прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 19 декабря. Начало встречи — в 04:00 (мск).

«Сент-Луис»

Турнирное положение: В 34 матчах «Сент-Луис» набрал 31 очко. В таблице Запада коллектив из Миссури обосновался на 12-м месте, на 6 турнирных пунктов отстав от команд из зоны плей-офф.

Последние матчи: Неделей ранее команда Джима Монтгомери потерпела крупные поражения от «Бостона» (2:5) и «Нэшвилла» (2:7).

Прервать отрицательную серию на ее начальном этапе «Сент-Луису» удалось за счет победы над «Чикаго» (3:2). Однако еще в одном матче против «Нэшвилла» «Блюз» допустили очередную неудачу (2:5).

Не сыграют: Ник Бьогстад, Дилан Холлоуэй, Тори Круг, Джордан Кайру, Джимми Знуггеруд, Натан Уокер.

Состояние команды: В этом чемпионате «Сент-Луис» выживает в условиях колоссальных проблем игрового характера и рискует отдалиться от борьбы за места в зоне плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На текущее время «Блюз» являются худшей командой лиги по пропущенным шайбам и имеют третий снизу показатель по результативности на Западе. При этом в четырех предыдущих домашних встречах коллектив из Миссури потерпел три поражения.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: На счету «Рейнджерс» 36 очков после 35 матчей. В таблице Восточной конференции ньюйоркцы занимают 12-ю строчку, отставая на 2 балла от группы в верхней восьмерке.

Последние матчи: В заключительном матче предыдущей игровой недели команда Майка Салливана добилась победы в яркой встрече с «Монреалем» (5:4, от).

После событийной игры против одного из прямых конкурентов «Рейнджерс» вновь выдали два слабых выступления на домашнем льду, куда поочередно заявились «Анахайм» (1:4) и «Ванкувер» (0:3).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Адам Фокс.

Состояние команды: «Рейнджерс» проводят слабый по своему содержанию сезон, но при этом сохраняют рабочий разрыв между клубами из кубковой зоны.

В шести предыдущих встречах звезды с Манхэттена установили всего одну победу, тогда как в трех матчах из недавних четырех команда Майка Салливана забросила только одну шайбу в сумме.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» победил в 5 личных встречах из последних 6

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Сент-Луис» обыграл «Рейнджерс» в 5 последних матчах кряду на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается букмекерами в 2.53, ничья — в 4.40, победа «Рейнджерс» — в 2.44.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: Обе команды проводят средний по качеству сезон, но «Рейнджерс» временами неплохо проявляют себя в гостях и показывают содержательную игру, которой, правда, не хватает устойчивости.

1.88 «Рейнджерс» победят в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Сент-Луис — Рейнджерс принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 1.88.

Прогноз: Позиционная оборона остается одной из наиболее острых проблем «Сент-Луиса», тогда как «Рейнджерс» умеют пользоваться такого рода ситуациями, добиваясь высокой результативности.

1.85 Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Сент-Луис — Рейнджерс принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 1.85.