прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.60

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на USB Арене 24 декабря, начало — в 03:00 (мск).

«Айлендерс»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Айлендерс» занимает 5 место, набрав 42 очка: 19 побед и 17 поражений.

Последние матчи: В рамках минувшего тура Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» потерпел фиаско в матче против «Баффало» (2:2, 1:2 — после буллитов).

Не сыграют: Нью-йоркцы не смогут рассчитывать на семерых хоккеистов, из строя «Айлендерса» выбыли Итан Бир, Пьер Энгвалл, Семен Варламов, Бо Хорват, Кайл Палмьери, Александр Романов, Илья Сорокин.

Состояние команды: Отметим, что из-за больших проблем с кадровым составом «Айлендерс» проиграл в третьем матче подряд, включая игры против «Ванкувера» (1:4) и «Детройта» (2:3).

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: «Нью-Джерси» в Восточной конференции занимает 8 место, в активе команды Шелдона Кифа 20 побед и 16 поражений.

Последние матчи: «Нью-Джерси» на своём льду уступил «Баффало» (1:3).

Не сыграют: В составе «Нью-Джерси» не сыграют 4 игрока, в лазарете команды Евгений Дадонов, Шимон Немец, Джонни Ковачевич, Зак Макивен.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Нью-Джерси», которая состояла из двух матчей, ранее команда выиграла у «Юты» (2:1) и «Вегаса» (1:1, 1:0 — после овертайма).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Айлендерс» переиграл «Нью-Джерси» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Айлендерс» — в 2.60.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6 — за 1.68.

Прогноз: Команды примерно одного уровня и уверенно играют в линии атаки, не исключаем, что «Айлендерс» и «Нью-Джерси» обменяются шайбами в первом периоде.

2.60 Обе забьют в первом периоде

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Айлендерс» — «Нью-Джерси» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Обе забьют в первом периоде с коэффициентом 2.60 .

Прогноз: В предыдущей очной встрече соперники забили 5 голов, можно сыграть на результативности поединка.

2.13 ТБ 5.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Айлендерс» — «Нью-Джерси» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.13.