прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.32

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 20:30 (мск).

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 33 матчах «Вашингтон» набрал 40 очков, с которыми опустился на 5-ю строчку Восточной конференции, на 1 турнирный балл отставая от лидерского трио.

Последние матчи: Без учета встречи с «Торонто», победа над «Коламбусом» 8 декабря (2:0) остается последней в активе команды Спенсера Карбери.

В нескольких следующих матчах «Вашингтон» потерпел поражения от «Каролины» (2:3, бул.), «Виннипега» (1:5) и «Миннесоты» (0:5).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Райан Леонард.

Состояние команды: Продолжая погоню за «Каролиной» в группе лидеров Востока, «Вашингтон» заметно снизил динамику турнирных приобретений.

Прогнозы и ставки на НХЛ

После серии из шести побед кряду — в четырех встречах «Кэпс» не пропускали больше 1 гола — коллектив Спенсера Карбери потерпел четыре поражения в пяти матчах.

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» провел 35 матчей, в которых набрал 41 очко. В таблице Восточной конференции клуб из Мичигана занимает 3-е место, на 1 пункт опережая трех прямых конкурентов.

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели команда Тодда Маклеллана устроилась на крупное поражение на территории «Эдмонтона» (1:4).

В следующих матчах «Детройт» разобрался с «Чикаго» (4:0) и «Айлендерс» (3:2), тогда как в последней встрече разгромно проиграл «Далласу» (1:4).

Не сыграют: Мейсон Аплтон, Патрик Кейн.

Состояние команды: «Детройт» по своим возможностям проводит великолепный сезон. Несмотря на отсутствие стабильности, коллектив из Мичигана утвердился в числе лидеров Востока.

В пяти матчах из последних семи команда Тодда Маклеллана установила победный результат, тогда как турнирные баллы «Ред Уингз» набирали в восьми встречах из десяти предыдущих.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в 4 личных встречах из 5 последних

«Вашингтон» забивал 4 и более голов в 2 последних личных встречах

«Вашингтон» не проигрывает «Детройту» на протяжении 4 последних матчей на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.57, победа «Детройта» — в 3.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: Исполнительский уровень «Вашингтона» в последних матчах вызывает вопросы, тогда как «Детройт» демонстрирует хорошее качество хоккея и темп турнирных приобретений, позволяющий вести борьбу в числе топов. На столичной площадке «Ред Уингз» сейчас могут рассчитывать на успех.

2.32 «Детройт» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Вашингтон — Детройт позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: «Детройт» победит в матче за 2.32.

Прогноз: «Вашингтон» потерял стабильность во всех игровых проявлениях, в том числе и в обороне, уязвимостью которой, безусловно, воспользуются гости этой игры.

1.92 Индивидуальный тотал «Детройта» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Вашингтон — Детройт принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» больше 2.5 за 1.92.