг.), вратарь отправился в Северную Америку, где долгое время не выпадал из пула энхаэловцев. В сезонах-2022/23 и 2023/24 он вообще был первым номером «Колорадо». Но на следующий год начался спад, который привёл к отправке в АХЛ.

Оставаться за океаном у Георгиева большого смысла не было. А вот в КХЛ сразу нескольким клубам требовалось укрепить вратарскую позицию. Одним из них был «Спартак», который пригласил Александра вместо Дмитрия Николаева и подписал с ним 2-летний контракт с зарплатой 33 млн рублей за сезон. Пока его приглашение оправдывается: по крайней мере, он выступает надёжнее своих предшественников (92,0% ОБ и 2,32 КН).

Кирилл Пилипенко

«Северсталь» / «Авангард»

Кирилл Пилипенко vk.com/hcseverstal

Один из трансферных шагов, которые трудно поддаются объяснению. Нападающий 2 регулярных чемпионата подряд пробивал отметку в 30 заброшенных шайб и отдавал почти такое же количество голевых передач. Но Андрей Козырев принял решение вывести Пилипенко из состава команды.

Затем последовало несколько недель переговоров о возможном обмене форварда то в СКА, то в «Амур». В итоге все завершилось в последний день трансферного окна, когда контракт Пилипенко с «Северсталью» был расторгнут по взаимному согласию сторон. Хотя череповецкий клуб выплатил игроку всю зарплату, которая полагалась до конца сезона (20 млн рублей).

Кирилла сразу же подписал «Авангард», у которого на 3 месяца выбыл Александр Волков. В Омске Пилипенко до лета 2026 г. будет получать — внимание — всего 300 тыс. рублей в месяц. Зато «ястребы» заплатили «Северстали» аж 50 млн рублей за права на малоизвестного 19-летнего защитника Захара Докичева. В игровом плане больше интересует, как форвард адаптируется под систему Ги Буше, которая является практически полной противоположностью модели Козырева.

Нэйтан Тодд / Брэндон Биро и Артемий Князев

«Спартак» / «Ак Барс»

Нэйтан Тодд globallookpress.com

Еще одна сделка, которая с трудом укладывается в голове. Тодд, которого красно-белые подписали в июле, в настоящее время вместе с Адамом Ружичкой является главным бомбардиром команды (13+23 за 44 матча). Однако поговаривают, что боссам «Спартака» не понравилось, как канадец быстро выбил бонусы за 20 набранных очков в регулярке, после чего перестал выкладываться. По другой версии, сам хоккеист просил обмен, но причин такого пожелания не назвали.

«Ак Барс» еще летом хотел подписать нападающего. Получилось лишь сейчас и за не такую уж большую цену: форвард Биро, которого изначально ехал в КХЛ в «Витязь» (в 33 матчах оформил 1+9), и защитник Князев, который по-настоящему раскрыться в Казани так и не смог. Кажется, что москвичи получили недостаточную компенсацию. Впрочем, это подтвердит или опровергнет время и хоккей.