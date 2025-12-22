В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на USB Арене 24 декабря, начало — в 03:00 (мск).
«Айлендерс»
Турнирное положение: В Восточной конференции «Айлендерс» занимает 5 место, набрав 42 очка: 19 побед и 17 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» потерпел фиаско в матче против «Баффало» (2:2, 1:2 — после буллитов).
Не сыграют: Нью-йоркцы не смогут рассчитывать на семерых хоккеистов, из строя «Айлендерса» выбыли Итан Бир, Пьер Энгвалл, Семен Варламов, Бо Хорват, Кайл Палмьери, Александр Романов, Илья Сорокин.
Состояние команды: Отметим, что из-за больших проблем с кадровым составом «Айлендерс» проиграл в третьем матче подряд, включая игры против «Ванкувера» (1:4) и «Детройта» (2:3).
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: «Нью-Джерси» в Восточной конференции занимает 8 место, в активе команды Шелдона Кифа 20 побед и 16 поражений.
Последние матчи: «Нью-Джерси» на своём льду уступил «Баффало» (1:3).
Не сыграют: В составе «Нью-Джерси» не сыграют 4 игрока, в лазарете команды Евгений Дадонов, Шимон Немец, Джонни Ковачевич, Зак Макивен.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Нью-Джерси», которая состояла из двух матчей, ранее команда выиграла у «Юты» (2:1) и «Вегаса» (1:1, 1:0 — после овертайма).
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» занимает 8 место в Восточной конференции
- «Айлендерс» занимает 5 место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Айлендерс» переиграл «Нью-Джерси» (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Айлендерс» — в 2.60.
На тотал больше 6 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6 — за 1.68.
Прогноз: Команды примерно одного уровня и уверенно играют в линии атаки, не исключаем, что «Айлендерс» и «Нью-Джерси» обменяются шайбами в первом периоде.
Ставка: Обе забьют в первом периоде с коэффициентом 2.60 .
Прогноз: В предыдущей очной встрече соперники забили 5 голов, можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.13.