В субботу, 20 декабря, «Вашингтон Кэпиталс» примет «Детройт Ред Уингз» в рамках регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19' Расмуссен с неудобной стороны клюшки бросил в створ «Вашингтона», зафиксировал шайбу Томпсон.

19' В полном составе «Вашингтон».

18' Успел Томпсон накрыть шайбу на пятаке «Вашингтона» разыгрываемую игроками «Детройта» до верного.

17' Зайдер мощно зарядил от синей линии «Вашингтона», клюшкой отразил шайбу вратарь хозяев Томпсон.

17' Удаление у «Вашингтона», на 2 минуты оштрафован Джон Карлсон.

16' Перевели игру в зоне атаки хоккеисты «Вашингтона» и готовят там угрозу.

15' Включились в прессинг игроки «Детройта» и не выпускают «Вашингтон» из собственной зоны.

15' Мощный щелчок Сандина-Пелликки, зафиксировал шайбу вратарь «Вашингтона» Томпсон.

14' Получаются атаки с ходу у «Детройта», на просто противостоять им хозяевам.

13' «Детройт» привёз шайбу на пятак «Вашингтона», не без труда справились защитники хозяев во главе с вратарем Томпсоном.

13' «Вашингтон» раскатившись из-за своих ворот приступил к позиционной атаке.

12' Игра достаточно жесткая, время от времени мощные силовые проходят.

12' Финни бросал с центра зоны «Вашингтона», но промахнулся.

11' Нейт Даниэльсон ворвавшись в зону атаки «Детройта» бросил в ближний угол ворот Томпсона, отразил блином шайбу вратарь.

10' «Вашингтон» в позиционной атаке.

09' Инициатива перешла к «Вашингтону», от обороны действуют гости.

08' С шайбой игроки «Детройта», получается закрепиться в зоне атаки у гостей.

07' Позиционная атака «Детройта», внимательно в обороне действуют хозяева.

06' Дебринкэт бросал с близкого расстояния по воротам «Вашингтона», шайба пролетела над перекладиной.

06' В полном составе «Детройт».

05' Получается шайбу вывести из своей зоны в меньшинстве у «Детройта».

04' Плотный бросок Строума, зафиксировал шайбу ловушкой вратарь «Детройта» Джон Гибсон.

04' Удаление у «Детройта», на 2 минуты оштрафован Дилан Ларкин.

03' Позиционная атака «Вашингтона».

03' Продолжает «Детройт» атаковать, увереннее вошли в игру гости.

02' Гооол! 0:1. Джон Леонард оказавшись первым на добивании на пятаке «Вашингтона», в касание послал шайбу мимо вратаря хозяев Томпсона.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Вашингтона».

До матча

20:37 Команды на льду, скоро матч начнется!

20:20 Матч пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, вмещающей 18 573 зрителя.

20:10 Главными судьями матча будут Брэндон Бландина из Сентенниала и Франсис Шаррон из Оттавы.

Стартовые составы команд

«Вашингтон Кэпиталс»: Томпсон, Линдгрен; Сандин, Чисхольм, Чикран, Рой, Фехервари, Карлсон; Протас, Дьюхейм, Дауд, Тринеев, Милано, Макмайкл, Фрэнк, Сурдиф, Уилсон, Овечкин, Строум, Бовиллье.

«Детройт Ред Уингз»: Гибсон, Тальбо; Юханссон, Бернард-Докер, Шьяро, Сандин-Пелликка, Эдвинссон, Зайдер; Дебринкэт, Сёдерблом, Даниэльсон, Каспер, Расмуссен, Комфер, ван Римсдайк, Копп, Леонард, Финни, Ларкин, Рэймонд.

«Вашингтон Кэпиталс»

В 33 матчах «Вашингтон» набрал 40 очков, с которыми опустился на 5-ю строчку Восточной конференции, на 1 турнирный балл отставая от лидерского трио. Без учета встречи с «Торонто», победа над «Коламбусом» 8 декабря (2:0) остается последней в активе команды Спенсера Карбери. В нескольких следующих матчах «Вашингтон» потерпел поражения от «Каролины» (2:3, бул.), «Виннипега» (1:5) и «Миннесоты» (0:5).

Продолжая погоню за «Каролиной» в группе лидеров Востока, «Вашингтон» заметно снизил динамику турнирных приобретений. После серии из шести побед кряду — в четырех встречах «Кэпс» не пропускали больше 1 гола — коллектив Спенсера Карбери потерпел четыре поражения в пяти матчах. Не помогут команде в отчетной встрече Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард.

«Детройт Ред Уингз»

«Детройт» провел 35 матчей, в которых набрал 41 очко. В таблице Восточной конференции клуб из Мичигана занимает 3-е место, на 1 пункт опережая трех прямых конкурентов. В конце предыдущей игровой недели команда Тодда Маклеллана устроилась на крупное поражение на территории «Эдмонтона» (1:4). В следующих матчах «Детройт» разобрался с «Чикаго» (4:0) и «Айлендерс» (3:2), тогда как в последней встрече разгромно проиграл «Далласу» (1:4).

«Детройт» по своим возможностям проводит великолепный сезон. Несмотря на отсутствие стабильности, коллектив из Мичигана утвердился в числе лидеров Востока. В пяти матчах из последних семи команда Тодда Маклеллана установила победный результат, тогда как турнирные баллы «Ред Уингз» набирали в восьми встречах из десяти предыдущих. Не помогут команде в отчетной встрече Мейсон Аплтон и Патрик Кейн.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча в рамках регулярного сезона НХЛ. В 2 играх победил «Вашингтон» (5:2 и 4:1), в одной «Детройт» (4:2).

За всю историю команды сыграли 136 матчей. В 50 играх победил «Детройт» в основное время, в 48 «Вашингтон», 16 матчей закончились вничью, в овертаймах победа чаще оказывалась за «Вашингтоном», 7 раз, у «Детройта» 6 побед. В серии послематчевых буллитов у «Детройта» 3 победы, у «Вашингтона» 2.

