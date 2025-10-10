«Сан-Хосе» обыграет соперника в третий раз подряд?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 3.75

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «САП Центр» 10 октября, начало — в 05:00 (мск).

«Сан-Хосе»

Турнирная таблица: В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Сан-Хосе» занял последнее 16 место в Западной конференции, команда набрала 52 очка.

Последние матчи: В предсезонке «Сан Хосе» одержал победы в матчах против «Вегаса» (4:1, 3:0), в состальных поединках калифорнийцы уступили «Юте» (4:6), «Анахайму» (2:5, 2:3) и «Вегасу» (1:2).

Не сыграют: Лазарет команды пополнили травмированные Логан Кутюр и Кэри Прайс.

Состояние команды: «Сан-Хосе» в летнее межсезонье приобрела сильных хоккеистов Маклина Селебрини и Майкла Мису. Благодаря этим игрокам клуб может побороться за место в плей-офф.

«Вегас»

Прошлый сезон: «Вегас» в сезоне 2024/2025 финишировал на 2 строчке, набрав 110 очков. В плей-офф команда смогла дойти до второго раунда, обыграв в серии «Миннесоту» (4:2). В финал конференции не пустил «Эдмонтон» (1:4).

Последние матчи: «Вегас» стартовал с неудачной игры против «Лос-Анджелеса», основное время поединка завершилось вничью (5:5). Все решилось в серии буллитов — счет по послематчевых бросков (1:2).

Не сыграют: «Вегас» не сможет рассчитывать на травмированного Алекса Пьетранжело.

Состояние команды: В летнее межсезонье «Вегас» усилил состав хоккеистом Митчем Марнером. Однако, команду покинул ряд игроков: Николас Хаг, Виктор Олофссон, Таннер Пирсон.

Статистика для ставок

«Сан-Хосе» одержал одну победу в пяти матчах

«Вегас» одержал две победы в пяти матчах

В этом сезоне «Сан-Хосе» и «Вегас» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.50, а победа «Сан-Хосе» — в 3.75.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 6 — за 1.82.

Прогноз: В предсезонку «Сан-Хосе» дважды обыграл команду «Вегас», команда сбавлять обороты не немерена, да и состав соперника кардинально изменился. Ставим на победу команды из Калифорнии.

Ставка: Победа «Сан-Хосе» с коэффициентом 3.75.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 6.5 с коэффициентом 1.82.