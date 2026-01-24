В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 25 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Спартак»

Турнирное положение: После 47 матчей «Спартак» занимает 7-е место в Западной конференции с 55 очками на счету, на 2 турнирных пункта опережая СКА.

Последние матчи: В ходе текущей игровой недели «Спартак» провел успешный выезд к«Шанхайским Драконам» (3:1).

Задержавшись в Петербурге, команда Алексея Жамнова заявилась в «Ледовый», где одержала важнейшую в турнирном значении победу над СКА (2:1).

Не сыграют: В составе «Спартака» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Спартак» проводит неровный сезон, который сопровождается большим количеством матчей низкого качества и дисциплинарными проблемами отдельных игроков.

Между тем в семи последних матчах команда Алексея Жамнова одержала пять побед, а в трех недавних — не пропустила больше 1 шайбы, что на фоне частых сбоев в обороне является редкостью.

«Локомотив»

Турнирное положение: В активе ярославцев — 65 баллов после 49 матчей. В таблице Запада команда занимает 2-е место, на 1 турнирный пункт отставая от 1-й «Северстали».

Последние матчи: Накануне «Локомотив» провел серию матчей в родных стенах, которая стартовала с победы над «Шанхайскими Драконами» (2:0).

В другой игре на «Арене-2000» команда Боба Хартли не справилась с «Торпедо» (1:3). В последней встрече ярославцы взяли верх над «Динамо» Минск (2:1).

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: По ходу чемпионата «Локомотив» не показывает ту уверенность, которая сопровождала команду годом ранее, тем не менее в условиях выросшей конкуренции ярославцы по-прежнему претендуют на лидерство.

В шести недавних матчах коллектив Боба Хартли добился трех побед при трех поражениях, и только единожды на этом отрезке сумел забросить больше 2 шайб.

«Локомотив» победил в 4 личных встречах из 6 последних

В 5 последних матчах команды забивали больше 5.5 голов

«Локомотив» забрасывал 4 шайбы и более в 4 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.97, ничья — в 4.25, победа «Локомотива» — в 2.18.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Спартак» на дистанции находится не в лучшей форме, в том числе и на домашнем льду. «Локомотив», превосходящий красно-белых в плане устойчивости и тактически, способен провести образцовый матч, забрав очередной результат.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.55.

Прогноз: На текущее время команде Боба Хартли нет на Западе равных по надежности в обороне. «Спартаку» с его проблемами в атаке будет трудно рассчитывать на высокую результативность.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 за 1.82.